/Football World Cup 2026: અમેરિકાએ દુનિયાને દેખાડ્યો પોતાનો દમ, પેરાગ્વેને 4-1થી આપી ધોબીપછાડ

હાલ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ શરૂ થયો છે અને ચાહકોમાં તેનો ખુબ રોમાંચ જોવા મળી રહ્યો છે. આ વર્લ્ડ કપમાં શનિવારે અમેરિકાની ટીમે સમગ્ર દુનિયાને પોતાની દબંગ રમતનો પરિચય કરાવી દીધો. USAએ શનિવારે કેલિફોર્નિયાના સોફી સ્ટેડિયમમાં વર્લ્ડ કપ 2026ની ગ્રુપ ડી મેચમાં સ્ટ્રાઈકર ફોલારિન બાલોગુનના બે ગોલની મદદથી પેરાગ્વેને 4-1થી હરાવીને શાનદાર જીત મેળવી.
અમેરિકાએ મેચ શરૂ થયાના ફક્ત સાત જ મિનિટમાં લીડ મેળવી લીધી હતી. જ્યારે પેરાગ્વેના મિડફિલ્ડર ડેમિયન બોબાડિલાએ વેસ્ટન મેકકેનીના કટ બેકને રોકવાની કોશિશમાં ભૂલથી બોલને પોતાની જ નેટમાં નાખી દીધો. આ શરૂઆતના ગોલે સહ મેજબાની ટીમને પોતાના દક્ષિણ અમેરિકી હરીફ પર સતત દબાણ બનાવવામાં મદદ કરી. પેગાગ્વે, અમેરિકાના એટેકિંગ યુનિટનો સામનો કરી શક્યું નહીં અને હાફ ટાઈમ પહેલા બાલોગુને હરીફ ટીમ વિરુદ્ધ બે ગોલ ઠોંકી દીધા.
Opening Statement. 🇺🇸 pic.twitter.com/yhWOQbVlV8
— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 13, 2026
અમેરિકાએ 4-1થી હરાવ્યું
હાફ ટાઈમ દરમિયાન કોચ મોરિસિયો પોચેટિનોએ સ્ટાર એટેકર ક્રિસ્ટિયન પુલિસિકને બહાર બોલાવ્યા અને ધ સ્ટાર્સ એન્ડ સ્ટ્રાઈપ્સ બીજા હાફમાં કોઈ વધુ ગોલ કરી શકી નહીં. 74મી મિનિટમાં સબ્સ્ટીટ્યૂટ મોરિસિયોએ ગોલ કરીને અંતર થોડું ઘટાડ્યું. પરંતુ પેરાગ્વે વાપસી કરવા માટે જરૂરી કોશિશ કરી શક્યું નહીં. મેચ પૂરી થયાની સિટી વાગ્યાના ગણતરીની પળો પહેલા જિયોવાની રૈનાએ ચોથો ગોલ કરીને મોરિસિયો પોચેટિનોની ટીમ માટે 3 અંક પાકા કર્યા. શનિવારે મોડી રાતે (ભારતીય સમય મુજબ રવિવારે વહેલી સવારે) ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ તુર્કીની મેચ પહેલા USA ગ્રુપ ડીમાં ટોપ પર પહોંચી ગયું.
અમેરિકાની હવે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે મેચ
આ મેચમાં ડિફેન્ડર ક્રિસ રિચર્ડ્સની પણ વાપસી થઈ. જે ગત મહિને ક્રિસ્ટલ પેલેસ માટે રમતી વખતે ઘૂંટણની ઈંજાના કારણે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સની છેલ્લી વોર્મ અપ મેચ રમી શક્યો નહતો. મેટ ટર્નરની જગ્યાએ ફ્રીઝને ગોલકિપર તરીકે પસંદ કરાયો હતો. ટર્નરે 2022 વર્લ્ડ કપમાં યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ માટે દરેક મેચ રમી હતી. આ પરિણામથી યુનાઈટેડ સ્ટેટસ ગ્રુપ ડીમાં શરૂઆતની સ્થિતિમાં મજબૂત સ્થિતિ ધરાવી રહ્યું છે. મેજબાન ટીમનો હવે પછીનો મુકાબલો 19 જૂનના રોજ સિએટલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હશે. જ્યારે તે જ દિવસે પછી પેરાગ્વેની મેચ તુર્કી સામે રમાશે.