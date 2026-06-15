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ફુટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: અમાદ ડાયલોના છેલ્લી ઘડીના ગોલથી પલટી નાખી બાજી, આઇવરી કોસ્ટે ઇક્વાડોરને 1-0થી હરાવ્યું

FootBall World Cup 2026: અમાદ ડાયલોના છેલ્લી ઘડીના ગોલે અચાનક જ સ્થિતિ બદલી નાખી. આ સાથે, આઇવરી કોસ્ટે ઇક્વાડોરને 1-0થી હરાવીને મોટો અપસેટ સર્જ્યો. આઇવરી કોસ્ટે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 ટુર્નામેન્ટમાં મજબૂત શરૂઆત કરી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 15, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:37 AM IST
ફુટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: અમાદ ડાયલોના છેલ્લી ઘડીના ગોલથી પલટી નાખી બાજી, આઇવરી કોસ્ટે ઇક્વાડોરને 1-0થી હરાવ્યું

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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ફુટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: અમાદ ડાયલોના ગોલથી આઇવરી કોસ્ટે ઇક્વાડોરને 1-0થી હરાવ્યું
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