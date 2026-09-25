/IND vs WI સીરિઝ પહેલા આર્થિક સંકટ: ખેલાડીઓની પગારમાં 25 ટકાનો ઘટાડો, જાણો કેમ લેવાયો આ નિર્ણય

India Vs West Indies: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે વનડે સિરીઝ શરૂ થવાની છે. પ્રથમ મુકાબલો રવિવાર, 27 સપ્ટેમ્બરે તિરૂવનંતપુરમના ગ્રીનફીલ્ડ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટેડિયમમાં રમાશે. બીજી મેચ 30 સપ્ટેમ્બરે ગુવાહાટીમાં રમાવાની છે અને અંતિમ વનડે 3 ઓક્ટોબરે ન્યૂ ચંદીગઢમાં રમાશે. આ વનડે સિરીઝ પહેલા વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ માટે ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટ બોર્ડે આર્થિક સંકટને કારણે સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ પગારમાં 25 ટકાનો ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી છે.
તો ઘરેલું ખેલાડીઓનો કોન્ટ્રાક્ટ પીરિયડ ઘટાડી સાત મહિનાનો કરી દેવામાં આવ્યો છે, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓનો કોન્ટ્રાક્ટ 12 મહિનાનો રહેશે. એટલું જ નહીં પુરૂષોની સુપર50 ટૂર્નામેન્ટ અને મહિલાઓની ટી20 બ્લેઝને પણ સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવી છે. તેનું કારણ ખર્ચ બચાવવાનો છે. ક્રિકેટ વેસ્ટ ઈન્ડિઝે કહ્યું કે આ પગલું ટીમની સામે આવી રહેલા આર્થિક અને બીજા પડકારને પહોંચી વળવા માટે ઉઠાવવામાં આવ્યું છે.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટમાં આર્થિક સંકટ
CWI ના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ક્રિસ ડેહરિંગે એક નિવેદનમાં કહ્યું- અમે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પ્લેયર એસોસિએશન અને ખેલાડીઓના સહયોગની ભાવનાની પ્રશંસા કરીએ છીએ, જેમણે આ સ્થિતિને સમજી છે, જેનો અમે સામનો કરી રહ્યાં છીએ.
તેમણે આગળ કહ્યું કે ભલે આ આદર્શ સ્થિતિ ન હોય, પરંતુ આર્થિક સ્થિરતાની દિશામાં આ એક જરૂરી પગલું છે. ઘરેલું ટૂર્નામેન્ટ માટે યાત્રા અને હોટલનો ખર્ચ બોર્ડ પર આર્થિક ભારણ વધારી રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે ICC પાસેથી 16 મિલિયન અમેરિકી ડોલર (153 કરોડ રૂપિયા) ની લોન મંજૂર કરાવવા માટે ક્રિકેટ વેસ્ટ ઈન્ડિઝે કેટલાક લક્ષ્યો પૂરા કરવા પડશે.
હેડરિંગે કહ્યું, 'હકીકતમાં ક્રિકેટ વેસ્ટ ઈન્ડિઝે છેલ્લા 15 વર્ષમાં ઘરેલું એરલાયન્સ પર 80 મિલિયન અમેરિકી ડોલરથી વધુનો ખર્ચ કર્યો છે, જ્યારે બદલામાં તે એરલાયન્સથી કોઈ સ્પોન્સરશિપ ન મળી. અમારે આટલા વર્ષોથી ચાલી રહેલા આ દબાણ અને તેના કારણે ભારે આર્થિક નુકસાનથી ઉભી થયેલી તત્કાલ રોકડની કમીનો પણ સામનો કરવો પડશે.
CWI એ સસ્પેન્ડ કરેલી ટૂર્નામેન્ટની જગ્યાએ 2028 LA ઓલિમ્પિક માટે ટીમ પસંદ કરવા માટે ઈવેન્ટ શરૂ કરી છે. પરંતુ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ઓલિમ્પિક્સમાં એક ટીમ તરીકે ન રમી શકે, કારણ કે દરેક દેશે અલગ-અલગ ભાગ લેવાનો હોય છે.
ભારત વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વનડે સિરીઝનો કાર્યક્રમ
પ્રથમ વનડેઃ રવિવાર, 27 સપ્ટેમ્બર, તિરૂવનંતપુરમ
બીજી વનડેઃ બુધવાર, 30 સપ્ટેમ્બર, ગુવાહાટી
ત્રીજી વનડે, શનિવાર, 3 ઓક્ટોબર, ન્યૂ ચંદીગઢ