/વર્લ્ડ કપમાં 7 ગોલ... મેદાન બહાર પણ એર્લિંગ હાલેન્ડનો દબદબો, આ મામલે બન્યો નંબર-1

નોર્વેના 25 વર્ષના સ્ટાર ફૂટબોલર એર્લિંગ હાલેન્ડ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન ખુબ ચર્ચામાં છે. હાલેન્ડે નોર્વેને વર્લ્ડ કપ 2026ની ક્વાર્ટર ફાઈનલ સુધી લઈ જવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. એર્લિંગ હાલેન્ડે આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધીમાં 7 ગોલ કર્યા છે. નોર્વે 12 જુલાઈના રોજ ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે રમશે. જો હાલેન્ડનું પ્રદર્શન આવું જ શાનદાર જોવા મળશે તો તે નોર્વેને સેમીફાઈનલમાં પહોંચાડી શકે છે.
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન એર્લિંગ હાલેન્ડની ફેન ફોલોઈંગ ખુબ વધી ગઈ છે. આ અઠવાડિયે એર્લિંગ હાલેન્ડ ફૂટબોલ ઉપરાંત બીજી રીતે પણ ચર્ચામાં છે. એર્લિંગ હાલેન્ડનું એક જૂનું રેપ સોંગ નોર્વેમાં સ્પોટીફાય પર નંબર 1 પર પહોંચી ગયું છે. 'કાઈગો જો' નામનું આ ગીત અસલમાં 2016માં રિલીઝ થયું હતું. તે વખતે હાર્લેન્ડ ફક્ત 15 વર્ષનો હતો. હાલેન્ડે આ ગીત પોતાના સાથી યુવા ઈન્ટરનેશનલ ખેલાડીઓ એરિક બોથિમ અને એરિક ટોબિયાસ સેન્ડબર્ગ સાથે 'ફ્લો કિંગ્સ' ગ્રુપના નામે રેકોર્ડ કર્યું હતું.
મેદાન બહાર પણ હાલેન્ડનો જલવો
એક દાયકા બાદ નોર્વેજિયન ડીજે કાઈગો દ્વારા નોર્વેના વર્લ્ડ કપ કેમ્પેઈન દરમિયાન તેનું રીમિક્સ વર્ઝન રિલીઝ કરાયા બાદ આ ગીતે ધમાકો કરી નાખ્યો. ESPN મુજબ કાઈગોએ વચન આપ્યું હતું કે જો એર્ગિંગ હાલેન્ડ રાઉન્ડ ઓફ 16માં બ્રાઝીલ વિરુદ્ધ ગોલ કરશે તો તેઓ ગીતનું રીમિક્સ વર્ઝન બનાવશે. ત્યારબાદ એર્લિંગ હાલેન્ડે બ્રાઝીલ વિરુદ્ધ નોર્વેની 2-1થી થયેલી જીતમાં દમદાર બંને ગોલ કર્યા જેના કારણે તેમની ટીમ પહેલીવાર વર્લ્ડ કપની ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચી.
નોર્વેમાં બન્યું સુપરહીટ ગીત
15 વર્ષની ઉંમરે આ ગીત એ એર્લિંગ હાલેન્ડ માટે એક મજેદાર પ્રોજેક્ટ હતો અને હવે તે નોર્વેમાં સુપરહીટ ગીતોમાં સામેલ થઈ ગયું છે. કાઈગો જોનો ઓરિજિનલ મ્યૂઝિક વીડિયો જેને 2016માં યુટ્યૂબ પર અપલોડ કરાયો હતો તેમાં યુવા એર્લિંગ હાલેન્ડ અને તેના મિત્રોના ઘર પર બનેલા વીડિયોમાં ગીત ગાતા દેખાડવામાં આવ્યા છે. આ ગીત વર્ષો વીતતા ભૂલાઈ ગયું પરંતુ નોર્વેની શાનદાર વર્લ્ડ કપ સફરથી આ ગીત પ્રત્યે ફરીથી લોકોનું ધ્યાન ખેંચાયું. કાઈગોએ જ્યારે પોતાનું વચન નીભાવ્યું અને બ્રાઝિલ વિરુદ્ધ એર્લિંગ હાલેન્ડના મેચ વિનિંગ પરફોર્મન્સ બાદ નવું રિમીક્સ વર્ઝન રિલીઝ કર્યું તો લોકોનો આ ગીતમાં રસ વધી ગયો.
ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે ટક્કર
રીમિક્સ વર્ઝનને સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ પર ખુબ લોકપ્રિયતા મળી. ESPN ના રિપોર્ટ મુજબ તે સ્પોટીફાયના નોર્વે ચાર્ટમાં ટોપ પર પહોંચી ગયું જેનાથી એર્લિંગ હાલેન્ડને ફૂટબોલ ઉપરાંત વધુ એક સફળતા પણ મળી ગઈ. એર્લિંગ હાલેન્ડ પહેલેથી જ 2026 વર્લ્ડ કપના સૌથી મોટા સ્ટાર્સમાંથી એક બનેલો છે. નોર્વેનો આગામી પડકાર ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ છે. જો એર્લિંગ હાલેન્ડનું શાનદાર પરફોર્મન્સ ચાલુ રહેશે અને નોર્વેની શાનદાર સફળ આગળ ધપશે તો કાઈગો જો (Kygo Jo) ની લોકપ્રિયતા હજુ વધી શકે છે.