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માત્ર 15 મિનિટમાં 3 ગોલ...અને હારેલી બાજી જીતી ગયું આર્જેન્ટીના! ઈજિપ્તને પછાડી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી

Argentina vs Egypt: રાઉન્ડ ઓફ 16ની આર્જેન્ટીના અને ઈજિપ્ત વચ્ચેની અત્યંત રોમાંચક મેચમાં એક તબક્કે જ્યારે ઈજિપ્ત જીતી જશે એવું લાગતું હતું ત્યારે જ મેસ્સીની આર્જેન્ટીનાએ જોરદાર વાપસી કરીને શાનદાર રીતે મેચ જીતીને ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 08, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:22 AM IST
માત્ર 15 મિનિટમાં 3 ગોલ...અને હારેલી બાજી જીતી ગયું આર્જેન્ટીના! ઈજિપ્તને પછાડી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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