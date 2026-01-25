Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

38 સિક્સર, 466 રન... BBLમાં ન્યુઝીલેન્ડના આ બેટ્સમેને મચાવી તબાહી; ફાઈનલમાં પણ વિસ્ફોટક ઈનિંગ

BBL 15 Final: સિડની સિક્સર્સ સામે પર્થના ઓપ્ટસ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ફાઇનલમાં ફિન એલને માત્ર 22 બોલમાં 36 રનની તાબડતોબ ઇનિંગ રમી. 163.64ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરતા તેણે શરૂઆતથી જ એટેકિંગ મોડ અપનાવ્યું હતું અને સિક્સર્સને મેચમાંથી બહાર કરી દીધી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 25, 2026, 05:58 PM IST

Trending Photos

38 સિક્સર, 466 રન... BBLમાં ન્યુઝીલેન્ડના આ બેટ્સમેને મચાવી તબાહી; ફાઈનલમાં પણ વિસ્ફોટક ઈનિંગ

BBL 2025-26 Final: બિગ બેશ લીગ 2025-26ના ફાઇનલમાં પર્થ સ્કોર્ચર્સે સિડની સિક્સર્સને 6 વિકેટે હરાવીને રેકોર્ડ છઠ્ઠી વખત ખિતાબ પર કબજો કર્યો છે. BBLની 15મી સિઝનમાં પર્થ સ્કોર્ચર્સને ચેમ્પિયન બનાવવામાં ન્યુઝીલેન્ડના સ્ટાર બેટ્સમેન ફિન એલનનો મહત્વનો ફાળો રહ્યો હતો. સિડની સિક્સર્સ સામે પર્થના ઓપ્ટસ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ફાઇનલમાં ફિન એલને માત્ર 22 બોલમાં 36 રનની તાબડતોબ ઇનિંગ રમી. 163.64ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરતા તેણે શરૂઆતથી જ એટેકિંગ મોડ અપનાવ્યું હતું અને સિક્સર્સને મેચમાંથી બહાર કરી દીધી.

આખી સિઝન રહ્યો ફિન એલનનો દબદબો
ન્યુઝીલેન્ડનો આ સ્ટાર બેટ્સમેન ફિનએલન BBL 2025-26 આખી સિઝન દરમિયાન શાનદાર ફોર્મમાં રહ્યો છે. ક્રિકેટની દુનિયામાં હાલમાં ભારતીય ખેલાડી અભિષેક શર્માના નામની ચર્ચા છે, પરંતુ ફિન એલન પણ અભિષેકની જેમ જ વિસ્ફોટક બેટિંગ માટે જાણીતો છે. જ્યાં સુધી તે ક્રીઝ પર હોય છે, ત્યાં સુધી વિરોધી ટીમના બોલરો લાચાર જોવા મળે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ફિન એલને BBLમાં મચાવી તબાહી
બિગ બેશ લીગ (BBL)ની 15મી સીઝનમાં ફિન એલને પોતાના બેટથી મેદાન પર કહેર વર્તાવ્યો હતો. ફિન કેટલો ખતરનાક રહ્યો, તેનો અંદાજ તમે એ વાત પરથી લગાવી શકો છો કે તેણે 11 ઇનિંગ્સમાં 184.18ના સ્ટ્રાઈક રેટ અને 42.36ની એવરેજ સાથે કુલ 466 રન બનાવ્યા છે. આ શાનદાર પ્રદર્શન દરમિયાન ન્યુઝીલેન્ડના આ વિસ્ફોટક ઓપનરે 27 ચોગ્ગા અને 38 સિક્સર ફટકાર્યા હતા. પર્થ સ્કોર્ચર્સ તરફથી રમતા તેણે આ સિઝનમાં બે અડધી સદી અને એક સદી પણ ફટકારી છે. ફિન એલન BBL 2025-26ની સિઝનમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેન પણ બન્યો છે.

ભારત સામેની સિરીઝમાં કેમ નથી રમી રહ્યો?
અત્યારે મોટો સવાલ એ છે કે આટલો ખતરનાક બેટ્સમેન ભારત સામે ચાલી રહેલી T20I સિરીઝમાંથી કેમ ગાયબ છે? કારણ કે, ફિન એલને પર્થ સ્કોર્ચર્સ સાથે સિઝનના અંત સુધી ટીમમાં રહેવાનો કરાર કર્યો હતો. આ જ કારણ છે કે તે ભારત સામેની શરૂઆતની મેચોમાં રમી શક્યો નથી. જો કે, એવી આશા છે કે ફિન એલન ટૂંક સમયમાં ભારત પહોંચશે અને બાકીની બે મેચોમાં ટીમમાં સામેલ થશે. ફિન એલનની T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ન્યુઝીલેન્ડની ટીમમાં પસંદગી કરવામાં આવી છે. જો 'બ્લેક કેપ્સ'એ આઈસીસી ટ્રોફી જીતવાનું સપનું પૂરું કરવું હોય, તો એલનની ભૂમિકા અત્યંત મહત્વની રહેશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
finn allenbbl finalbbl 2025-26 finalબિગ બેશ લીગ 2025-26ફિન એલન

Trending news