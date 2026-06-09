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18 કેરેટ સોનામાંથી બનાવવામાં આવે છે ફીફા વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી, વજન છે 6 કિલો, કિંમત જાણીને ઊડી જશે હોશ

FIFA World Cup 2026: ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026ની મેગા ઇવેન્ટ 11 જૂનથી 19 જુલાઈ દરમિયાન રમાશે. ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની આ એડિશનની યજમાની સંયુક્ત રીતે USA, કેનેડા અને મેક્સિકો કરી રહ્યા છે. આ વખતે રેકોર્ડ 48 ટીમો ભાગ લેશે અને 39 દિવસમાં કુલ 104 મેચો રમાશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 09, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:44 AM IST
18 કેરેટ સોનામાંથી બનાવવામાં આવે છે ફીફા વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી, વજન છે 6 કિલો, કિંમત જાણીને ઊડી જશે હોશ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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