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અમેરિકાનો ધમાકો, 24 વર્ષ બાદ નોકઆઉટ મેચમાં મેળવી જીત, બોસ્નિયાને 2-0થી હરાવ્યું

યુનાઇટેડ સ્ટેસ્ટ ઓફ અમેરિકાએ ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના રાઉન્ડ ઓફ 32મા બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિનાને 2-0થી હરાવી રાઉન્ડ ઓફ-16મા જગ્યા બનાવી લીધી છે. હવે અમેરિકાનો સામનો બેલ્જિયમ સામે થશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 02, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:47 AM IST
અમેરિકાનો ધમાકો, 24 વર્ષ બાદ નોકઆઉટ મેચમાં મેળવી જીત, બોસ્નિયાને 2-0થી હરાવ્યું
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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