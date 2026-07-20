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ટોરેસે તોડ્યું મેસ્સીનું સપનું, ફાઈનલમાં આર્જેન્ટીનાને 1-0થી કચડીને સ્પેન બીજીવાર બન્યું વિશ્વ વિજેતા

Spain vs Argentina  FIFA World Cup Final : ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલમાં સ્પેને જબરદસ્ત પ્રદર્શન કરતા ગત ચેમ્પિયન આર્જેન્ટીનાને હરાવી દીધુ. ફરેન ટોરેસના શાનદાર ગોલના કારણે લિયોનેલ મેસ્સીનું સપનું ચકનાચૂર થયું. સ્પેને આર્જેન્ટીનાને 1-0થી હરાવીને બીજીવાર ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો. મેસ્સીનું સતત બીજીવાર વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન બનવાનું સપનું રોળાયું. જ્યારે સ્પેને 16 વર્ષના લાંબા ઈન્તેજાર બાદ બીજીવાર આ ચમચમાતી ટ્રોફી જીતી. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 20, 2026, 05:08 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:18 AM IST
ટોરેસે તોડ્યું મેસ્સીનું સપનું, ફાઈનલમાં આર્જેન્ટીનાને 1-0થી કચડીને સ્પેન બીજીવાર બન્યું વિશ્વ વિજેતા
Image Credit: FIFA/X

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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