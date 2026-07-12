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શું તમે જાણો છો ફીફાનો આ નિયમ? એક નહીં પણ રમાય છે 2 'ફાઇનલ', જાણો ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપથી કેટલો અલગ છે આ નિયમ

FIFA World Cup 2026: ફુટબોલ વિશ્વકપમાં એક નહીં પરંતુ બે ફાઈનલ રમવામાં આવશે. તો આવો જાણીએ ફીફાના બંને ફાઈનલની કહાની શું છે અને તે ક્રિકેટ વિશ્વકપથી કઈ રીતે અલગ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 12, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:55 AM IST
શું તમે જાણો છો ફીફાનો આ નિયમ? એક નહીં પણ રમાય છે 2 'ફાઇનલ', જાણો ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપથી કેટલો અલગ છે આ નિયમ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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