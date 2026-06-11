/આજથી રંગારંગ અંદાજમાં થશે FIFA World Cup 2026 નો પ્રારંભ, 3 અલગ-અલગ દેશોમાં ઓપનિંગ સેરેમની, આ દિગ્ગજો કરશે પરફોર્મ

ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 નો માહોલ જામી ગયો છે. 11 જૂનથી તેની શરૂઆત થશે અને ફુટબોલના આ તહેવારની ફાઈનલ 19 જુલાઈએ રમાશે. મેગા ટૂર્નામેન્ટનો પ્રારંભ રંગારંગ અંદાજમાં થવાનો છે. આ વિશ્વકપ ખાસ રહેવાનો છે, કારણ કે ઈતિહાસમાં બીજીવાર છે જ્યારે એકથી વધુ દેશો મળી તેની યજમાની કરી રહ્યાં છે. પ્રથમવાર 2002મા આવું બન્યું હતું, જ્યારે દક્ષિણ કોરિયા અને જાપાને મળી આ મેગા ઈવેન્ટની યજમાની કરી હતી. આ વખતે ટૂર્નામેન્ટ યુએસએ, મેક્સિકો અને કેનેડામાં આયોજીત થશે અને ફીફાની યોજના છે કે પ્રથમ મેચ શરૂ થતાં પહેલા દરેક ભાગ લેતા દેશમાં અલગ-અલગ ઓપનિંગ સેરેમની આયોજીત કરવામાં આવે.
ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆત 11 જૂન, 2026ના મેક્સિકો સિટીમાં થશે, જ્યાં 2026 વિશ્વકપની ત્રણ ઓપનિં સેરેમનીમાંથી પ્રથમનું આયોજન થશે. મેક્સિકોમાં યોજનાર ઓપનિંગ સેરેમનીમાં શાનદાર કલાકારોની મહેફિલ જોવા મળશે. આ લિસ્ટમાં ગ્રેમી એવોર્ડ જીતનાર મેક્સિકન પોપ બેંડ માના પણ સામેલ છે, જે પોતાના શો માટે જાણીતું છે.
કોણ-કોણ થશે સામેલ?
યજમાન દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા અલેજાન્ડ્રો ફર્નાન્ડીઝ મેક્સિકન રાષ્ટ્રગાન ગાશે, જ્યારે ટાયલા આફઅરિકાનું રાષ્ટ્રગાન ગાશે. તેની સાથે રયાન કાસ્ત્રો, બલિન્ડા, બર્ના બોય, ડેની ઓશન, જે બાલ્વિન, લીના ડાઉન્સ, લોસ એન્જિલ્સ અજુલેસ અન શકીરા જેવા કલાકાર પણ સામેલ થશે. ઓપનિંગ સેરેમની 11 જૂને રાત્રે 10.30 કલાકે (ભારતીય સમયાનુસાર) શરૂ થશે અને મેચ 12 જૂને રાત્રે 12.30 કલાકે (ભારતીય સમયાનુસાર) શરૂ થશે.
કેનેડામાં જોવા મળશે ધમાલ
ટૂર્નામેન્ટ આગળ વધવાની સાથે કેનેડામાં એક દિવસ બાદ, 12 જૂને ટોરેન્ટોમાં ઓપનિંગ સેરેમનીનું આયોજન થશે. આ સેરેમની બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના વિરુદ્ધ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ દરમિયાન થશે. મેચ શરૂ થવાની 90 મિનિટ પહેલા યોજાનારી કેનેડાની આ સેરેમનીમાં રાષ્ટ્રગાનની પ્રસ્તુતિ થશે, જેમાં એલેનિસ મોરેસેટ કેનેડાનું રાષ્ટ્રગાન અને એલેક્ઝેન્ડર ગાઝિક બોસ્નિયાનું રાષ્ટ્રગીત ગાશે. FIFA વર્લ્ડ કપ 2026ના એમ્બેસેડર અને એક્ટર-કોમેડિયન વિલ અર્નેટ પણ આ સેમેમનીમાં સામેલ થશે. કેનેડાના શોમાં એલેનિસ મોરઇસેટ, એલેશિયા કારા, એલિયાના, જેસી રેયેજ, માઇકલ બુબ્લે, નોરા ફતેરી, વેઝેડ્રીમ અને વિલિયમ પ્રેન્સ જેવા જાણીતા કલાકારો પરફોર્મ કરશે. લોસ એન્જલસમાં રહેનાર બાંગ્લાદેશી-અમેરિકી DJ સંજોય પણ દર્શકોમાં જોશ ભરશે.
અમેરિકાની ઓપનિંગ સેરેમનીમાં કોણ-કોણ થશે સામેલ?
આગામી દિવસે પેરુગ્વે વિરુદ્ધ યુએસ ટીમની મેચ પહેલા, અમેરિકાના લોસ એન્જલસમાં ઓપનિંગ સેરેમનીનું આયોજન થશે. આ સમારોહમાં અમેરિકી સિંગર-સોન્ગરાઇટર કેટી પેરી સામેલ થશે, જે પોતાના શાનદાર પરફોર્મંસ અને સુપરહિટ ગીત માટે જાણીતી છે. તેની સાથે એટલાન્ટાના રેપ સ્ટાર નેવાડિયસ વિલબર્ન પણ હશે, જે આ ઈવેન્ટમાં એક અલગ મ્યૂઝિકલ અંદાજ લાવશે અને મોટી સંખ્યામાં દર્શકોનું મનોરંજન કરશે.
ભારતમાં FIFA ઓપનિંગ સેરેમની ક્યાં જોઈ શકશો?
ભારતીય દર્શક FIFA વર્લ્ડ કપ 2026ની ઓપનિંગ સેરેમનીને ZEE5 (ડિજિટલ સ્ટ્રીમિંગ માટે) અને Unite8 સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક (ટીવી) પર લાઇવ જોઈ શકે છે.