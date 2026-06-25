/ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર નોકઆઉટમાં પહોંચ્યું કેનેડા, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ પણ બીજા રાઉન્ડમાં

ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના ગ્રુપ બી મુકાબલામાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા કેનેડાને 2-1થી હરાવ્યું છે. આ જીતની સાથે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડે ગ્રુપ બીમાં ટોપ પર રહેતા રાઉન્ડ ઓફ-32મા પોતાની જગ્યા પાક્કી કરી છે. હાર છતાં કેનેડાની ટીમ નોકઆઉટ સ્ટેજમાં પહોંચવામાં સફળ રહી છે. આ પ્રથમવાર છે જ્યારે કેનેડા નોકઆઉટ માટે ક્વોલીફાઈ કરવામાં સફળ થઈ છે.
ગ્રુપ બીમાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ નંબર 1 પર રહી છે. 3 મેચમાં 2 જીત અને 1 ટાઈની સાથે તેના 7 પોઈન્ટ રહ્યાં, જ્યારે કેનેડાને 3માંથી એક મેચમાં હાર મળી, એક મેચ ટાઈ રહી અને એક મેચમાં જીત મેળવી. કેનેડાએ 4 પોઈન્ટ સાથે નોકઆઉટમાં પ્રવેશ કર્યો છે. હર્ઝેગોવિનાના પણ 4 પોઈન્ટ હતા, પરંતુ કેનેડા ગોલ ડિફરન્સમાં હર્ઝેગોવિનાથી આગળ રહી. તેમાં તેને આગામી રાઉન્ડની ટિકિટ મળી છે. કેનેડાએ ગ્રુપ સ્ટેજમાં કતરને હરાવ્યું હતું.
બીસી પ્લેસ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલો મુકાબલો રોમાંચક રહ્યો. બંને ટીમે શરૂઆતમાં આક્રમક વલણ અપનાવ્યું હતું. સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ અને કેનેડાની ટીમે ઘણી તક બનાવી, પરંતુ પ્રથમ હાફમાં કોઈ ટીમને સફળતા મળી નહીં. બંને ટીમે ડિફેન્સમાં પ્રથમ હાફમાં શાનદાર રમત દેખાડી હતી.
Co-hosts @CanadaSoccerEN make history by qualifying for the knockout stage of the @FIFAWorldCup for the first time in their history 👏🇨🇦 pic.twitter.com/4S4ZL77pTr
— FIFA (@FIFAcom) June 24, 2026
પરંતુ બીજા હાફની શરૂઆતની સાથે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ મેચનો પ્રથમ ગોલ કર્યો હતો. રૂબેન વર્ગાસે શાનદાર ગોલ કરતા ટીમને 1-0ની લીડ અપાવી હતી. ટીમની આ લીડને જલ્દી 20 વર્ષીય ખેલાડી જોહાન માંજાંબીએ ડબલ કરી દીધી હતી.
મેચની 57મી મિનિટે માંજાંબીએ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડતરફથી બીજો ગોલ કર્યો અને મેચમાં કેડેનાને બેકફુટ પર ધકેલી દીધું હતું. માંજાબીએ મેચમાં શાનદાર લયમાં જોવા મળ્યો અને તેણે કેનેડાના ડિફેન્સ માટે સમસ્યા પેદા કરી.
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ 2-0 થી આગળ ચાલી રહ્યું હતું. પરંતુ મેચની 76મી મિનિટે કેનેડાએ શાનદાર વાપસી કરી. સબ્સ્ટીટ્યુટ ખેલાડી તરીકે મેદાનમાં ઉતરેલા પ્રોમિસ ડેવિડે કેનેડા માટે પ્રથમ ગોલ કર્યો અને મેચને રોમાંચક બનાવી દીધી હતી.
સ્કોર 2-1 કર્યા બાદ કેનેડાએ બરોબરી કરવાના પ્રયાસ કર્યાં પરંતુ સ્વિસ ડિફેન્સ માટે તેને તક મળી નહીં. અંતમાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડે 3 મેચમાં 7 પોઈન્ટ મેળવી નોકઆઉટ સ્ટેજમાં જગ્યા બનાવી અને ટીમ ગ્રુપ બીમાં પ્રથમ સ્થાને રહી. તો કેનેડાએ 3 મેચમાં 4 પોઈન્ટ સાથે રાઉન્ડ ઓફ-32ની ટિકિટ મેળવી છે.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.