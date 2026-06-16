/ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં મહામુકાબલો : એમબાપ્પે, એર્લિંગ હાલેન્ડ અને લિયોનેલ મેસ્સી મેદાનમાં ઉતરશે

ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ફેન્સની આતુરતાનો અંત આવ્યો છે. ફેન્સને આજે રાત્રે લિયોનેલ મેસ્સીની એક ઝલક જોવા મળશે. અત્યાર સુધીમાં આઠ ટીમોએ જીત સાથે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત કરી છે, જ્યારે સાત મેચ ડ્રો રહી છે. 17 જૂને પાંચ મહામુકાબલા યોજાવાના છે, જેમાં ફ્રાન્સ vs સેનેગલ, ઇરાક vs નોર્વે, આર્જેન્ટિના vs અલ્જેરિયા અને ઑસ્ટ્રિયા vs જોર્ડનનો સમાવેશ થાય છે. 17 જૂને યોજાનારી બધી મેચોના શેડ્યૂલ પર એક નજર કરીએ...
આ મેચો ક્યારે અને ક્યાં રમાશે ? (ભારતીય સમય મુજબ)
1. ફ્રાન્સ vs સેનેગલ
ગ્રુપ: I
સ્થળ: ન્યુ જર્સી
તારીખ અને સમય : બુધવાર, 17 જૂન, 12:30 AM
2. ઇરાક vs નોર્વે
ગ્રુપ: I
સ્થળ: ફોક્સબોરો
તારીખ અને સમય : બુધવાર, 17 જૂન, 03:30 AM
3. આર્જેન્ટિના vs અલ્જેરિયા
ગ્રુપ: J
સ્થળ: કેન્સાસ સિટી
તારીખ અને સમય : બુધવાર, 17 જૂન, 06:30 AM
4. ઓસ્ટ્રિયા vs જોર્ડન
ગ્રુપ: J
સ્થળ: સાન્ટા ક્લેરા
તારીખ અને સમય : બુધવાર, 17 જૂન, 09:30 AM
5. પોર્ટુગલ vs કોંગો
ગ્રુપ: K
સ્થળ: હ્યુસ્ટન
તારીખ અને સમય : બુધવાર, 17 જૂન, 10:30 PM