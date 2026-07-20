Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /FIFA World Cup 2026: કેમ આ વર્લ્ડ કપ રહ્યો સૌથી રંગબેરંગી અને અલગ, કોણ થયું કેટલું માલામાલ? જાણો કોનો રહ્યો દબદબો

FIFA World Cup 2026: કેમ આ વર્લ્ડ કપ રહ્યો સૌથી રંગબેરંગી અને અલગ, કોણ થયું કેટલું માલામાલ? જાણો કોનો રહ્યો દબદબો

FIFA World Cup 2026: જાપાને પાંચ વખતના ચેમ્પિયન બ્રાઝિલ સામે પહેલો ગોલ કરીને એશિયન તાકાતનો પરચો બતાવ્યો, તો બીજી તરફ આ ટૂર્નામેન્ટ પણ વિવાદો સાથે અસ્પષ્ટ રીતે જોડાયેલી રહી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 20, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:00 AM IST
FIFA World Cup 2026: કેમ આ વર્લ્ડ કપ રહ્યો સૌથી રંગબેરંગી અને અલગ, કોણ થયું કેટલું માલામાલ? જાણો કોનો રહ્યો દબદબો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ટોરેસે તોડ્યું મેસ્સીનું સપનું, ફાઈનલમાં આર્જેન્ટીનાને 1-0થી કચડીને સ્પેન બીજીવાર  
fifa world cup 202653 min ago
2
India vs England5:51 PM IST
3
Sonam Wangchuk hunger strike5:13 PM IST
4
Abhishek PorelJul 19
5
Worlds longest train journeyJul 19