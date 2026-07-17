/ગોલ્ડન બૂટ જ નહીં, હવે આ મોટા એવોર્ડના પણ દાવેદાર બન્યા મેસ્સી; વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ત્રીજી વાર કરશે કમાલ!

FIFA WORLD CUP 2026: લિયોનેલ મેસ્સી એકવાર ફુટબોલ વિશ્વકપમાં ઈતિહાસ રચવાની નજીક છે. આર્જેન્ટીનાનો કેપ્ટન લિયોનેલ મેસ્સી ત્રીજીવાર ફુટબોલ વિશ્વકપ ટૂર્નામેન્ટના સર્વશ્રેષ્ઠ ખેલાડી તરીકે ગોલ્ડન બોલ એવોર્ડ જીતવાનો મોટો દાવેદાર છે. ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા પણ લિયોનેલ મેસ્સીએ પોતાના પ્રદર્શનના દમ પર ગોલ્ડન બોલ (ટૂર્નામેન્ટનો સર્વશ્રેષ્ઠ પ્લેયર) નો એવોર્ડ જીતવાની નજીક છે. મેસ્સી વર્ષ 2014 અને 2022મા ફુટબોલ વિશ્વકપમાં ગોલ્ડન બોલનો એવોર્ડ જીતી ચૂક્યો છે.
ફુટબોલ વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં અત્યાર સુધી દુનિયાનો કોઈ ખેલાડી બે વખત પણ ગોલ્ડન બોલનો એવોર્ડ જીતી શક્યો નથી અને લિયોનેલ મેસ્સી ત્રીજીવાર આ એવોર્ડ જીતવાની નજીક છે. જો ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા મેસ્સી આ એવોર્ડ જીતે છે તો રેકોર્ડ બનાવશે. મેસ્સી માટે આ મોટી સિદ્ધિ હશે. જે ફુટબોલ વિશ્વકપમાં મહાન ખેલાડી તરીકે તેની સ્થિતિને વધુ મજબૂત કરશે.
હવે આ મોટા એવોર્ડનો પણ દાવેદાર છે મેસ્સી
ગોલ્ડન બોલ ફુટબોલ વિશ્વકપમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ખેલાડીને આપવામાં આવે છે. આ તે ખેલાડીને મળે છે, જેનો ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન સૌથી વધુ પ્રભાવ રહ્યો હોય, ન કે માત્ર સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી તરીકે, પસંદગી પ્રક્રિયા ફુટબોલ વિશ્વકપ દરમિયાન શરૂ થઈ જાય છે, જેમાં ફીફાનું ટેક્નિકલ સ્ટડી ગ્રુપ શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર ખેલાડીઓનું એક શોર્ટલિસ્ટ તૈયાર કરે છે. ટૂર્નામેન્ટ ખતમ થતાં પહેલાં માન્યતા પ્રાપ્ત મીડિયા પ્રતિનિધિ આ નોમિનીઝ માટે મતદાન કરે છે.
ખુબ ખાસ છે આ એવોર્ડ
ઘણા મામલામાં વિજેતાનો નિર્ણય ફાઇનલ રમાતાં પહેલા જ થઈ જાય છે, જેનો મતલબ છે કે આ એવોર્ડ માટે જરૂરી નથી કે અંતમાં ચેમ્પિયન બનનારી ટીમના ખેલાડીને મળે. 2018મા ક્રોએશિયાના કેપ્ટન લુકા મોડ્રિચને ગોલ્ડન બોલનો એવોર્ડ મળ્યો, ભલે તેની ટીમ ફાઈનલમાં ફ્રાન્સ સામે 4-2થી હારી ગઈ હતી.
આજ સુધી ગોલ્ડન બોલ વિજેતાઓ
1978: મારિયો કેમ્પ્સ (આર્જેન્ટિના)
1982: પાઓલો રોસી (ઇટાલી)
1986: ડિએગો મારાડોના (આર્જેન્ટિના)
1990: સાલ્વાટોર શિલાસી (ઇટાલી)
1994: રોમરિયો ડી સૂઝા ફારિયા (બ્રાઝિલ)
1998: રોનાલ્ડો નાઝારિયો (બ્રાઝિલ)
2002: ઓલિવર કાહ્ન (જર્મની)
2006: ઝિનેદીન ઝિદાન (ફ્રાન્સ)
2010: ડિએગો ફોર્લાન (ઉરુગ્વે)
2014: લિયોનેલ મેસ્સી (આર્જેન્ટિના)
2018: લુકા મોડ્રિક (ક્રોએશિયા)
2022: લિયોનેલ મેસ્સી (આર્જેન્ટિના)