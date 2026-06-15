/ફુટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: અમાદ ડાયલોના છેલ્લી ઘડીના ગોલથી પલટી નાખી બાજી, આઇવરી કોસ્ટે ઇક્વાડોરને 1-0થી હરાવ્યું

FootBall World Cup 2026: આઇવરી કોસ્ટે 1-0થી જીત સાથે ઇક્વાડોરને આશ્ચર્યચકિત કર્યું, મેચની અંતિમ મિનિટોમાં એક ગોલ આવ્યો. ઇક્વાડોર ટુર્નામેન્ટમાં આગળ વધવાની અપેક્ષા રાખતી ટીમ તરીકે પ્રવેશ કર્યો હોવા છતાં, બીજા હાફમાં આઇવરી કોસ્ટે મોટાભાગે પ્રભુત્વ મેળવ્યું.
"એલિફન્ટ્સ" (આઇવરી કોસ્ટની ટીમ)એ કબજો જાળવી રાખ્યો અને ટારગેટ પર શોટ સહિત એકંદરે વધુ શોટ લીધા. મેચ ઇક્વાડોર માટે દુઃસ્વપ્ન સમાન હતી. ટીમ બીજા હાફના મધ્ય સુધી લક્ષ્ય પર એક પણ શોટ લેવામાં નિષ્ફળ રહી, પરંતુ આઇવરી કોસ્ટે પ્રયાસ ચાલુ રાખ્યો અને અંતે 90મી મિનિટે ગોલ કરવામાં સફળ રહ્યો. બીજા હાફમાં અવેજી ખેલાડી તરીકે આવેલા અમાદ ડાયલોએ વિલ્ફ્રીડ સિંગોની મદદથી એલિફન્ટ્સ માટે ગોલ કર્યો.
આઇવરી કોસ્ટનો પ્રભાવશાળી વિજય
એવોરી કોસ્ટ માટે આ એક નોંધપાત્ર વિજય હતો, કારણ કે ટીમ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ક્યારેય ગ્રુપ સ્ટેજથી આગળ વધી શકી નથી. આ એક ગોલની જીત ગ્રુપ Eમાં રહેલી બીજી ટીમ જર્મનીને રોકવા માટે પૂરતી ન હોઈ શકે. જર્મનીએ રવિવારે કુરાકાઓને 7-1થી હરાવી દીધું હતું, પરંતુ આ જીતે ચોક્કસપણે એલિફન્ટ્સ (આઇવરી કોસ્ટ) માટે પ્રથમ વખત નોકઆઉટ સ્ટેજમાં પહોંચવાની તક ઊભી કરી. ઉચ્ચ અપેક્ષાઓ સાથે વર્લ્ડ કપમાં પ્રવેશ કરવા છતાં, ઇક્વાડોરની ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 માં શરૂઆત મુશ્કેલ રહી છે.
ઇક્વાડોર માટે કરો યા મરો પરિસ્થિતિ
ટુર્નામેન્ટ પહેલા લા ટ્રાઇનો બચાવ ખૂબ જ મજબૂત હતો, પરંતુ રવિવારે આઇવરી કોસ્ટ સામે તે તૂટી પડ્યો. જો કે કુરાકાઓ સામે ઇક્વાડોરનો આગામી મેચ ખૂબ મુશ્કેલ ન હોવો જોઈએ, જર્મની સામેનો તેમનો છેલ્લો ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ ઇક્વાડોર માટે કરો યા મરો હોઈ શકે છે.