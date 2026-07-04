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ટુર્નામેન્ટની 'અંડરડોગ' ટીમ કેપ વર્દેને પછાડી પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચ્યું આર્જેન્ટિના, મેસીએ કર્યો ગોલ

Argentina vs Cape Verde: ફૂટબોલ વર્લ્ડ  કપ 2026માં આર્જેન્ટિનાએ મિયામી સ્ટેડિયમમાં કેપ વર્દેને 3-2થી હરાવી દીધુ. આર્જેન્ટિના તરફથી લિયોનલ મેસ્સી અને લિસાંદ્રો માર્ટેનેઝે ગોલ કર્યા. કેપ વર્દે માટે ડેરોય ડુઆર્તે અને સિડની લોપેઝ કાબરાલે ગોલ કર્યા. કેપ વર્દેના ડિનાયેએ 111મી મિનિટમાં  કરેલા એક આત્મઘાતી ગોલના કારણે આર્જેન્ટિનાએ જીત મેળવી લીધી. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 04, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:31 AM IST
ટુર્નામેન્ટની 'અંડરડોગ' ટીમ કેપ વર્દેને પછાડી પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચ્યું આર્જેન્ટિના, મેસીએ કર્યો ગોલ
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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