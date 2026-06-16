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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં મહામુકાબલો : એમબાપ્પે, એર્લિંગ હાલેન્ડ અને લિયોનેલ મેસ્સી મેદાનમાં ઉતરશે

ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ફેન્સ જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા એ દિવસ આવી ગયો છે. રોમાંચક શરૂઆત પછી ચાહકો લિયોનેલ મેસ્સીની એક ઝલક જોવા માટે ઉત્સુક હતા અને આખરે તે ક્ષણ આવી ગઈ છે, જ્યારે તે રમતો જોવા મળશે. આ લેખમાં આજે રાત્રે યોજાનારી બધી મેચોનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ જાણીશું. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 16, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:16 PM IST
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં મહામુકાબલો : એમબાપ્પે, એર્લિંગ હાલેન્ડ અને લિયોનેલ મેસ્સી મેદાનમાં ઉતરશે

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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