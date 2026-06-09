/18 કેરેટ સોનામાંથી બનાવવામાં આવે છે ફીફા વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી, વજન છે 6 કિલો, કિંમત જાણીને ઊડી જશે હોશ

FIFA World Cup 2026: ફીફા વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીતનારી ટીમને અંદાજે 477 કરોડ (50 મિલિયન US ડોલર)નું ઇનામ મળે છે. આ ઉપરાંત, વિજેતા ટીમને 18 કેરેટ સોનાની ચમકતી ટ્રોફી પણ આપવામાં આવે છે. ફીફા વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી વિશ્વની સૌથી મોંઘી સ્પોર્ટ્સ ટ્રોફી છે. આ ટ્રોફીની કિંમત અંદાજે 190 કરોડ (20 મિલિયન US ડોલર) છે. તે 18 કેરેટ સોના (75 ટકા સોનું)માંથી બનાવવામાં આવી છે અને તેનું વજન આશરે 6 કિલોગ્રામ છે. જ્યારે તેની ઊંચાઈ 37 સેન્ટિમીટર કરતાં થોડી ઓછી છે.
ટ્રોફીની ખાસિયતો અને ઈતિહાસ
ટ્રોફીના બેઝ (નીચલા ભાગ) પર મેલાકાઈટ સ્ટોન (Malachite stone)ના બે લેયર લગાવવામાં આવ્યા છે. વર્ષ 1994માં આ ટ્રોફીમાં થોડો ફેરફાર કરીને વિજેતા ટીમનું નામ લખવા માટે તેના નીચેના ભાગમાં એક પ્લેટ લગાવવામાં આવી હતી. બ્રાઝિલે સૌથી વધુ 5 વખત ફીફા વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો છે. ત્યારબાદ ઈટાલી અને જર્મનીએ 4-4 વખત આ ટ્રોફી પર કબજો કર્યો છે. આર્જેન્ટિનાએ 3 વાર, જ્યારે ફ્રાન્સ અને ઉરુગ્વેએ 2-2 વાર ફીફા વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. ઇંગ્લેન્ડ અને સ્પેન એક-એક વાર આ ખિતાબ જીતી ચૂક્યા છે. અત્યાર સુધી કોઈ પણ એશિયન દેશે ફીફા વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો નથી.
અસલી ટ્રોફી માત્ર સેલિબ્રેશન માટે જ મળે છે!
તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે ફીફા વર્લ્ડ કપ જીતનારી ટીમને 18 કેરેટ સોનાથી બનેલી અસલી ટ્રોફી માત્ર મેદાન પર જશ્ન મનાવવા માટે જ આપવામાં આવે છે. સેલિબ્રેશન પૂરું થયા પછી, અસલી ટ્રોફી વિજેતા ટીમ પાસેથી પરત લઈ લેવામાં આવે છે અને તેને ઝ્યુરિચમાં આવેલા ફીફાના હેડક્વાર્ટરમાં મોકલી દેવાય છે.
નિયમો અનુસાર, ત્યારબાદ વિજેતા ટીમને ઘરે લઈ જવા માટે ફીફા વર્લ્ડ કપની રેપ્લિકા ટ્રોફી આપવામાં આવે છે. આ રેપ્લિકા ટ્રોફી અસલી સોનાની હોતી નથી, તેને બ્રોન્ઝ મેટલ (કાંસું)નો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે અને તેના પર સોનાનું પ્લેટિંગ (કોટિંગ) ચડાવવામાં આવે છે.