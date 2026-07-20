/FIFA World Cup 2026: કેમ આ વર્લ્ડ કપ રહ્યો સૌથી રંગબેરંગી અને અલગ, કોણ થયું કેટલું માલામાલ? જાણો કોનો રહ્યો દબદબો

FIFA 2026 Review: વર્તમાન વર્લ્ડ કપ તેના 96 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર દુનિયાના ત્રણ દેશોમાં રમાયો, જ્યાં પ્રથમ વખત 48 ટીમો વચ્ચે સૌથી વધુ 104 મેચો નક્કી કરવામાં આવી હતી. ટીમોની સંખ્યા 32થી વધારીને 48 કરવાને કારણે વર્લ્ડ કપની ક્વોલિટીને લઈને પ્રશ્નો ઉઠતા રહ્યા હતા. પરંતુ આ વર્લ્ડ કપમાં ટીમો વચ્ચેનું અંતર ક્યારેય બહુ મોટું ન દેખાયું. માત્ર 5 લાખની વસ્તી ધરાવતા પશ્ચિમ આફ્રિકાના દેશ કેપ વર્ડે અને 10 ટાપુઓ તથા દોઢ લાખની વસ્તી ધરાવતા કુરાસાઓએ દરેકને પોતાની તાકાત સ્વીકારવા મજબૂર કરી દીધા. જાપાને પાંચ વખતના ચેમ્પિયન બ્રાઝિલ સામે પહેલો ગોલ કરીને એશિયન તાકાતનો પરચો બતાવ્યો, તો ટૂર્નામેન્ટ સાથે વિવાદો પણ જોવા મળ્યા.
નાના નામ, મોટું કામ
જર્મનીએ કુરાસાઓને ગ્રુપ મેચમાં 7-1થી હરાવ્યું અને એવું લાગ્યું કે ટૂર્નામેન્ટનો રંગ ફિક્કો પડી જશે. પરંતુ પહેલીવાર વર્લ્ડ કપ રમી રહેલા કેરેબિયન દેશ કુરાસાઓએ બાદમાં શાનદાર વાપસી કરી અને ઇક્વાડોરને 0-0ની બરાબરી પર રોકીને પોતાનો દમ બતાવ્યો. ખુદ ચાર વખતની ચેમ્પિયન જર્મનીની ટીમ રાઉન્ડ ઓફ 32માં પેરાગ્વે સામે હારીને બહાર થઈ ગઈ.
ફેન્સમાં 60,000% નો જંગી વધારો!
5 લાખની વસ્તી ધરાવતા પશ્ચિમ આફ્રિકાના દેશ કેપ વર્ડે માટે પણ આ પહેલો વર્લ્ડ કપ હતો. પરંતુ તેના 40 વર્ષના ગોલકીપર વોઝિન્હાના સહારે આ ટીમ ગ્રુપ મેચોમાં પૂર્વ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન સ્પેન, ઉરુગ્વે અને સાઉદી અરેબિયા જેવી ટીમો સામે હારી નહીં. કેપ વર્ડે આખરે 3 વખતના ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિના સામે રાઉન્ડ ઓફ 32માં 2-3થી હારીને ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયું. કેપ વર્ડેની જીતની ઉજવણી દુનિયાભરના ફેન્સે કરી.
વર્લ્ડ કપ પહેલા તેમના 40 વર્ષના ગોલકીપર વોઝિન્હાના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 50 હજાર ફોલોઅર્સ હતા, જે આ પરાક્રમ બાદ (પૂર્વ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન સ્પેન સામે મેચ ડ્રો કરાવ્યા બાદ) 10 મિલિયન અને હવે 60,000% ના વધારા સાથે લગભગ 30 મિલિયન એટલે કે 3 કરોડ થઈ ગયા છે.
હાલેન્ડ અને નોર્વેની VIKING ROW
નોર્વેએ ચોથી વખત વર્લ્ડ કપમાં કેવી શાનદાર એન્ટ્રી કરી, તે પણ 28 વર્ષ પછી. પરંતુ આ વખતે આ ટીમ મેનચેસ્ટર સિટીના સુપરસ્ટાર સ્ટ્રાઈકર હાલેન્ડ અને તેમના ફેન્સની 'VIKING ROW' પર સવાર થઈને આવી હતી. હાલેન્ડે ગોલ મશીન બનીને 6 મેચમાં 7 ગોલ કર્યા. હાલેન્ડની ટીમે પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં 5 વખતના ચેમ્પિયન બ્રાઝિલની ટીમને હરાવીને તેમને ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરી દીધી.
હાલેન્ડનું ગોલ કર્યા બાદ યોગ કરવા માટે મેદાન પર બેસી જવું, ચાલવાનો અંદાજ, ફેન્સને મળવું અને ભારતીય ભોજનને પસંદગીનું ગણાવવું (હાલેન્ડે બટર ચિકનને પોતાનું મનપસંદ ભોજન ગણાવ્યું), આ બધી બાબતોએ ભારતીય ફૂટબોલ ફેન્સના દિલ પણ જીતી લીધા.
એશિયાનું પાવરહાઉસ જાપાન
પૂર્વ ભારતીય ફૂટબોલ ખેલાડી અને મહિલા ટીમના કોચ રહી ચૂકેલા અનાદિ બરુઆ કહે છે કે, "મને જાપાનની ગેમ સૌથી વધુ ગમી. તેઓ ખૂબ જ નીડર રહીને રમ્યા. આગામી વર્લ્ડ કપમાં તેઓ હજુ આગળ જશે." જાપાને 1998થી શરૂ કરીને સતત 8મી વખત વર્લ્ડ કપમાં એન્ટ્રી કરી લીધી છે. આ વખતે જાપાનની ટીમે પોતાની તાકાત પણ બતાવી છે. ગ્રુપમાં હોલેન્ડ અને સ્વીડન જેવી ટીમો સામેની મેચ બરાબરી પર રાખી અને ટ્યુનિશિયા સામે જીત મેળવીને રાઉન્ડ ઓફ 32 સુધી પહોંચી ગઈ.
બ્રાઝિલ સામે જાપાને પહેલો ગોલ પણ કર્યો, પણ આખરે 1-2થી હારીને આ ટીમ ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ.
યુદ્ધની વચ્ચે ઈરાનની ટીમ અમેરિકામાં રમી
યુદ્ધના કારણે વર્લ્ડ કપ માટે ઓછી તૈયારીઓ, વિઝા મેળવવામાં મુશ્કેલી, વર્લ્ડ કપ પહેલા ટ્રેનિંગમાં અસુવિધા અને ઘણી વખત વિરોધ કરતા ફેન્સના ઘોંઘાટ વચ્ચે પણ ઈરાને દમદાર પ્રદર્શન કર્યું. ઈરાન આ વર્લ્ડ કપમાં એક પણ મેચ હાર્યું નથી - બેલ્જિયમ, ઇજિપ્ત કે ન્યુઝીલેન્ડ કોઈની પણ સામે નહીં. આ ટીમની સફર ગ્રુપ સ્ટેજ પર જ પૂરી થઈ ગઈ, પરંતુ આ ટીમ ખાસ કરીને ઈરાની ટીમના કરોડો ફેન્સના દિલ જીતવામાં સફળ રહી.
ગોલ મશીન એમબાપ્પે
ટીમમાં આંતરિક વિખવાદ હોવા છતાં, કોચ ડીડીયર ડેશેમ્પ્સ અને કિલિયન એમબાપ્પેની ફ્રાન્સની ટીમને ખિતાબની સૌથી મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવતી હતી. આ ટીમ માત્ર 2 મહત્વની મેચોમાં વિરોધી ટીમો સ્પેન અને ઇંગ્લેન્ડ સામે થોડી નબળી સાબિત થઈ અને ખિતાબની રેસ તથા પોડિયમ પરથી સરકી ગઈ.
મેસી મેજિક અને અદ્ભુત યામાલ!
વર્લ્ડ કપ પહેલા 39 વર્ષના લિયોનેલ મેસ્સી અને 41 વર્ષના ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોના ફેન્સ વચ્ચે GOAT (ગ્રેટેસ્ટ ઓફ ઓલ ટાઈમ)ની લડાઈ હતી. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન કેપ્ટન મેસ્સીએ ફરી એકવાર પોતાની ટીમને ફાઈનલ સુધી પહોંચાડી અને તેઓ હેડલાઈન્સમાં છવાયેલા રહ્યા. પોતાનો છઠ્ઠો વર્લ્ડ કપ રમી રહેલા મેસીએ ફાઈનલ પહેલા ગોલ કરવા માટે 34 પ્રયાસો કર્યા અને એક હેટ્રિક સાથે 8 ગોલ અને 4 આસિસ્ટનો રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યા.
સ્પેનની ટ્રીક - 'લા રોખા'ની ગોલપોસ્ટ સ્ટીલની દીવાલ બની
બહુ ઓછા નિષ્ણાતોએ સ્પેનની ટીમની ફાઈનલ કે ખિતાબ માટેની દાવેદારી સ્વીકારી હતી. પરંતુ કોચ લુઈસ ડે લા ફુએન્ટે, કેપ્ટન રોડ્રી, વન્ડરકિડ લેમીન યામાલ, ઓયારઝાબાલ, મિકેલ મેરિનો, પેડ્રો પોરો, જોઆન ગાર્સિયા, ડેવિડ રાયા અને તેમના 'પ્રોફેસર' ગોલકીપર ઉનાઈ સિમોને સ્પેનને એક અભેદ્ય કિલ્લો બનાવી દીધો.
સ્પેનની ટીમે ફાઈનલ પહેલા 7 મેચોમાં 13 ગોલ કર્યા અને પોતાની સામે માત્ર 1 જ ગોલ થવા દીધો. સ્પેનની ટીમ ક્યારેક ટિકી-ટાકા તો ક્યારેક પોતાના સોલિડ ડિફેન્સથી દુનિયાભરના ફૂટબોલ ફેન્સના દિલ જીતતી રહી.
મેદાનમાં ટ્રમ્પનો કૂદકો!
આ બધી બાબતોની વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પણ ચર્ચામાં રહ્યા. ટિકિટની મોંઘવારી, સોમાલિયાના રેફરી ઓમર અબ્દુલકાદિર આર્ટનને માન્ય વિઝા હોવા છતાં અમેરિકામાં એન્ટ્રી ન મળવી, ઈરાનના રમવા અંગેની નિવેદનબાજી જેવા મુદ્દાઓને કારણે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ ચર્ચામાં રહ્યા.
વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ટ્રમ્પે અમેરિકાના ખેલાડી ફોલારિન બાલોગુનના રેડ કાર્ડ સામે વિરોધ (પ્રોટેસ્ટ) નોંધાવ્યો હતો. એટલું જ નહીં, યજમાન ટીમના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ફિફા ચીફ જિયાની ઇન્ફેન્ટિનોને ફોન કરીને નિર્ણયની 'સમીક્ષા' (રીવ્યુ) કરવા કહ્યું. ટ્રમ્પે મેદાનના નિર્ણયો બદલવા માટે રાજકીય પ્રયાસોનું ઉદાહરણ બેસાડીને વર્લ્ડ કપનો સ્વાદ બગાડ્યો.
1100 કરોડથી વધુ વ્યુઅર્સ
હંમેશાની જેમ તમામ વિવાદો છતાં જીત તો ફૂટબોલની જ થઈ. સવા મહિનાની આ ટૂર્નામેન્ટમાં 48 ટીમો વચ્ચે મેચોની સદી (100થી વધુ મેચ) રમાઈ. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026ની પ્રથમ 96 મેચોમાં કુલ 11.53 બિલિયન વ્યુઅર્સ (1153 કરોડ) નોંધાયા હતા. આમાં લીગલ સ્ટ્રીમિંગ, પાઇરેસી અને આઉટ-ઓફ-હોમ વ્યુઇંગ બધું જ સામેલ છે. આ આંકડો કોઈ શંકા વિના એક નવો મોટો રેકોર્ડ બનાવવા તરફ આગળ વધ્યો.
ટીમો થશે માલામાલ - ક્રિકેટ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન કરતાં કેટલા ગણા વધુ?
વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેનારી તમામ ટીમોને ફિફા તરફથી પુષ્કળ રૂપિયા મળશે. ટૂર્નામેન્ટમાં 33મા થી 48મા ક્રમે આવનારી ટીમને પણ 9 મિલિયન ડોલર એટલે કે 86 કરોડ રૂપિયા મળશે.
જો આની ક્રિકેટ સાથે સરખામણી કરીએ તો, વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનને 3.6 મિલિયન ડોલર (આશરે 35 કરોડ રૂપિયા), વનડે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનને 2.24 મિલિયન ડોલર (22 કરોડ રૂપિયા) અને T20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનને 2.45 મિલિયન ડોલર (આશરે 24 કરોડ રૂપિયા)ની ઈનામી રકમ મળે છે.
મોટી વાત એ છે કે, ફિફા આગામી વર્ષની ટૂર્નામેન્ટ માટે કતાર 2022 કરતાં 50% વધુ એટલે કે 727 મિલિયન ડોલર (આશરે 7000 કરોડ રૂપિયા) પોતાના સભ્ય ફૂટબોલ એસોસિએશનોમાં વહેંચશે. એટલે કે દુનિયાના તમામ દેશો માટે પોતાના ફૂટબોલના સ્તરને વધારવા અને નામ કમાવવાની સાથે માલામાલ થવાની તક માટે આ એક સુંદર અને આકર્ષક સંદેશ છે.
ફિફા વર્લ્ડ કપની પ્રાઇઝ-મની (Prize Money)