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'1893' લખેલી જર્સી પહેરીને લિયોનલ મેસીની ટીમ મેદાનમાં ઉતરી, કારણ છે એકદમ રસપ્રદ

ARG Vs ALG: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ટીમ આર્જેન્ટીનાએ અલ્જેરિયા સામેની મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરતા પોતાની પ્રથમ મેચ જીતી લીધી. મેસીએ ઈતિહાસ રચ્યો. આ બધા વચ્ચે બધાની નજર ટીમની જર્સી ઉપર પણ પડી જેના પર 1893 લખેલું જોવા મળ્યું? આ નંબર લખવા પાછળનું કારણ શું? ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 17, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:42 AM IST
'1893' લખેલી જર્સી પહેરીને લિયોનલ મેસીની ટીમ મેદાનમાં ઉતરી, કારણ છે એકદમ રસપ્રદ
Image Credit: Messi

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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