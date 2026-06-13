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Football World Cup 2026: અમેરિકાએ દુનિયાને દેખાડ્યો પોતાનો દમ, પેરાગ્વેને 4-1થી આપી ધોબીપછાડ

Football World Cup 2026:  ફૂટબોલના રસિયાઓ જે ઘડીની રાહ જોતા હતા તે ઘડી આવી ગઈ અને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ શરૂ થઈ ગયો. શનિવારે અમેરિકાની ટીમે જોરદાર રમતનું પ્રદર્શન કરતા પેરાગ્વેને 4-1થી હરાવી દીધુ હવે અમેરિકાની મેચ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 13, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:40 AM IST
Football World Cup 2026: અમેરિકાએ દુનિયાને દેખાડ્યો પોતાનો દમ, પેરાગ્વેને 4-1થી આપી ધોબીપછાડ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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અમેરિકાએ દુનિયાને દેખાડ્યો પોતાનો દમ, પેરાગ્વેને 4-1થી આપી ધોબીપછાડ
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