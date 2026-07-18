/FIFA World Cup 2026: પહેલીવાર વર્લ્ડ કપ વિજેતાઓને મળશે ચમચમાતી ચેમ્પિયનશિપ રિંગ, ફેન્સ પણ ખરીદી શકશે; જાણો આખો મામલો

FIFA World Cup 2026 Winners Ring: ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 નો ખુમાર આ સમયે આખી દુનિયાના માથે ચઢીને બોલી રહ્યો છે. 19 જુલાઈના રોજ ન્યૂયોર્કના ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમમાં સ્પેન અને અર્જેન્ટીના વચ્ચે મહામુકાબલો થવા જઈ રહ્યો છે. આ વખતનો ચેમ્પિયન જે પણ બને, તે ઇતિહાસ તો રચશે જ, પરંતુ આ વખતે ખેલાડીઓને માત્ર ચમચમાતી ટ્રોફી જ નહીં, પરંતુ કંઈક બીજું પણ ખૂબ જ ખાસ મળવા જઈ રહ્યું છે. ફીફાના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર, વિજેતા ટીમની ખેલાડીઓને અમેરિકાના સુપર બાઉલ અથવા એનબીએ (NBA) ની તર્જ પર ખાસ ચેમ્પિયનશિપ રિંગ્સ (Championship Rings) આપવામાં આવશે. છે ને મજેદાર વાત? ચાલો જાણીએ આ અનોખી વીંટીની આખી વાર્તા અને તમે આને કેવી રીતે ખરીદી શકો છો.
વિજેતા ટીમને મળશે 30 ખાસ વીંટીઓ
આ ઐતિહાસિક ટૂર્નામેન્ટને યાદગાર બનાવવા માટે કુલ 2026 ખાસ વીંટીઓ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. જેમાંથી 30 વીંટીઓ પૂરી રીતે વર્લ્ડ કપ જીતવા વાળી ટીમ માટે રિઝર્વ રાખવામાં આવી છે. જેવા જ 19 જુલાઈના રોજ ફાઇનલ મેચ ખતમ થશે, મેદાન પર જ વિજેતા ટીમના કેપ્ટન અને હેડ કોચને તરત જ એક ટેમ્પરરી રિંગ પહેરાવવામાં આવશે. આ પછી બધી 30 અસલી વીંટીઓને ખેલાડીઓના નામ અને સાઇઝના હિસાબથી કસ્ટમાઇઝ કરવામાં આવશે અને પછીથી એક ભવ્ય સમારોહમાં ખેલાડીઓને સોંપવામાં આવશે.
ફેન્સ માટે પણ છે તક: તમે પણ ખરીદી શકો છો આ રિંગ!
જો તમે ફૂટબોલના ક્રેઝી છો અને આ ઐતિહાસિક પળનો હિસ્સો બનવા માંગો છો, તો તમારા માટે પણ એક મોટી ખુશખબરી છે. ફીફા કુલ 2026 રિંગ્સમાંથી બચેલી 1996 વીંટીઓને દુનિયાભરના ફેન્સ માટે વેચવા જઈ રહ્યું છે. આ ઓફિશિયલ લાઇસન્સડ પ્રોડક્ટ હશે.
શું હશે આ રિંગની ખાસિયત?
આ વીંટીની એક તરફ ફીફા વર્લ્ડ કપની ચમકતી ટ્રોફીની ડિઝાઇન હશે, જ્યારે બીજી તરફ જીતવા વાળી ટીમ (સ્પેન કે અર્જેન્ટીના) ની ઓળખ અને લોગો બનેલો હશે. દરેક વીંટી પર એક ખાસ નંબર લખેલો હશે અને આની સાથે એક અસલી હોવાનું સર્ટિફિકેટ (Certificate of Authenticity) પણ મળશે, જેનાથી આ એક લાઇફટાઇમ કલેક્શન બની જશે. અમેરિકી રમત સંસ્કૃતિનો આ તડકો હવે ફૂટબોલના સૌથી મોટા મંચ પર દેખાવા જઈ રહ્યો છે, જેણે આ ફાઇનલ મુકાબલાનો રોમાંચ બમણો કરી દીધો છે.
મેડલ સાથે પહેરાવવામાં આવશે ચેમ્પિયનશિપ રિંગ
વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર ચેમ્પિયન બનનારી ટીમના ખેલાડીઓ અને સ્ટાફને ટ્રોફી અને ગોલ્ડ મેડલની સાથે ચેમ્પિયનશિપ રિંગ પણ આપવામાં આવશે. FIFAએ જણાવ્યું કે રિંગની એક બાજુ વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી બનેલી હશે, જ્યારે બીજી બાજુ વિજેતા ટીમ અનુસાર ખાસ ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવશે. દરેક રિંગ પર અલગ નંબર હશે, તેને ખેલાડીના હિસાબે તૈયાર કરવામાં આવશે. રિંગ ઓફિશિયલ છે તેનું પ્રમાણપત્ર પણ આપવામાં આવશે.
ફાઈનલ પછી વિજેતા ટીમના કેપ્ટન અને હેડ કોચને અસ્થાયી (ટેમ્પરરી) રિંગ આપવામાં આવશે. આ પછી આખી વિનિંગ ટીમ માટે 30 રિંગ તૈયાર કરવામાં આવશે. દરેક રિંગને ખેલાડીઓ અનુસાર કસ્ટમાઇઝ કરવામાં આવશે અને પછી તેમને સોંપવામાં આવશે. આવી 2,026 રિંગ્સ બનાવવામાં આવશે. આ લિમિટેડ એડિશન હશે. તેમાંથી 30 રિંગ્સ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ટીમને મળશે. બાકીની 1,996 રિંગ્સ ફૂટબોલ ચાહકો માટે સત્તાવાર લાઇસન્સ સાથે વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.