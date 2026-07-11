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વર્લ્ડ કપમાં 7 ગોલ... મેદાન બહાર પણ એર્લિંગ હાલેન્ડનો દબદબો, આ મામલે બન્યો નંબર-1

નોર્વેનો 25 વર્ષનો સ્ટાર ફૂટબોલર એર્લિંગ હાલેન્ડ વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન ખુબ ચર્ચામાં રહ્યો છે. હાલેન્ડે નોર્વેને વર્લ્ડ કપ 2026ની ક્વાર્ટર ફાઈનલ સુધી પહોંચાડવામાં ખુબ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. એર્લિંગ હાલેન્ડે ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધીમાં 7 ગોલ કર્યા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 11, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:52 AM IST
વર્લ્ડ કપમાં 7 ગોલ... મેદાન બહાર પણ એર્લિંગ હાલેન્ડનો દબદબો, આ મામલે બન્યો નંબર-1
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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