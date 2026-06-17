'1893' લખેલી જર્સી પહેરીને લિયોનલ મેસીની ટીમ મેદાનમાં ઉતરી, કારણ છે એકદમ રસપ્રદ

ફૂટબોલનો મહાકુંભ શરૂ થઈ ગયો છે. ફૂટબોલના ચાહકો લિયોનલ મેસીને જોવા માટે ખુબ આતુર હતા અને તે ઘડી આવી પણ ગઈ. આર્જેન્ટિના અને અલ્જેરિયા વચ્ચે રમાયેલી મેચમાં આર્જેન્ટીનાની ટીમ જીતી ગઈ. મેસીએ પોતાનો 200મો મુકાબલો ખુબ જ શાનદાર અંદાજમાં ખતમ કર્યો. પહેલીવાર વર્લ્ડ કપમાં હેટ્રિક લગાવી અને ઈતિહાસ રચ્યો. લિયોનલ મેસી આ અગાઉ 5 વર્લ્ડ કપ રમી ચૂક્યા છે. પરંતુ તેમણે ક્યારેય હેટ્રિક લગાવી નહતી. તેમણે બેક ટુ બેક 3 ગોલ કર્યા અને આર્જેન્ટિનાની ટીમને 3-0થી જીત અપાવી.
મેચ તો ટીમ જીતી ગઈ પરંતુ બધાના મનમાં એક સવાલ હતો કે આર્જેન્ટિનાની ટીમ બુધવારે કેન્સાસમાં રમાયેલી વર્લ્ડ કપની પોતાની પહેલી મેચમાં અલ્જેરિયા સામે 1893 લખેલી જર્સી પહેરીને મેદાન પર કેમ ઉતરી હતી? અત્રે જણાવવાનું કે આર્જેન્ટીનાની ટીમ આ વખતે વર્ષ 2026માં પોતાનો ખિતાબ બચાવવા માટે મેદાનમાં ઉતરી છે. આર્જેન્ટીનાની ટીમે 1978, 1986 અને 2022માં એમ ત્રણવાર વર્લ્ડ કપ જીત્યા છે.
ટીમની જર્સી પર લખેલું હતું '1893'
આર્જેન્ટીના ટીમના ખેલાડીઓની જર્સી પર આર્જેન્ટીના ફેડરેશનના લોગો ઉપર ત્રણ સોનેરી સિતારા બનેલા છે. જે આ ટીમ દ્વારા જીતેલા ત્રણ વર્લ્ડ કપ (1978, 1986 અને 2022) નું પ્રતિક છે. અલ્જેરિયા વિરુદ્ધ જ્યારે આર્જેન્ટીનાની ટીમ બુધવારે કેન્સાસમાં વર્લ્ડ કપ 2026ની પોતાની પહેલી મેચ રમવા માટે ઉતરી તો તેમની જર્સીના પાછળના ભાગમાં 1893 લખેલું જોવા મળ્યું હતું.
આર્જેન્ટીનાની ટીમની જર્સી પાછળ કેમ લખેલું છે '1893'?
આર્જેન્ટીના ફૂટબોલ એસોસિએશનની સ્થાપના 1893માં થઈ હતી. આ જ કારણ છે કે આ ટીમની જર્સી પાછળ 1893નો નંબર લખેલો છે. આ એસોસિએશનની સ્થાપના એલેક્ઝાન્ડર વોટસન હટને કરી હતી. જે આર્જેન્ટીના ફૂટબોલના 'જનક' ગણાય છે. યુરોપની બહાર આ પ્રકારનું આ પહેલું એસોસિએશન છે.
આર્જેન્ટીનાએ બે લેજન્ડ ખેલાડીઓ આપ્યા
આર્જેન્ટીએ ફીફા વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં બે સૌથી મશહૂર ખેલાડીઓ આપ્યા છે. 1986માં આર્જેન્ટીનાને ખિતાબ જીતાડવા દરમિયાન ડિએગો મારાડોનાનું વ્યક્તિગત પ્રદર્શન કદાચ અત્યાર સુધીનું સૌથી શાનદાર પ્રદર્શન રહ્યું છે, જ્યારે 2022ની વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન ટીમ આર્જેન્ટીનાના લિયોનલ મેસી એકમાત્ર એવા ખેલાડી છે જેમણે એકથી વધુ વખત વર્લ્ડ કપ ગોલ્ડન બોલ જીત્યો છે. તેમણે 2014 અને 2022માં ટુર્નામેન્ટના સર્વશ્રેષ્ઠ ખેલાડીનો આ પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર પોતાના નામે કર્યો હતો.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.
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