/અમેરિકાનો ધમાકો, 24 વર્ષ બાદ નોકઆઉટ મેચમાં મેળવી જીત, બોસ્નિયાને 2-0થી હરાવ્યું

Fottball WORLD CUP 2026: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકાએ ફુટબોલ વિશ્વકપના રાઉન્ડ ઓફ 32 મેચમાં બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિનાને 2-0થી હરાવી દીધું છે. અમેરિકાએ આ સાથે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં એન્ટ્રી કરી લીધી છે. અમેરિકાએ 24 વર્ષમાં પ્રથમવાર વિશ્વકપની નોકઆઉટ મેચમાં જીત મેળવી છે. આ સાથે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના ત્રણેય યજમાન દેશ અમેરિકા, કેનેડા અને મેક્સિકો પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચી ગયા છે.
પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં અમેરિકાનો સામનો બેલ્જિયમ સાથે થશે, અને આ મેચ 7 જુલાઈએ ભારતીય સમયાનુસાર સવારે 5 કલાકે સિએટલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ પહેલા બેલ્જિયમે શાનદાર વાપસી કરતા એક્સ્ટ્રા ટાઈમમાં સેનેગલને કરાવ્યું હતું અને આગામી રાઉન્ડમાં જગ્યા બનાવી હતી.
Belgium complete the comeback to enter the Round of 16! 💪#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
અમેરિકાએ બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિનાને 2-0થી હરાવ્યું
અમેરિકાએ બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના વિરુદ્ધ 2-0ની શાનદાર જીત સાથે ફુટબોલ વિશ્વકપ જીતવાનું સપનું જીવંત રાખ્યું છે. અમેરિકાના એક ખેલાડીને રેડ કાર્ડ મળતા અંતિમ ક્ષણોમાં માત્ર 10 ખેલાડીઓ સાથે મેદાનમાં રહેવું પડ્યું હતું. મેદાનની બહાર જતાં પહેલા ફોલેરિન બાલોગુને અમેરિકાની ટીમને લીડ અપાવી હતી, પરંતુ મલિક ટિલમેને મેચની અંતિમ મિનિટોમાં એક શાનદાર ફ્રી-કિકથી ટીમની જીત પાક્કી કરી દીધી અને ટીમે હિંમત દેખાડતા આ મેચ પોતાના નામે કરી હતી.
24 વર્ષમાં અમેરિકાએ જીતી નોકઆઉટ મેચ
અમેરિકાની ટીમ આ જીતની સાથે રાઉન્ડ ઓફ 16મા પહોંચી ગઈ છે. અમેરિકાએ 24 વર્ષમાં પ્રથમવાર વિશ્વકપમાં કોઈ નોકઆઉટ મેચ જીતી છે. આ પહેલા અમેરિકાની ટીમ ફુટબોલ વિશ્વકપ 2002મા ક્વાર્ટર ફાઈનલ સુધી પહોંચી હતી. અમેરિકાએ 2002 બાદ નોકઆઉટમાં જીત મેળવી છે.
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.