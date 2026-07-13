/સૌથી મોટો મહાસંગ્રામ: 24 વર્ષ પછી આર્જેન્ટિના-ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ટક્કર, હેન્ડ ઓફ ગોડનો બદલો લેવા ઉતરશે અંગ્રેજો!

FIFA World Cup 2026 Argentina vs England: આર્જેન્ટીના અને ઈંગ્લેન્ડની ટક્કર ફુટબોલ વિશ્વકપના સેમીફાઈનલમાં થવાની છે. બંને ટીમો અત્યાર સુધી ટૂર્નામેન્ટમાં કોઈ મેચ હારી નથી. આર્જેન્ટીનાએ પોતાની તમામ 6 મેચ જીતી છે, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડે પાંચ મેચમાં જીત મેળવી છે અને એક મેચ ડ્રો રહી છે. તેવામાં સેમીફાઈનલ મુકાબલો રોમાંચક રહેવાની આશા છે.
ટૂર્નામેન્ટના ઈતિહાસમાં આ બંને ટીમો છઠ્ઠીવાર ટકરાશે. કુલ હેડ-ટૂ-હેડ રેકોર્ડમાં ઈંગ્લેન્ડનું પલડું થોડું ભારે છે, જેણે છેલ્લી પાંચમાંથી ત્રણ મેચ જીતી છે. પરંતુ જો વાત નોકઆઉટ મેચની આવે છે તો આર્જેન્ટીના વધુ સફળ રહ્યું છે અને તેણે ત્રણમાંથી બે વખત જીત હાસિલ કરી છે.
કઈ રીતે શરૂ થયો ઐતિહાસિક જંગ?
આ જંગનો પાયો 1962ના વિશ્વકપમાં નખાયો, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડે ગ્રુપ સ્ટેજમાં આર્જેન્ટીનાને 3-1થી હરાવ્યું. તેના ચાર વર્ષ બાદ 1966મા ઈંગ્લેન્ડે ફરી બાજી મારી અને ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં આર્જેન્ટીનાને 1-0થી પરાજય આપ્યો હતો. ત્યારબાદ ઈંગ્લેન્ડ વિશ્વ ચેમ્પિયન પણ બન્યું હતું. આ મેચ આર્જેન્ટીનાના કેપ્ટન એન્ટોનિયો રેટિનના રેડ કાર્ડ અને ઈંગ્લેન્ડના મેનેજર એલ્ફ રૈમસેની વિવાદિત ટિપ્પણીઓને કારણે આજે પણ યાદ કરવામાં આવે છે.
જોવા મળ્યો હતો મારાડોનાનો જાદૂ
1986ના મેક્સિકો વિશ્વકપમાં આર્જેન્ટીનાએ ફુટબોલ ઈતિહાસની સૌથી ઐતિહાસિક જીત મેળવી હતી. ડિએગો મારાડોનાના જાણીતા 'હેન્ડ ઓફ ગોડ' ગોલ અને તેમના અદ્ભુત પ્રદર્શનની મદદથી આર્જેન્ટીનાએ ઈંગ્લેન્ડને 2-1થી હરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ 1998ના રાઉન્ડ ઓફ-16 મુકાબલામાં બંને ટીમો 2-2થી બરોબરી પર રહી, પરંતુ પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં આર્જેન્ટીનાએ 4-3થી જીત મેળવી હતી.
2026મા બેકહમ જેવો નાયક ઉભરશે?
બંને દેશો વચ્ચે વિશ્વકપનો છેલ્લો મુકાબલો 2002મા થયો હતો, જ્યાં ડેવિડ બેકહમની પેનલ્ટીએ ઈંગ્લેન્ડને 1-0થી જીત અપાવી હતી. હવે 2026ના વિશ્વકપના ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવવા માટે એટલાન્ટાના મર્સિડીઝ-બેંઝ સ્ટેડિયમમાં એક નવો અધ્યાય લખવામાં આવશે, જ્યાં હાર માટે કોઈ સ્થાન નથી.
સેમીફાઈનલમાં આર્જેન્ટીના અપરાજીત
આર્જેન્ટીનાનો વિશ્વકપ સેમીફાઈનલમાં રેકોર્ડ શાનદાર છે. ટીમ આ સ્તર પર ક્યારેય હારી નથી. 1930મા યુએસએ (6-1), 1986મા બેલ્જિયમ (2-0), 1990મા ઈટલી (પેનલ્ટી), 2014મા નેધરલેન્ડ (પેનલ્ટી), અને 2022મા ક્રોએશિયા (3-0) ને હરાવી હંમેશા ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી છે. છેલ્લી ચાર ટૂર્નામેન્ટમાં ત્રીજીવાર આર્જેન્ટીનાની ટીમ સેમીફાઈનલમાં પહોંચી છે.