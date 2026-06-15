/ફિફા વર્લ્ડ કપનો ક્રેઝ: ZEE પ્લેટફોર્મ્સ પર 10 કરોડ દર્શકોનું ઘોડાપૂર, Zee5 પર લાઈવ મેચોની ધૂમ

દેશભરના ફેન્સ માટે ફૂટબોલના રોમાંચને વધુ ઊંચાઈ પર લઈ જતા અગ્રણી કન્ટેન્ટ અને ટેકનોલોજી પાવરહાઉસ ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડ (‘Z’) એ તેના ડિજિટલ, લીનિયર (ટેલિવિઝન) અને સોશિયલ પ્લેટફોર્મ્સ પર ઓપનિંગ વિકેન્ડમાં 10 કરોડથી વધુ દર્શકો જોડીને FIFA World Cup 2026ની મજબૂત શરૂઆત કરી છે.
કંપનીના ડિજિટલ સ્પોર્ટ્સ અને એન્ટરટેઈનમેન્ટ પ્લેટફોર્મ Zee 5એ શરૂઆતના સપ્તાહના અંતે 60 લાખ દર્શકોને મનોરંજન કરાવ્યું છે. દર્શકોની સંખ્યા પ્લેટફોર્મ પરના તમામ FIFA કન્ટેન્ટ માટે મજબૂત જોડાણ દર્શાવે છે, જે વૈશ્વિક રમતગમતની ઘટનાઓમાંથી ફૂટબોલ કન્ટેન્ટ માટે વધતી જતી લોકપ્રિયતા દર્શાવે છે.
'#Watchega' કેમ્પેઈને પણ 330 મિલિયનથી વધુની નોંધપાત્ર રીચ મેળવી
આ ગ્લોબલ સ્પોર્ટ્સ ઈવેન્ટે સોશિયલ પ્લેટફોર્મ્સ પર 360 મિલિયનથી વધુ વ્યુઝ મળ્યા છે, જે Zee 5 પર મળેલા પ્રતિસાદ ઉપરાંત તમામ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ પર મજબૂત જોડાણને વધુ પ્રતિબિંબિત કરે છે. FIFA World Cup 2026ની આસપાસ મલ્ટિપ્લેટફોર્મ ઓફરિંગની પહોંચ સાથે, ફૂટબોલ ચાહકો ટુર્નામેન્ટ સમયે એક હોલિસ્ટિક અનુભવ માણી શક્યા છે. કંપનીના '#Watchega' કેમ્પેઈને પણ 330 મિલિયનથી વધુની નોંધપાત્ર રીચ મેળવી છે.
ઓપનિંગ વીકએન્ડનું જોરદાર પ્રદર્શન 'Z' ની ક્ષમતાઓને વધુ સ્પષ્ટ કરે છે કે તે FIFA વર્લ્ડ કપ જેવી હાઈ-ઈમ્પેક્ટ ગ્લોબલ સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ્સનું કવરેજ સફળતાપૂર્વક દર્શકો માટે કરી શકે છે.
Zee 5 એ શરૂઆતના ઓપનિંગ વિકેન્ડ (11 થી 14 જૂન 2026) દરમિયાન લાખો કોનકરન્ટ યુઝર્સને સરળતાથી હોસ્ટ કર્યા, જેમાં યુઝર્સ લાઇવ એક્શન, હાઇલાઇટ્સ અને સ્ટુડિયો પ્રોગ્રામિંગનો આનંદ માણ્યો હોવાથી પ્લેટફોર્મ જોડાણમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો. પ્લેટફોર્મે લાઇવ મેચો માટે હાઈ એન્ગેજમેન્ટ પણ દર્શાવ્યું, ઉદ્ઘાટન સમારોહ સહિત આ સમયગાળા દરમિયાન લાઇવ મેચો માટે સરેરાશ 190 મિનિટથી વધુ સમય સુધી દર્શકો જોડાયેલા રહ્યા તે દર્શાવે છે કે ફેન્સની દિલચસ્પી વધી રહી છે.
દેશભરમાં 2.5 કરોડથી વધુ ઘરો સુધીની પહોંચ
કંપનીની લીનિયર સ્પોર્ટ્સ ચેનલો – Unite 8 Sportsએ પણ અવિરત કવરેજ અને ક્યુરેટેડ પ્રોગ્રામ દ્વારા દેશભરના કરોડો ઘરોમાં ફૂટબોલનો આનંદ પહોંચા઼ડ્યો છે. હાઈ ક્વોલિટીવાળા પ્રોગ્રામિંગ સાથે આ ચેનલોની પહોંચ દેશભરમાં 2.5 કરોડથી વધુ ઘરો સુધી પહોંચવાનો અંદાજ લગાવે છે, જે ટુર્નામેન્ટના એકંદર સ્કેલ અને વિઝિબિલિટીમાં યોગદાન આપે છે.
આ જોરદાર સફળતા અંગે વાત કરતાં કંપનીના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, “તમામ પ્લેટફોર્મ પર FIFA World Cup 2026ને જબરદસ્ત પ્રોત્સાહન મળી રહ્યું છે. આ પ્રકારના પ્રતિસાદથી અમે ઉત્સાહિત છીએ. ઓપનિંગ વિકેન્ડમાં અમારા ડિજિટલ અને લીનિયર પ્લેટફોર્મ્સ પર જોવા મળેલું જોડાણનું સ્કેલ ભારતમાં ફૂટબોલ પ્રત્યેના વધતા જતા ઝનૂનને દર્શાવે છે.
ચાહક કોઈપણ વિક્ષેપ વિના વર્લ્ડ કપના રોમાંચનો આનંદ માણી શકશે
અમે અમારા દર્શકોનો પ્રતિસાદ મેળવવા માટે સતત તેમની સાથે જોડાયેલા છીએ, અને અમારી ટીમો શ્રેષ્ઠ જોવાનો અનુભવ પ્રદાન કરવા માટે અથાગ મહેનત કરી રહી છે. જેમ જેમ અમે આ સફરમાં આગળ વધીએ છીએ, તેમ તેમ અમારું ધ્યાન ફૂટબોલ પ્રત્યેના જુસ્સાને જાળવવા પર છે, દરેક ભારતીય ઘરમાં અને દરેક સ્ક્રીન પર દરેક મેચ અને દરેક ક્ષણને જીવંત બનાવવા પર છે. જેમ જેમ ટુર્નામેન્ટ આગળ વધે છે, તેમ તેમ અમે અમારા પ્લેટફોર્મની ક્ષમતાઓને મજબૂત કરવા અને જોવાના અનુભવને વધારવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ, જેથી દરેક ચાહક કોઈપણ વિક્ષેપ વિના વર્લ્ડ કપનો રોમાંચ માણી શકે.
FIFA World Cup 2026માં ઓપનિંગ વિકેન્ડની મેચોમાં એક્શન અને ડ્રામા જોવા મળ્યો હતો. ફૂટબોલ ફેન્સના અનુભવને વધુ વધારવા માટે Zee 5 એ તેના લાઈવ મેચ સ્ટ્રીમિંગને ઈમર્સિવ સ્ટુડિયો પ્રોગ્રામિંગ, એક્સપર્ટ એનાલિસિસ અને મલ્ટિ-લેંગ્વેજ કોમેન્ટ્રી સાથે પૂરક બનાવી છે.
‘Z’ એ મેચોના સ્ક્રીનિંગ માટે પબ્લિક વ્યુઈંગ ઓપરેટરો સાથે ભાગીદારી
સમગ્ર દેશમાં ચાહકોને એક સાथे લાવવા માટે અને અનુભવને બહેતર બનાવવા માટે, ‘Z’ એ મેચોના સ્ક્રીનિંગ માટે પબ્લિક વ્યુઈંગ ઓપરેટરો સાથે ભાગીદારી કરી છે અને ચાલુ ટુર્નામેન્ટમાં જોશ ભરવા માટે માટે ઈમર્સિવ, મલ્ટિ-સિટી ફેન પાર્ક અનુભવો અને એક્સપિરિયન્શિયલ ઝોન હોસ્ટ કરીને ઓન-ગ્રાઉન્ડ એક્ટિવિટેશન પણ મજબૂત બનાવ્યા છે.
આવનારા અઠવાડિયામાં લાઇન-અપમાં મહત્વની મેચો છે ત્યારે પ્લેટફોર્મ પર દર્શકોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની અપેક્ષા છે. કંપનીના મજબૂત લીનિયર અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ ઓપનિંગ વિકેન્ડની મજબૂત ગતિ પર આગળ વધવા માટે, હાઈ એન્ગેજમેન્ટ લાવવા અને જેમ જેમ FIFA World Cup 2026 આગળ વધે તેમ ફેન્સને ખેલની વધુ નજીક લાવવા માટે તૈયાર છે.