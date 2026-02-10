Cricket Explainer : ક્રિકેટના એ 5 અનોખા નિયમ, જે સાંભળીને મન ચકરાઈ જશે, 99 ટકા લોકો જાણતા પણ નહીં હોય
Unique Cricket Rules : ક્રિકેટમાં કેટલાક અનોખા નિયમો છે જેના વિશે ઘણા લોકો કદાચ જાણતા પણ નહીં હોય. આ નિયમોનો ઉપયોગ મેચોમાં ભાગ્યે જ થાય છે. ત્યારે આ લેખમાં અમે તમને આવા જ કેટલાક નિયમો વિશે જણાવીશું, જે તમે અગાઉ લગભગ સાંભળ્યા પણ નહીં હોય.
Unique Cricket Rules : ક્રિકેટ એ વિશ્વભરમાં રમાતી ખૂબ જ લોકપ્રિય રમત છે, પરંતુ તેમાં કેટલાક નિયમો પણ છે, જેનાથી મોટાભાગના લોકો અજાણ હોય છે. આ નિયમો ફક્ત વિચિત્ર જ નથી પણ એટલા અનોખા પણ છે કે તે સામાન્ય રીતે મેચોમાં જોવા મળતા નથી. જેમ કે બેલ વગર મેચ રમવી, જો બોલ બેટ સાથે અથડાયા પછી હેલ્મેટ સાથે અથડાયા તો બેટ્સમેનને આઉટ આપવો. ત્યારે આ લેખમાં ક્રિકેટના એ 5 અનોખા નિયમો વિશે જાણીશું.
બેલ વગર પણ મેચ રમી શકાય
ક્રિકેટમાં સ્ટમ્પની ઉપરના બેલ્સ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. જો કે, MCCના નિયમો અનુસાર, તેના વિના પણ મેચ રમી શકાય છે. જે MCCના નિયમ 8.5માં દર્શાવેલ છે. આ નિયમ મુજબ, જો જોરદાર પવન હોય અથવા કોઈ કારણોસર બેલ વારંવાર પડી રહ્યા હોય, તો અમ્પાયર અને બંને ટીમોના કેપ્ટન બેલ વગર મેચ રમવાનું નક્કી કરી શકે છે. આવા કિસ્સામાં ફક્ત સ્ટમ્પ જ રાખવામાં આવે છે અને જો બોલ સ્ટમ્પ સાથે અથડાવે છે, તો બેટ્સમેનને આઉટ ગણવામાં આવે છે. આ નિયમ ક્યારેક જ ઉપયોગમાં લેવાય છે, પરંતુ તે સંપૂર્ણપણે માન્ય છે.
ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં એવા ઘણા કિસ્સાઓ બન્યા છે, જ્યારે મેચો બેલ વગર રમાઈ છે. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, 1975ના વર્લ્ડ કપમાં લોર્ડ્સમાં વરસાદ અને ભારે પવનને કારણે ભારત-ઈંગ્લેન્ડ મેચ બેલ વગર રમાઈ હતી. આ ઉપરાંત 2017માં અફઘાનિસ્તાન અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની એક ODI મેચ ભારે પવનને કારણે બેલ વગર રમાઈ હતી.
બોલ હેલ્મેટ સાથે અથડાયા બાદ કેચ પકડાય તો આઉટ
જો બોલ પહેલા બેટ્સમેનના બેટ સાથે અથડાયો હોય અને પછી હેલ્મેટ સાથે અથડાય અને પછી હવામાં ઉછળ્યા બાદ જો ફિલ્ડર તેને કેચ કરે તો બેટ્સમેનને આઉટ જાહેર કરવામાં આવે છે.
જો કે, બોલ સીધો હેલ્મેટ પર અથડાય એટલે કે બેટને સ્પર્શ કર્યા વિના અને પછી કેચ થાય, તો બેટ્સમેન આઉટ થશે નહીં અને તેને ડેડ બોલ જાહેર કરવામાં આવી શકે છે અને ટીમને પેનલ્ટી રન મળી શકે છે.
- માન્ય કેચ : બેટ + હેલ્મેટ + કેચ = આઉટ
- અમાન્ય કેચ : હેલ્મેટ + કેચ = નોટ આઉટ (ડેડ બોલ)
- પેનલ્ટી : જો ફિલ્ડરે તેનું હેલ્મેટ જમીન પર મૂક્યું હોય અને બોલ તેને અથડાયો હોય, તો 5 વધારાના રન આપવામાં આવે છે
અપીલ વગર આઉટ ના મળે
ક્રિકેટમાં બોલર અથવા ફિલ્ડિંગ ટીમ દ્વારા કોઈપણ વિકેટ માટે અપીલ કરવી પડે છે. બોલર અથવા ફિલ્ડિંગ ટીમ વિકેટ માટે અપીલ ન કરે ત્યાં સુધી અમ્પાયર બેટ્સમેનને આઉટ જાહેર કરી શકતા નથી. એવું પણ બને છે કે જો બોલર અથવા ફિલ્ડિંગ ટીમ બેટ્સમેનને આઉટ જાહેર કર્યા પછી તેની અપીલ પાછી ખેંચી લે છે, તો બેટ્સમેનને નોટ આઉટ જાહેર કરવામાં આવશે.
ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં એવી ઘણી ઘટનાઓ બની છે, જ્યારે ફિલ્ડિંગ ટીમ કે બોલરે પોતાની અપીલ પાછી ખેંચી લીધી હોય અને બેટ્સમેનને નોટઆઉટ જાહેર કરવામાં આવ્યો હોય.
જો બોલ ખોવાઈ જાય તો શું થાય ?
જો બેટ્સમેન પાવરફુલ શોટ ફટકારે અને બોલ ખોવાઈ જાય અને ફિલ્ડિંગ ટીમ અમ્પાયરને "લોસ્ટ બોલ" માટે અપીલ કરે, તો અમ્પાયર બોલને ડેડ જાહેર કરે છે. પછી અમ્પાયર એટલા જ જૂના બોલથી રમત ફરી શરૂ કરે છે.
જો બેટ્સમેન એવો શોટ મારે છે જે બોલ સ્ટેડિયમની બહાર જતો રહે છે અથવા સ્ટેડિયમની અંદર ક્યાંક ખોવાઈ જાય છે, તો તેને ડેડ બોલ જાહેર કરવામાં આવે છે. MCC નિયમ 20.4.2.10 મુજબ, મેચની બાકીની ઓવરોમાં લગભગ તે બોલ જેટલો જ જુનો બોલ આપવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ થાય કે જો બોલ ખોવાઈ જાય, તો કોઈ નવો બોલ આપવામાં આવતો નથી.
જાણી જોઈને બોલને ટચ કરવા બદલ આઉટ
જો કોઈ બેટ્સમેન ઈરાદાપૂર્વક બોલને પોતાના હાથથી ટચ કરે છે, તો તેને આઉટ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ નિયમ બેટ્સમેનને ખોટી રીતે બોલ રોકીને ફાયદો મેળવવાથી રોકવા માટે છે.
ક્રિકેટમાં જો કોઈ બેટ્સમેન જાણી જોઈને પોતાના હાથ અથવા ગ્લોવથી બોલને ટચ કરે તો તેને આઉટ જાહેર કરી શકાય છે, જેને 'Obstructing the Field' અથવા 'Handled the ball' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ નિયમ ત્યારે લાગુ પડે છે જ્યારે બેટ્સમેન પોતાને સ્ટમ્પ આઉટ થવાથી બચાવવા અથવા ફિલ્ડિંગ ટીમને કેચ પકડવાથી રોકવા માટે આવું કરે છે, સિવાય કે જ્યારે તે પોતાને ઈજા ન થાય તે માટે બોલને ટચ કરે છે.
