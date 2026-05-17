/T20 ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર બન્યું આવું... KKR અને ગુજરાત ટાઇટન્સની મેચ બની યાદગાર

IPL 2026 : ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાયેલી IPL 2026ની મેચ યાદગાર બની ગઈ છે. આ મેચમાં બંને ટીમોના છ બેટ્સમેનોએ અડધી સદી ફટકારીને ઈતિહાસ રચ્યો છે.
IPL 2026 : IPL 2026 દરમિયાન શનિવારે ગુજરાત ટાઇટન્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ વચ્ચે રમાયેલી મેચ ઐતિહાસિક બની ગઈ છે. આ મેચમાં ચોગ્ગા અને છગ્ગાનો વરસાદ થયો, જેમાં બંને ઇનિંગ્સમાં કુલ 465 રન બન્યા. KKRએ કુલ 247 રન બનાવ્યા, જ્યારે ગુજરાતની ટીમ પણ 218 રન બનાવવામાં સફળ રહી. KKRએ આખરે 29 રનના માર્જિનથી મેચ જીતી લીધી.
પ્રથમ વખત છ બેટ્સમેનોએ T20 મેચમાં અડધી સદી ફટકારી
ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે આ મેચ દરમિયાન કુલ છ બેટ્સમેનોએ અડધી સદીની ઇનિંગ્સ રમી. T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આ પહેલી ઘટના હતી, જ્યારે છ અલગ અલગ બેટ્સમેનોએ એક જ મેચમાં 50 કે તેથી વધુ રન બનાવ્યા હતા. KKR માટે ફિન એલને 93 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી, જ્યારે અંગક્રિશ રઘુવંશી 82 રન સાથે અણનમ રહ્યો હતો. આ દરમિયાન, કેમેરોન ગ્રીને પણ અડધી સદી ફટકારી, 52 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી.
ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે, કેપ્ટન શુભમન ગિલે 49 બોલમાં 85 રન બનાવ્યા, જ્યારે જોસ બટલરે 35 બોલમાં 57 રનનું યોગદાન આપ્યું. સાઇ સુદર્શને 28 બોલમાં 53 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી, જે તેની સતત ચોથી અડધી સદી હતી. પાવરપ્લે દરમિયાન રિટાયર હર્ટ થયા પછી સાઇ 17મી ઓવરમાં ફરીથી બેટિંગ કરવા માટે ક્રીઝ પર આવ્યો હતો.
KKR vs GT હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ
અત્યાર સુધીમાં IPLમાં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે સાત મેચ રમાઈ છે. આ દરમિયાન કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સે બે મેચ જીતી હતી, જ્યારે ગુજરાત ટાઇટન્સે ચાર મેચમાં વિજય મેળવ્યો હતો. વધુમાં એક મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. વર્તમાન સિઝનમાં બંને ટીમો બીજી વખત એકબીજા સામે આવી હતી. 17 એપ્રિલ, 2026ના રોજ રમાયેલી મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સને 5 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. 16 મેના રોજ KKRએ ગુજરાતને 29 રને હરાવ્યું હતું.