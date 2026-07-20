/ટોરેસે તોડ્યું મેસ્સીનું સપનું, ફાઈનલમાં આર્જેન્ટીનાને 1-0થી કચડીને સ્પેન બીજીવાર બન્યું વિશ્વ વિજેતા

સ્પેને શાનદાર રમતનું પ્રદર્શન કરતા ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026ની ટ્રોફી પોતાના નામે કરી. 19 જુલાઈ રવિવારે ન્યૂ જર્સીના મેટલાઈફ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ફાઈનલમાં સ્પેને ગત ચેમ્પિયન આર્જેન્ટીનાને 1-0થી હરાવી દીધુ. નિર્ધારિત સમય સુધી બંને ટીમોમાંથી કોઈ ગોલ કરી શકી નહીં અને સ્કોર 0-0 પર હતો. આવામાં મુકાબલો એકસ્ટ્રા ટાઈમમાં ગયો. જ્યાં સ્પેનીશ ટીમે જીત મેળવી. 106મી મિનિટમાં સબસ્ટીટ્યૂટ પ્લેયર ફેરાન ટોરેસે સ્પેન માટે શાનદાર ગોલ કર્યો. ટોરેસને એક અન્ય સબસ્ટીટ્યૂટ ખેલાડી નિકો વિલિયમ્સે પાસ આપ્યો, જેના પર ગોલ કરવામાં તે સફળ રહ્યો.
Spain are #FIFAWorldCup Champions. 🏆 pic.twitter.com/mWLw5iis2C
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
બીજીવાર ટ્રોફી જીતી
સ્પેને બીજીવાર ફિફા વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. આ અગાઉ 2010માં પણ આ ટીમ ચેમ્પિયન બની હતી. જ્યારે આર્જેન્ટીનાની ટીમ ચોથીવાર વર્લ્ડ કપ જીતવાનું સપનું પૂરું કરી શકી નહીં. આર્જેન્ટીનાની ટીમ ઈટાલી અને બ્રાઝિલ જેવું કારનામું કરી શકી નહીં. જેમણે બેક ટુ બેક ટાઈટલ જીત્યા હતા. ઈટાલીએ 1934 અને 1938માં ટ્રોફી જીતી હતી. જ્યારે બ્રાઝિલની ટીમે 1958 અને 1962માં ખિતાબ જીત્યો હતો. ફાઈનલમાં આર્જેન્ટીનાના કેપ્ટન લિયોનેલ મેસ્સીનો જાદુ બિલકુલ ચાલ્યો નહીં.
ખિતાબી મુકાબલા સુધી પહોંચવાની આ બંને ટીમોની સફર સરળ નહતી. સ્પેને ફ્રાન્સ અને પોર્ટુગલ જેવી ધરખમ ટીમોને હરાવી જ્યારે આર્જેન્ટીના સતત ત્રણ નોકઆઉટ મુકાબલામાં વધારાના સમય સુધી ચાલેલા રોમાંચ વચ્ચે મેચ જીતીને ફાઈનલમાં પહોંચી હતી.
ટક્કરનો રહ્યો પહેલો હાફ
મેચનો પહેલો હાફ ખુબ કટોકટ રહ્યો. જેમાં એક પણ ગોલ થયો નહીં. પહેલા હાફમાં સ્પેનીશ ટીમે વધુ એટેકિંગ ખેલ દેખાડ્યો. તેણે બે અવસરે શોટ ઓન ટાર્ગેટ રાખ્યો. બીજી બાજુ આર્જેન્ટીના તરફથી એક પણ શોટ લેવાયો નહીં. પહેલા હાફમાં બોલ પઝેશન પણ 65 ટકા સ્પેનીશ ટીમની તરફેણમાં રહ્યો. આર્જેન્ટીનાની ટીમના કેપ્ટન લિયોનેલ મેસ્સીને સ્પેનીશ ખેલાડીઓએ માર્ક કરીને રાખ્યા હતા જેના કારણે તેઓ કશું કરી શક્યા નહીં.
બીજી બાજુ લૈમિન યામાલ પણ કમાલ કરી શક્યો નહીં. પહેલા હાફમાં આર્જેન્ટીનાના ડિફેન્ડર લિસાંડ્રો માર્ટિનેટને યલ્લો કાર્ડ મળ્યું. જો કે તે થોડીવાર પછી ઈજાગ્રસ્ત થઈ ગયો અને તેને સબસ્ટીટ્યૂટ કરી દેવાયો. લિસાંડ્રો માર્ટિનેઝની જગ્યા નિકોલસ ઓટામેન્ડી મેદાનમાં ઉતર્યો હતો.
Time stood still for Ferran Torres 📸#FIFAWorldCup pic.twitter.com/RrPAwwfJvh
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
બીજા હાફમાં પણ સ્પેનીશ ટીમનો દબદબો રહ્યો અને તેણે 68 ટકા બોલ પઝેશન પોતાની પાસે રાખ્યું. એ વાત અલગ હતી કે ટીમે કોઈ ગોલ કર્યો નહીં. 8 વખત એવું બન્યું કે સ્પેનીશ ટીમ ગોલ પોસ્ટ પર સટીક નિશાન લગાવવામાં સફળ રહી હતી પરંતુ આ તમામ પ્રહારોને આર્જેન્ટીનાના ગોલકીપર એમિલિયાનો માર્ટિનેઝે સફળતાપૂર્વક બચાવ્યા. આર્જેન્ટીનાની ટીમ બીજા હાફમાં એક પણ શોટ ટાર્ગેટ પર મારી શકી નહીં.
Ferran Torres takes the final honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 🏆
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/xtJHV7aHRt
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
બીજા હાફના ઈન્જરી ટાઈમમાં આર્જેન્ટીનાને મોટો ઝટકો મળ્યો. જ્યારે મેચમાં બીજીવાર યલ્લો કાર્ડ મેળવવાના કારણે એન્જો ફ્રર્નાન્ડીઝે મેદાન છોડવું પડ્યું. અત્રે જણાવવાનું કે કોઈ ખેલાડીને એક મેચમાં બીજું યલ્લો કાર્ડ મળે તો તેને તરત રેડ કાર્ડ પણ દેખાડવામાં આવે છે.
ફાઈનલ સુધીની બંને ટીમોની કેવી રહી સફર
સ્પેને ગ્રુપ Hમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરતા સાત અંકો સાથે ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું હતું. તેણે સાઉદી અરબ અને ઉરુગ્વેને હરાવ્યા હતા. જ્યારે કેપ વર્દે સામેની મેચ ડ્રો ગઈ હતી. સ્પેને રાઉન્ડ ઓફ 32માં ઓસ્ટ્રીયાને 3-0થી હરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ રાઉન્ડ ઓફ 16માં રોનાલ્ડોની પોર્ટુગલને અંતિમ મિનિટોમાં ગોલ કરીને જીત મેળવી હતી. ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં સ્પેને બેલ્જિયમને 2-1થી હરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ સેમી ફાઈનલમાં તેણે પ્રબળ દાવેદાર ફ્રાન્સને 2-0થી હરાવીને બધાને ચોંકાવી દીધા અને ફાઈનલની ટિકિટ મેળવી હતી.
જ્યારે ડિફેન્ડિંગ ગત ચેમ્પિયન આર્જેન્ટીનાએ ગ્રુપ Jમાં અલ્જીરિયા, ઓસ્ટ્રિયા અને જોર્ડનને હરાવીને ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું હતું. રાઉન્ડ ઓફ 32માં કેપ વર્દેએ આર્જેન્ટીનાને જબરદસ્ત ટક્કર આપી હતી. પરંતુ વધારાના સમયમાં આર્જેન્ટીનાએ 3-2થી જીત મેળવી. રાઉન્ડ ઓફ 16માં ઈજિપ્ત વિરુદ્ધ ટીમ બે ગોલથી પાછળ હતી પરંતુ શાનદાર વાપસી કરતા મેચ 3-2થી જીતી લીધી હતી.
જો કે આ મેચમાં રેફરીને લઈને વિવાદ પણ થયો હતો. ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં સ્વિટ્ઝરલેન્ડ વિરુદ્ધ મેચ પણ 120 મિનિટ સુધી ચાલી હતી જ્યાં આર્જેન્ટીના 3-1થી જીત્યું. ત્યારબાદ સેમી ફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ અંતિમ પળોમાં વાપસી કરતા 2-1થી મેચ જીતી અને સતત બીજી વાર વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી હતી.
ફાઈનલ પહેલા સ્પેન અને આર્જેન્ટીના વચ્ચે કૂલ 14 ઈન્ટરનેશનલ મેચો રમાઈ હતી. આ દરમિયાન બંને ટીમો 6-6 મેચ જીતી હતી. જ્યારે બે મેચ ડ્રો ગઈ હતી. જ્યારે ફિફા વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં બંને ટીમો આ અગાઉ ફક્ત એકવાર આમને સામને આવી હતી. 1966ના વર્લ્ડ કપના ગ્રુપ સ્ટેજમાં આર્જેન્ટીનાએ સ્પેનને 2-1થી હરાવ્યું હતું. હવે 60 વર્ષ બાદ બંને ટીમો એકવાર ફરીથી આમને સામને થઈ અને આ વખતે સ્પેને આર્જેન્ટીનાને કચડ્યું.