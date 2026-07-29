/ક્રિકેટમાં નવો વિવાદ... ચપટી વગાડીને ફિલ્ડરે બેટ્સમેનને કરાવ્યો આઉટ ! જાણો કેવી રીતે

Finger Clicking Controversy : ક્રિકેટને લાંબા સમયથી જેન્ટલમેન ગેમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, પરંતુ ઇંગ્લેન્ડ ક્લબ ક્રિકેટમાં બનેલી આ ઘટનાએ રમતની ભાવના પર શંકા વ્યક્ત કરી છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વીડિયો બાદ આ મુદ્દો વૈશ્વિક ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. એવો આરોપ છે કે એક ફિલ્ડરે બેટ્સમેનને અન્યાયી રીતે આઉટ કરવા માટે ખોટી યુક્તિનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એક એવી ચાલ જેણે બધાને ચોંકાવી દીધા હતા. આ વિવાદને સોશિયલ મીડિયા પર 'ક્લિકગેટ' અને સંડોવાયેલા ખેલાડીને 'ક્લિકી પોન્ટિંગ' તરીકે ઓળખવામાં આવી રહ્યા છે.
ચમટી વગાડી બેટ્સમેનને કરાવ્યો આઉટ !
આ ઘટના ઇંગ્લેન્ડના નોર્થ યોર્કશાયર અને સાઉથ ડરહામ ક્રિકેટ લીગમાં ડિવિઝન-2 મેચ દરમિયાન બની હતી, જેમાં સોલ્ટબર્ન ક્રિકેટ ક્લબ અને નોર્ટન ક્રિકેટ ક્લબ વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. વાયરલ વીડિયોમાં સોલ્ટબર્નનો સ્લિપમાં ઉભેલો એક ફિલ્ડર બોલ જ્યારે બેટ પાસેથી પસાર થઈ રહ્યો હતો તે જ ક્ષણે ચપટી વગાડતો જોવા મળે છે.
એવો આરોપ છે કે તેણે અમ્પાયરને એવું સંભળાય કે બોલ વિકેટકીપર સુધી પહોંચતા પહેલા બેટને સ્પર્શીને ગયો છે. ત્યારબાદ આખી ટીમે જોરશોરથી અપીલ કરી અને અમ્પાયરે બેટ્સમેનને આઉટ જાહેર કર્યો. જોકે બેટ્સમેન આ નિર્ણયનો વિરોધ કર્યો હતો છતાં તેને આખરે પેવેલિયન પરત ફરવાની ફરજ પડી હતી.
@Saltburncc First slip clicks his fingers to imitate an edge, bat nowhere near it and given out.
This is about the worst case of cheating I’ve ever seen in cricket.
Apparently, their keeper has a huge amount of catches this season.@talkSPORT @bbctms @SkyCricket @TailendersPod pic.twitter.com/iM7lZfKF5q
— Ben Mummery (@ben_mummery) July 27, 2026
આ યુક્તિનો ઉપયોગ અગાઉ પણ થયો છે ?
વીડિયો વાયરલ થયા પછી અસંખ્ય અન્ય ખેલાડીઓ અને દર્શકોએ સોશિયલ મીડિયા પર દાવો કર્યો કે આ કોઈ અલગ ઘટના નથી. કેટલાકે આરોપ લગાવ્યો કે અન્ય મેચોમાં પણ આવી જ યુક્તિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેના પરિણામે વિરોધી ખેલાડીઓને ખોટી રીતે આઉટ આપવામાં આવ્યા હતા. આ જ કારણ છે કે સોશિયલ મીડિયા પર આ વિવાદ 'ક્લિકગેટ' તરીકે જાણીતો બન્યો.
'ક્લિકી પોન્ટિંગ' નામ કેવી રીતે આવ્યું ?
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આરોપોનો સામનો કરી રહેલા ખેલાડીનું નામ બ્રાયન ડિવાઈન છે. સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ મજાકમાં તેને 'ક્લિકી પોન્ટિંગ' કહેવા લાગ્યા. આ નામ ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ કેપ્ટન રિકી પોન્ટિંગના નામ પર શબ્દોની રમત છે. જોકે, રિકી પોન્ટિંગનો આ ઘટના સાથે કોઈ સંબંધ નથી.
લીગે તપાસ શરૂ કરી
મામલો વધુ વકરતા NYSD ક્રિકેટ લીગે સત્તાવાર ફરિયાદ મળ્યાની પુષ્ટિ કરી અને સમગ્ર મામલાની તપાસ શરૂ કરી. તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી લીગે વધુ કોઈ ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. દરમિયાન સોલ્ટબર્ન ક્લબ કે સંડોવાયેલા ખેલાડીઓ તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આવી નથી.
આ વિવાદે ક્રિકેટ જગતમાં ખેલ ભાવના, પ્રામાણિકતા અને અમ્પાયરિંગ અંગે નવી ચર્ચા જગાવી છે. હવે બધાની નજર તપાસ રિપોર્ટ પર છે, જે સ્પષ્ટ કરશે કે વાયરલ વીડિયોમાં જોવા મળતી ઘટના ચીટિંગની સાચી ઘટના હતી કે માત્ર એક સંયોગ હતો.