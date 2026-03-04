Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsફિન એલને T20 વર્લ્ડ કપમાં ફટકારી સૌથી ઝડપી સદી, તોડ્યો ક્રિસ ગેઇલનો 10 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ

ફિન એલને T20 વર્લ્ડ કપમાં ફટકારી સૌથી ઝડપી સદી, તોડ્યો ક્રિસ ગેઇલનો 10 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ

Fastest Century In T20 World Cup: ન્યૂઝીલેન્ડના વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટ્સમેનએ T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી છે. એલને 33 બોલમાં 100 રન ફટકાર્યા હતા, જે 2016 T20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી ઝડપી સદીનો ક્રિસ ગેઇલનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 04, 2026, 10:24 PM IST

Trending Photos

ફિન એલને T20 વર્લ્ડ કપમાં ફટકારી સૌથી ઝડપી સદી, તોડ્યો ક્રિસ ગેઇલનો 10 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ

Fastest Century In T20 World Cup: ન્યૂઝીલેન્ડના સ્ટાર બેટ્સમેન ફિન એલને બુધવારે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની મેચમાં T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી હતી. ફિન એલન ન્યૂઝીલેન્ડ માટે T20 વર્લ્ડ કપમાં સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બન્યો હતો. તેણે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે 33 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. 

Add Zee News as a Preferred Source

ફિન એલને વેસ્ટ ઇન્ડીઝના દિગ્ગજ ક્રિકેટર ક્રિસ ગેઇલનો T20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. બુધવારે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાયેલી પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડે વેસ્ટ ઇન્ડીઝના દિગ્ગજ ક્રિસ ગેઇલને નવ વિકેટથી હરાવ્યો હતો. આ જીત સાથે, ન્યૂઝીલેન્ડે ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું.

ક્રિસ ગેઇલનો રેકોર્ડ તૂટી ગયો

ફિન એલને બુધવારે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે 33 બોલમાં સદી ફટકારી હતી, જે T20 વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી સદી છે. તેણે ક્રિસ ગેઇલનો 10 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો. ક્રિસ ગેઇલે 2016ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે 47 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. ક્રિસ ગેઇલ પણ આ યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે છે.

ગેઇલે 2007માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 50 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. બ્રેન્ડન મેક્કુલમે 2012ના T20 વર્લ્ડ કપમાં બાંગ્લાદેશ સામે 51 બોલમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. હેરી બ્રુકે ચાલુ ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાન સામે 51 બોલમાં સદી ફટકારી હતી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
finn allenfastest centuryT20 World CupChris GayleRecord breakGujarati NewsCricket News

Trending news