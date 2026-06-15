/આજે ફુટબોલ વિશ્વકપમાં મેગા-મંડે... 2010ની ચેમ્પિયન સ્પેનની પ્રથમ મેચ, અમેરિકાની ધરતી પર ઉતરશે ઈરાનની ટીમ

વિશ્વભરમાં ફુટબોલ વિશ્વકપનો રોમાંચ જામી ગયો છે. દરરોજ નવા રેકોર્ડ્સ બની રહ્યાં છે અને ઘણા નવા ચહેરા ચમકી રહ્યાં છે. મેગા ટૂર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી ઘણી શાનદાર મેચ જોવા મળી છે. હવે ફુટબોલ ફેન્સની નજર આજના મેગા-ડે પર છે. 15 જૂનની સાંજે અને 16 જૂનની રાત્ર ફેન્સ માટે રોમાંચક રહેવાની છે.
ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા આજે સ્પેનની દમદાર ટીમ પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. આજે સ્પેનનો સામનો Cabo Verde સામે થશે. ત્યારબાદ બેલ્જિયમ અને મિસ્ત્ર, સાઉદી અરબની સામે ઉરુગ્વે અને ઈરાનનો મુકાબલો ન્યૂઝીલેન્ડ સામે થશે. અત્યાર સુધી ટૂર્નામેન્ટમાં મેક્સિકો, સાઉથ કોરિયા, સ્કોટલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, જર્મની જેવી ટીમો જીત સાથે શરૂઆત કરી ચૂકી છે.
ભારતીય સમયાનુસાર ક્યારે અને ક્યાં જોશો આ 4 મેચ?
1. સ્પેન વિરુદ્ધ Cabo Verde રાત્રે 9.30 કલાકે
ગ્રુપ: H
સ્થળ: એટલાન્ટા
ભારતમાં કિકઓફઃ 09:30 PM IST, સોમવાર 15 જૂન
2. બેલ્જિયમ વિરુદ્ધ ઇજિપ્ત
ગ્રુપ: G
સ્થળઃ સિએટલ
ભારતમાં કિકઓફ: 12:30 AM IST, મંગળવાર, 16 જૂન
3. સાઉદી અરબ વિરુદ્ધ ઉરુગ્વે
ગ્રુપઃ H
સ્થળઃ મિયામી
ભારતમાં કિકઓફ: 3:30 AM IST, મંગળવાર, 16 જૂન
4. ઈરાન વિરુદ્ધ ન્યૂઝીલેન્ડ
ગ્રુપ: G
સ્થળ: લોસ એન્જલસ
ભારતમાં કિકઓફ: 6:30 AM IST, મંગળવાર, 16 જૂન
ભારતમાં આ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ, ZEE5 અને Unite8 સ્પોર્ટ્સ ટીવી ચેનલો પર લાઈવ જોઈ શકાશે.