/માત્ર 15 મિનિટમાં 3 ગોલ...અને હારેલી બાજી જીતી ગયું આર્જેન્ટીના! ઈજિપ્તને પછાડી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી

ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026માં મંગળવારે એક અત્યંત રોમાંચક મેચમાં આર્જેન્ટીનાએ ઈજિપ્તના મોઢામાંથી જીતનો કોળિયો ઝૂંટવી લીધો અને ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી. આ મેચમાં પણ સ્ટાર ખેલાડી લિયોનલ મેસ્સીનો જાદુ જોવા મળ્યો. મેસ્સીએ 84મી મિનિટમાં શાનદાર ગોલ કરીને સ્કોર બરાબર કર્યો અને પછી 90+3 મિનિટમાં એન્ઝો ફર્નાન્ડિસે વધુ એક ગોલ કરીને આર્જેન્ટીનાને 3-2થી જીતાડી દીધુ.
આ મેચ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં અત્યાર સુધીની સૌથી રોમાંચક મેચ બની રહી. પહેલો ગોલ ઈજિપ્ત ઈજિપ્ત તરફથી યાસર ઈબ્રાહિમે કર્યો અને પોતાની ટીમને લીડ અપાવી. ત્યારબાદ 66 મિનિટ સુધી કોઈ ગોલ થયો નહીં. 67મી મિનિટમાં મોસ્તફા જિકોએ ગોલ કરીને ઈજિપ્તને 2-0થી લીડ અપાવી દીધી. એક સમયે એવું લાગ્યું કે મેસ્સીનું પણ રોનાલ્ડોની જેમ દિલ તૂટશે પરંતુ અચાનક ખેલમાં એવો જબરદસ્ત વળાંક આવ્યો કે ફૂટબોલ ફેન્સ દંગ રહી ગયા.
Argentina pull it back late to secure their spot in the last eight! 👏#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
આર્જેન્ટીનાએ 15 મિનિટમાં 3 ગોલ કર્યા
67 મિનિટ સુધી આર્જેન્ટીના 0-2 ગોલથી પાછળ હતું. ઈજિપ્ત એક સમયે જાણે મેચ જીતી જશે એવું લાગતું હતું પરંતુ અચાનક 15 મિનિટમાં એવું થયું જેણે ચાહકોને ખુશ કરી દીધા. આ કોઈ જાદુથી જરાય કમ નહતું. 79મી મિનિટમાં ક્રિસ્ટિયન રોમેરોએ ગોલ કરીને આર્જેન્ટીનાનું ખાતું ખોલ્યું. ઈજિપ્ત છતાં હજું 2-1થી આગળ હતું. પરંતુ ત્યારબાદ 84મી મિનિટમાં મેસ્સીએ પણ પોતાનો મેજિક દેખાડ્યો અને ગોળીની ઝડપે ગોલ કરીને સ્કોર 2-2ની બરાબરી પર લાવી દીધો. ત્યારબાદ 90+3 મિનિટમાં એન્ઝો ફર્નાન્ડિસે ગોલ કર્યો અને આર્જેન્ટીનાએ હારેલી બાજી જીતી લીધી.
આ મેચે ઈજિપ્તના ખેલાડીઓના દિલ તોડ્યા. તેમને વિશ્વાસ જ નહતો થતો કે અચાનક 15 મિનિટમાં ખેલ કેવી રીતે પલટાઈ ગયો. આર્જેન્ટીનાએ શાનદાર વાપસી કરતા 3-2થી મુકાબલો જીતી લીધો અને ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પોતાની જગ્યા પાક્કી કરી લીધી. મેસ્સીએ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં આઠમો ગોલ કર્યો અને હાલ તે ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં સૌથી આગળ છે.