FIFA World Cup નો આનંદ થઈ જશે બમણો, 'Z' એ સ્પોર્ટ્સ સ્ટ્રીમિંગ ઈકોસિસ્ટમને બનાવી મજબૂત

મુંબઈઃ જેમ-જેમ FIFA વર્લ્ડકપ-2026નો ઉત્સાહ વધી રહ્યો છે અને દેશભરના ફુટબોલ ફેન્સ દુનિયાના સૌથી મોટા શોને લાઈવ જોવાની તૈયારી કરી રહ્યાં છે, કન્ટેન્ટ અને ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રની દિગ્ગજ કંપની ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ ('Z') એ પોતાની ટેક્નોલોજી ક્ષમતામાં સુધાર કરવા અને પોતાના બધા પ્લેટફોર્મ પર દર્શકોને શાનદાર અનુભવ આપવાની તૈયારી કરી છે. કંપનીએ પોતાની ટેક્નોલોજી ક્ષમતાઓને મજબૂત કરી છે, પ્લેટફોર્મની મજબૂતી વધારી છે અને કન્ટેન્ટની સુરક્ષાના મજબૂત ઉપાય કર્યાં છે, જેથી લીનિયર અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ Zee5 અને Unite8 Sports પર કોઈ વિઘ્ન વગર મેચ જોવાનો શાનદાર અનુભવ આપી શકાય.
'Z' લાખો ફૂટબોલ ચાહકોને હોસ્ટ કરવા માટે ટેકનોલોજીકલ કૌશલ્યમાં વધારો કરે છે
કંપનીના ડિજિટલ મનોરંજન પ્લેટફોર્મ- ZEE5 એ ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન અપેક્ષિત અભૂતપૂર્વ દર્શકોનું સમર્થન કરવા માટે વ્યાપક ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશન લાગૂ કર્યાં છે. વિશ્વસનીયતાની ખાતરી કરવા માટે પ્લેટફોર્મને અદ્યતન અવલોકનક્ષમતા, તેમજ સ્થિતિસ્થાપકતા અને ફોલબેક મિકેનિઝમને અનેક સ્તર દ્વારા લાખો યુઝર્સોને ટેકો આપવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.
પાયરેસી રોકવા માટે કંપનીનું મહત્વનું પગલું
ઘણા ટેક્નોલોજી અપગ્રેડેશનની સાથે ઝી 5 ભારતમાં યુઝર્સ માટે હાઈ ક્વોલિટી અનુભવ પ્રદાન કરતા, પીક ટ્રાફિક ક્ષણ દરમિયાન કોઈ મુશ્કેલી વગર સ્ટ્રીમિંગ સુનિશ્ચિત કરશે. પોતાના પ્લેટફોર્મ પર પ્રીમિયમ રમત સામગ્રીની સુરક્ષા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલામાં, કંપનીએ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાંથી ઓનલાઈન પાયરેસી વિરુદ્ધ એક અનુકૂળ ગતિશીલ આદેશ પણ પ્રાપ્ત કર્યો છે.
આ પગલું કંપનીને ઈન્ટરનેટ સેવા પ્રદાતાઓ (આઈએસપી) અને નિયામકોને મિરર અને પ્રોક્સી વેબસાઇટોને ઝડપથી બ્લોક કરવાનો નિર્દેશ આપી વાસ્તવિક સમયમાં ગેરકાયરેસર સ્ટ્રીમિંગ રોકવાનો અધિકાર આપે છે, જેનાથી તેની ખાતરી થાય છે કે દર્શકો સુધી કાયદેસર પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી ફીફા સામગ્રી પહોંચી શકે.
કેવી છે કંપનીની તૈયારી?
પ્લેટફોર્મની તકનીકી તૈયારી પર વાત કરતા કંપનીના એક પ્રવક્તાએ કહ્યું "'Z' એ ભવિષ્ય માટે તૈયાર એવી સિસ્ટમ બનાવવા માટે બધા જરૂરી પગલાં ભર્યા છે, જે લાખો ફેન્સને શાનદાર અનુભવ આપવા માટે સ્થિરતા અને સ્પીડને પ્રાથમિકતા આપે છે. FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 જેવી મોટી વૈશ્વિક સ્પોર્ટ્સ ઈવેન્ટ માટે એડવાન્સ એન્જિનિયરિંગ અને મજબૂત ઓપરેશનલ ડિસિપ્લિનની જરૂર હોય છે. અમારી તૈયારી ટેક્નોલોજી, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઓપરેશનના સ્તર પર કરવામાં આવેલા કેન્દ્રીત કામોને દર્શાવે છે, જેથી વધુમાં વધુ લોકોના એક સાથે જોડાવા પર પણ સર્વિસ કોઈ મુશ્કેલી વગર ચાલતી રહે. ટીવી અને ડિજિટલ બંને પ્રકારના પ્લેટફોર્મ પર અમારા સમગ્ર અપ્રોચને કારણે અમે લાઇફ સ્પોર્ટ્સ સ્ટ્રીમિંગમાં નવા બેંકમાર્ક સેટ કરી રહ્યાં છીએ અને સાથે તેની પણ ખારતી કરીએ છીએ કે દર્શકોને વિશ્વકપનો કોઈ મુશ્કેલી વગર શાનદાર અનુભવ મળે."
FIFA વિશ્વકપ 2026 ની સાથે કંપની ભારતમાં લાઇવ સ્પોર્ટ્સ બ્રોડકાસ્ટિંગ માટે નવા માપદંડો સ્થાપિત કરી રહી છે. તે માટે તે કાયદાકીય સુરક્ષા ઉપાયોને પ્લેટફોર્મની સ્કેલેબિલિટી અને શાનદાર એન્જિનિયરિંગ સાથે જોડી રહી છે. ખુબ ઓછા સમયમાં ‘Z’ તેની ખાતરી કરવા માટે ખુબ કામ કર્યું છે કે ફુટબોલ ફેન્સને આવનાર વિશ્વકપના દરેક લાઇવ એક્શન અને ખાસ ક્ષણોનો આનંદ લેવા માટે એક મજબૂત પ્લેટફોર્મ મળે. કંપનીની સંપૂર્ણ તૈયારી દુનિયાની સૌથી જાણીતી સ્પોર્ટ્સ ઈવેન્ટમાંથી એકમાં સુરક્ષિત અને શાનદાર અનુભવ આપવાની તેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. સાથે આ સમગ્ર દેશમાં લાઇવ સ્પોર્ટ્સ માટે એક વિશ્વાસપાત્ર સ્થાન તરીકે તેની સ્થિતિને વધુ મજબૂત કરે છે.