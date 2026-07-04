ટુર્નામેન્ટની 'અંડરડોગ' ટીમ કેપ વર્દેને પછાડી પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચ્યું આર્જેન્ટિના, મેસીએ કર્યો ગોલ

ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના રાઉન્ડ ઓફ 32માં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાએ મિયામી સ્ટેડિયમમાં ટુર્નામેન્ટની સૌથી મોટી અંડરડોગ ટીમ કેપ વર્દેને 3-2થી હરાવી દીધું. એકસ્ટ્રા ટાઈમ સુધી ચાલેલા આ રોમાંચક મુકાબલાને જીતીને લિયોનલ મેસીની ટીમ પ્રી ક્વોર્ટર ફાઈનલ (રાઉન્ડ ઓફ 16)માં પહોંચી ગઈ છે. ત્યાં તેનો મુકાબલો હવે ભારતીય સમયમુજબ 7 જુલાઈના રોજ રાતે 9.30 કલાકથી એટલાન્ટામાં ઈજિપ્ત સાથે થશે. નિર્ધારિત સમય સુધી 1-1ની બરાબરી પર રહ્યા બાદ મેચ એકસ્ટ્રા ટાઈમમાં ગઈ. જ્યાં આર્જેન્ટિનાએ છેલ્લે જીત મેળવી લીધી. કેપ વર્દેની શાનદાર સફરનો અહીં અંત આવી ગયો. કેપ વર્દેએ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયનને છેલ્લી પળ સુધી આકરી ટક્કર આપી. જો કે આ મેચમાં તેઓ કોઈ ચમત્કાર કરી શક્યા નહીં.
આર્જેન્ટિના માટે લિયોનલ મેસ્સીએ (29મી મિનિટ) અને લિસાંદ્રો માર્ટિનેઝ (92મી મિનિટ)એ ગોલ કર્યો. કેપ વર્દે માટે ડેરોય ટુઆર્તે (59મી મિનિટ) અને સિડની લોપેઝ કાબરાલ (103મી મિનિટ)એ ગોલ કર્યો. કેપ વર્દેના ડિનાયેએ 11મી મિનિટે એક આત્મઘાતી ગોલ કર્યો. જેનાથી આર્જેન્ટિનાને નિર્ણાયક લીડ મળી ગઈ અને જીત મેળવી લીધી.
🇦🇷 Argentina have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
મેસીએ આ વર્લ્ડ કપમાં સાતમો ગોલ કર્યો
મેસ્સીએ 29મી મિનિટે આ વર્લ્ડ કપમાં પોતાનો સાતમો ગોલ કર્યો. તે ફરીથી વર્તમાન ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનારો ખેલાડી બન્યો. તેણે ફ્રાન્સના કેપ્ટન કિલિયન એમ્બાપ્પે (6 ગોલ)ને પાછળ છોડી દીધો. મેસ્સીના વર્લ્ડ કપ ઈતિહાસમાં હવે રેકોર્ડ 20 ગોલ થઈ ગયા છે. મેસ્સી બાદ બીજા સ્થાને કિલિયન એમ્બાપ્પે (18 ગોલ) છે. આ ઉપરાંત મેસ્સી વર્લ્ડ કપ ઈતિહાસમાં સતત 8 મેચમાં ગોલ કરનારો પહેલો ખેલાડી છે. તેણે 2022 વર્લ્ડ કપની અંતિમ 4 મેચ (તમામ નોકઆઉટ)માં સ્કોર કર્યો હતો. આ વખતે પણ સતત ચાર મેચમાં તે ગોલ કરી ચૂક્યો છે.
Argentina's extra time winner sends them to the Round of 16! 👏#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
મેસ્સીએ રચ્યો ઈતિહાસ
આર્જેન્ટિનાના કેપ્ટન મેસ્સીએ વધુ એક મોટો રેકોર્ડ બનાવી દીધો છે. તે ફિફા વર્લ્ડ કપમાં 30 મેચ રમનાર પહેલો ખેલાડી બન્યો છે. આ ઉપરાંત સૌથી વધુ ઈન્ટરનેશનલ મેચ રમનારો બીજો ખેલાડી બન્યો છે. તેણે ક્રોએશિયાના લુકા મોડ્રિચ અને કુવૈતના બદર અલ મુતાવાને પાછળ છોડ્યો છે. મોડ્રિચ અને મુતાવાએ 202-202 મેચ રમી છે. મેસ્સી હવે 203 મેચ રમી ચૂક્યો છે અને તેનાથી આગળ આ મામલે ફક્ત પોર્ટુગલનો કેપ્ટન ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો છે. રોનાલ્ડોએ 232 મેચ રમી છે.