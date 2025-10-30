Prev
ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર જોવા મળશે આવું, ભારત તોડશે અંગ્રેજોની પરંપરા !

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચમાં લંચ બ્રેક પહેલા ટી બ્રેક આપવામાં આવી શકે છે. હાલમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં લંચ પહેલા સેશન પછી આપવામાં આવે છે, પરંતુ ગુવાહાટીમાં આમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 30, 2025, 02:58 PM IST

ટોસ, લંચ, ટી, સ્ટમ્પ. ટેસ્ટ મેચમાં આ સામાન્ય દિનચર્યા છે. જો કે, પહેલીવાર દક્ષિણ આફ્રિકા અને ભારત વચ્ચેની ટેસ્ટ મેચમાં આ પેટર્ન બદલાવાની છે. 22 નવેમ્બરથી ગુવાહાટીમાં રમાનારી બીજી ટેસ્ટ મેચમાં આ ફેરફાર જોવા મળશે. ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં પહેલીવાર ખેલાડીઓ પહેલા સેશન પછી ટી બ્રેક લેશે, ત્યારબાદ બીજા સેશન પછી લંચ લેશે. દેશના પૂર્વ ભાગમાં સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત વહેલા થવાને કારણે બંને ટીમોના બોર્ડે આ નિર્ણય લીધો છે.

મીડિયા અહેવાલ મુજબ, ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચ 22 નવેમ્બરના રોજ ગુવાહાટીમાં રમાશે. આ મેચમાં લંચ બ્રેકને બદલે ટી બ્રેક અને ટી બ્રેકને બદલે લંચ બ્રેક હોવાની શક્યતા છે. હાલમાં મેચ 9:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે, પરંતુ તેને 9:00 વાગ્યે બદલી શકાય છે.

બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાનારી આ મેચના સમયમાં પ્રથમ સેશન 9થી 11, ટી બ્રેક 11થી 11:20, ત્યારબાદ બીજું સેશન 11:20થી 1:20 સુધી ત્યાર બાદ 40 મિનિટનો લંચ બ્રેક. આ પછી ત્રીજું સેશન 2થી 4 વાગ્યા સુધી ચાલશે. આ પહેલીવાર હશે જ્યારે ટી બ્રેક સેશનમાં ફેરફાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, કારણ કે તે મેદાન પર વધારાનો રમતનો સમય આપીને સમય બચાવશે."

પરંપરાગત રીતે, ભારતમાં ટેસ્ટ મેચ સવારે 9:30 વાગ્યે શરૂ થાય છે અને પ્રથમ સેશન11:30 વાગ્યા સુધી ચાલે છે. આ પછી 40 મિનિટનો લંચ બ્રેક (11:30થી 12:10 વાગ્યા સુધી) આવે છે, ત્યારબાદ બીજું સેશન શરૂ થાય છે. બીજું સેશન બપોરે 12:10થી 2:10 વાગ્યા સુધી ચાલે છે. ત્યારબાદ બંને ટીમો 20 મિનિટનો ટી બ્રેક લે છે, ત્યારબાદ ત્રીજું સેશન બપોરે 2:30થી 4:30 વાગ્યા સુધી હોય છે. મેચ અધિકારીઓ ટીમોને દરરોજ 90 ઓવર પૂર્ણ કરવા માટે વધારાનો અડધો કલાક આપી શકે છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) અને દક્ષિણ આફ્રિકન ક્રિકેટ બોર્ડ આ માટે સંમત થયા છે.

ભારત તોડશે અંગ્રેજોની પરંપરા !

રમતનો શરૂઆતનો સમય દેશ પ્રમાણે બદલાઈ શકે છે, કારણ કે દરેક દેશમાં અલગ અલગ સમયપત્રક અને સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્તનો સમય અલગ અલગ હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઇંગ્લેન્ડમાં ઉનાળાના લાંબા દિવસોને કારણે, તેઓ સવારે 11 વાગ્યે તેમની ટેસ્ટ મેચ શરૂ કરે છે. જો કે, મોટાભાગની ટીમો ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન પરંપરાગત લંચ પછીના ટી બ્રેકનું પાલન કરે છે. આ પરંપરા ઈંગ્લેન્ડમાં ઉદ્ભવી હતી, જ્યાં પહેલું સેશન બપોરે 1 વાગ્યે સમાપ્ત થતું હતું. હવે આ પરંપરાનો અંત લાવવા માટે પગલું ભરવામાં આવી રહ્યું છે.

