Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /ક્રિકેટમાં નવો વિવાદ... ચપટી વગાડીને ફિલ્ડરે બેટ્સમેનને કરાવ્યો આઉટ ! જાણો કેવી રીતે

ક્રિકેટમાં નવો વિવાદ... ચપટી વગાડીને ફિલ્ડરે બેટ્સમેનને કરાવ્યો આઉટ ! જાણો કેવી રીતે

Finger Clicking Controversy : ઇંગ્લેન્ડ ક્લબ ક્રિકેટમાં એક રસપ્રદ ઘટના બની છે, સ્લિપમાં ઉભેલા એક ફિલ્ડરે બેટ્સમેનને ખોટી રીતે આઉટ કરાવવા માટે એક એવી યુક્તિનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જે જોઈને બધા ચોંકી ગયા હતા. આ સમગ્ર વિવાદને સોશિયલ મીડિયા પર 'Clickgate' નામ આપવામાં આવ્યું છે અને સંડોવાયેલા ખેલાડીનું નામ 'Clicky Ponting' રાખવામાં આવ્યું છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 29, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:22 PM IST
ક્રિકેટમાં નવો વિવાદ... ચપટી વગાડીને ફિલ્ડરે બેટ્સમેનને કરાવ્યો આઉટ ! જાણો કેવી રીતે

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બાવળા અને ચાંગોદરમાં અઠવાડિયા પછી પણ જળબંબાકાર: મકાનો પાણીમાં ગરકાવ
Ahmedabad Waterlogging32 min ago
2
IPL47 min ago
3
Gujarat Rains Crop Damage58 min ago
4
Masik Rashifal August 20261 hr ago
5
Viral Video1 hr ago