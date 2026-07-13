/સૌથી મોટો મહાસંગ્રામ: 24 વર્ષ પછી આર્જેન્ટિના-ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ટક્કર, હેન્ડ ઓફ ગોડનો બદલો લેવા ઉતરશે અંગ્રેજો!

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સૌથી મોટો મહાસંગ્રામ: 24 વર્ષ પછી આર્જેન્ટિના-ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ટક્કર, 'હેન્ડ ઓફ ગોડ'નો બદલો લેવા ઉતરશે અંગ્રેજો!

આર્જેન્ટીના અને ઈંગ્લેન્ડ ગુરૂવારે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના સેમીફાઈનલમાં આમને-સામને હશે. આર્જેન્ટીનાએ ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં સ્વિત્ઝર્લેન્ડને 3-1થી હરાવ્યું હતું, તો ઈંગ્લેન્ડને નોર્વેને 2-1થી પરાજય આપ્યો હતો. આર્જેન્ટીનાની ટીમ આ ટૂર્નામેન્ટમાં અજેય છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 13, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:07 AM IST
સૌથી મોટો મહાસંગ્રામ: 24 વર્ષ પછી આર્જેન્ટિના-ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ટક્કર, 'હેન્ડ ઓફ ગોડ'નો બદલો લેવા ઉતરશે અંગ્રેજો!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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