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ફિફા વર્લ્ડ કપનો ક્રેઝ: ZEE પ્લેટફોર્મ્સ પર 10 કરોડ દર્શકોનું ઘોડાપૂર, Zee5 પર લાઈવ મેચોની ધૂમ

FIFA World Cup 2026ની શરૂઆત સાથે જ ફૂટબોલનો ક્રેઝ દર્શકોના માથે ચડીને બોલી રહ્યો છે, જેનો સીધો ફાયદો Zee Entertainmentને મળ્યો છે. ટુર્નામેન્ટના પ્રથમ વીકએન્ડમાં જ કંપનીના ડિજિટલ, ટેલિવિઝન અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર 10 કરોડથી વધુ દર્શકોનો અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ સાંપડ્યો છે. ખાસ કરીને ઓટીટી પ્લેટફોર્મ Zee5 પર લાખો ફેન્સે લાઈવ મેચોની ડિજિટલ મજા માણવાની સાથે વ્યુઅરશિપના નવા રેકોર્ડ્સ બનાવ્યા છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 15, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:18 PM IST
ફિફા વર્લ્ડ કપનો ક્રેઝ: ZEE પ્લેટફોર્મ્સ પર 10 કરોડ દર્શકોનું ઘોડાપૂર, Zee5 પર લાઈવ મેચોની ધૂમ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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