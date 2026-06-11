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આજથી રંગારંગ અંદાજમાં થશે FIFA World Cup 2026 નો પ્રારંભ, 3 અલગ-અલગ દેશોમાં ઓપનિંગ સેરેમની, આ દિગ્ગજો કરશે પરફોર્મ

આજથી વિશ્વની સૌથી મોટી સ્પોર્ટ્સ ઈવેન્ટ એટલે કે ફીફા વિશ્વકપ 2026ની શરૂઆત થવાની છે. દુનિયાભરના ફેન્સ આ ફુટબોલના મહાકુંભને જોવા માટે ઉત્સુક છે. ત્રણ દેશોની યજમાનીમાં આ ટૂર્નામેન્ટ રમાઈ રહી છે, તેવામાં ત્રણ-ત્રણ દેશોમાં ઓપનિંગ સેરેમનીનું પણ આયોજન થશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 11, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:45 PM IST
આજથી રંગારંગ અંદાજમાં થશે FIFA World Cup 2026 નો પ્રારંભ, 3 અલગ-અલગ દેશોમાં ઓપનિંગ સેરેમની, આ દિગ્ગજો કરશે પરફોર્મ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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