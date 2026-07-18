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FIFA World Cup 2026: પહેલીવાર વર્લ્ડ કપ વિજેતાઓને મળશે ચમચમાતી ચેમ્પિયનશિપ રિંગ, ફેન્સ પણ ખરીદી શકશે; જાણો આખો મામલો

FIFA World Cup 2026 Winners Ring: ફીફા ઇતિહાસમાં પહેલીવાર સ્પેન કે અર્જેન્ટીનાના વિજેતાઓને ચેમ્પિયનશિપ રિંગ મળશે. ફેન્સ માટે પણ 1996 રિંગ્સ વેચાશે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 18, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:10 PM IST
FIFA World Cup 2026: પહેલીવાર વર્લ્ડ કપ વિજેતાઓને મળશે ચમચમાતી ચેમ્પિયનશિપ રિંગ, ફેન્સ પણ ખરીદી શકશે; જાણો આખો મામલો
Image Credit: AI PhotosSource: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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