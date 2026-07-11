Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /તે નથી ઇચ્છતા કે અમે જીતીએ... ફિક્સિંગના આરોપો પર ગુસ્સે થયા આર્જેન્ટિનાના કોચ, ટીકાકારોને આપ્યો જડબાતોડ જવાબ

'તે નથી ઇચ્છતા કે અમે જીતીએ...' ફિક્સિંગના આરોપો પર ગુસ્સે થયા આર્જેન્ટિનાના કોચ, ટીકાકારોને આપ્યો જડબાતોડ જવાબ

Football World Cup : આર્જેન્ટિનાના કોચ લિયોનેલ સ્કેલોનીએ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં 'ફિક્સિંગ' અને પક્ષપાતના આરોપો પર પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ સામેની ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ પહેલા તેમણે ટીકાકારોને તીખો જવાબ આપ્યો અને જણાવ્યું કે કેવી રીતે આ વિવાદ તેમની ટીમ માટે પ્રેરણા બની રહ્યો છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 11, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:57 PM IST
'તે નથી ઇચ્છતા કે અમે જીતીએ...' ફિક્સિંગના આરોપો પર ગુસ્સે થયા આર્જેન્ટિનાના કોચ, ટીકાકારોને આપ્યો જડબાતોડ જવાબ
Image Credit: APSource: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સેમીફાઈનલમાં પહોંચતા જ લામિન યમાલનું મોટું નિવેદન, ફ્રાન્સને આપી ચેતવણી, કહ્યું- 'સ્
fifa world cup 202628 min ago
2
pm modi39 min ago
3
Kitchen Hacks39 min ago
4
gujarat weather forecast49 min ago
5
tariff57 min ago