શું તમે જાણો છો ફીફાનો આ નિયમ? એક નહીં પણ રમાય છે 2 'ફાઇનલ', જાણો ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપથી કેટલો અલગ છે આ નિયમ

Football World Cup 2026 Two Final Rule: ફુટબોલ વિશ્વકપમાં હવે માત્ર ચાર મેચ બાકી છે. ચાર ટીમોએ સેમીફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. જ્યાં ફ્રાન્સનો સામનો સ્પેન સામે તો આર્જેન્ટીનાનો સામનો ઈંગ્લેન્ડ સામે થશે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ફુટબોલ વિશ્વકપમાં એક નહીં પરંતુ 2 ફાઈનલ રમાઈ છે.
તેમાં એક ફાઈનલ ટ્રોફી જીતવા માટે થાય છે, જ્યારે બીજી ફાઈનલ ત્રીજું સ્થાન હાસિલ કરવા માટે રમાઈ છે. ક્રિકેટમાં તો એક જ ફાઈનલ રમાઈ છે. આવો જાણીએ ફીફાની બીજી ફાઈનલ ક્રિકેટ કરતાં કઈ રીતે અલગ છે.
ફુટબોલ વિશ્વકપની બંને ફાઈનલ
એક ફાઈનલ બાકી અન્ય રમતની જેમ રમાઈ છે, જેમાં સેમીફાઈનલ જીતનારી બે ટીમો ફાઈનલ માટે છેલ્લી મેચ રમે છે. આ ફાઈનલ મેચ હોય છે. તેમાં જીતનારી ટીમ ટ્રોફી પોતાના નામે કરે છે અને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બને છે. આ મેચ ભારતીય સમયાનુસાર 20 જુલાઈએ ન્યૂયોર્કના ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
જેમ સેમીફાઈનલ જીતનારી ટીમો પ્રથમ સ્થાને આવવા માટે ફાઈનલ રમે છે, તેમ સેમીફાઈનલમાં હારનારી બંને ટીમો ત્રીજા સ્થાન માટે એક મેચ રમે છે. આ મેચને બ્રોન્ઝ ફાઈનલ કહેવામાં આવે છે. આ રીતે ફુટબોલ વિશ્વકપમાં બે ફાઈનલ હોય છે. આમ તો મુખ્ય ફાઈનલ એક જ હોય છે. બ્રોન્ઝ ફાઈનલ ભારતીય સમયાનુસાર 19 જુલાઈએ મિયામી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
ક્રિકેટથી કઈ રીતે અલગ છે ફીફાની બીજી ફાઈનલ?
ક્રિકેટના વિશ્વકપમાં એક ફાઈનલ ટ્રોફી માટે હોય છે. તો ત્રીજા અને ચોથા સ્થાનની ટીમો સેમીફાઈનલ નક્કી થવાની સાથે નક્કી થાય છે. સેમીફાઈનલમાં પહોંચવા સમયે જે ટીમ ત્રીજા અને ચોથા નંબર પર રહે છે, તે ટીમોને ફાઈનલ બાદ પણ ત્રીજા અને ચોથા નંબર પર રાખવામાં આવે છે. અહીં ત્રીજું સ્થાન હાસિલ કરવા માટે કોઈ અલગ મેચ રમાડવામાં આવતી નથી. આ રીતે ફુટબોલ અને ક્રિકેટ વિશ્વકપના ફાઈનલમાં અંતર જોવા મળે છે.