'તે નથી ઇચ્છતા કે અમે જીતીએ...' ફિક્સિંગના આરોપો પર ગુસ્સે થયા આર્જેન્ટિનાના કોચ, ટીકાકારોને આપ્યો જડબાતોડ જવાબ

Football World Cup : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન મેચ ફિક્સિંગના આરોપો સામે આર્જેન્ટિનાના મેનેજર લિયોનેલ સ્કેલોનીએ પોતાની ટીમનો મજબૂત રીતે બચાવ કર્યો છે. તેમના પર સતત એવા આરોપો લાગી રહ્યા છે કે ફિફા વર્તમાન વર્લ્ડ ચેમ્પિયનની તરફેણ માટે ટુર્નામેન્ટની પરિસ્થિતિઓમાં છેડછાડ કરી રહ્યું છે. શનિવારે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ સામેની હાઇ-પ્રોફાઇલ ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ પહેલા સ્કેલોનીએ જણાવ્યું હતું કે ટીકાકારો તેમની ટીમને હારતી જોવા માટે ઉત્સુક છે.
મીડિયા સાથે વાત કરતા, સ્કેલોની ફિક્સિંગના આરોપોથી અવિચલિત દેખાયા, તેમણે તર્ક આપ્યો કે ઇતિહાસ પુનરાવર્તિત થઈ રહ્યો છે. ઘણો સમય થઈ ગયો છે, 1986થી 40 વર્ષ ખરું ને ? તે સમયે પણ તેઓ કહેતા હતા કે અમારી તરફેણ કરવામાં આવી રહી છે. તેથી આ કંઈ નવું નથી, તેમણે ઉમેર્યું કે આર્જેન્ટિનાએ છેલ્લો વર્લ્ડ કપ જીત્યો ત્યારથી, ઘણા લોકો તેમને ફરીથી જીતતા જોવા માંગતા નથી અને આ ભાવના ખેલાડીઓ સુધી પણ પહોંચે છે.
ઇજિપ્ત સામેની મેચમાં શું થયું ?
રાઉન્ડ ઓફ 16માં ઇજિપ્ત સામે આર્જેન્ટિનાની 3-2થી રોમાંચક જીત બાદ વિવાદ શરૂ થયો. 2-0થી પાછળ રહ્યા બાદ આર્જેન્ટિનાએ ક્રિસ્ટિયન રોમેરો, લિયોનેલ મેસ્સી અને એન્ઝો ફર્નાન્ડીઝના ગોલથી મેચને પલટી નાખી. જો કે, રેફરીના નિર્ણયોએ જીત બાદ વિવાદ ઉભો કર્યો. VAR સમીક્ષા પછી ફ્રેન્ચ રેફરી ફ્રાન્કોઇસ લેટેક્સિયરે ઇજિપ્ત માટે એક મહત્વપૂર્ણ ગોલને મંજૂરી આપી નહોતી અને બાદમાં મોહમ્મદ સલાહની પેનલ્ટી માટેની અપીલને ફગાવી દીધી હતી.
ઇજિપ્તના કોચે ગંભીર આરોપો લગાવ્યા
ઇજિપ્તીયન ફૂટબોલ એસોસિએશન (EFA)એ આ બાબતે સખત નારાજગી વ્યક્ત કરી અને રેફરી પર આજીવન પ્રતિબંધની માંગણી કરીને FIFAમાં ઔપચારિક ફરિયાદ નોંધાવી. ઇજિપ્તના મુખ્ય કોચ હોસમ હસને મેચ પછી રહ્યું કે, આ બધો પૈસાનો ખેલ છે... તેઓ ઇચ્છે છે કે મેસ્સી ટુર્નામેન્ટમાં રહે. જો તેઓ ઇચ્છે છે કે આર્જેન્ટિના જીતે, તો બીજા બધાને રમવા માટે શા માટે આમંત્રણ આપ્યું ? સોશિયલ મીડિયા પર એવા દાવા પણ ફરતા થઈ રહ્યા છે કે FIFA અને આયોજકો માર્કેટિંગ માટે મેસ્સીના વારસાને બચાવી રહ્યા છે.
VAR યુગમાં મેચ ફિક્સિંગ શક્ય ?
સ્કેલોનીએ ખુલાસો કર્યો કે તેમની ટીમ ટીકાને પ્રેરણામાં ફેરવી રહી છે. આધુનિક ટેકનોલોજીનો બચાવ કરતા તેમણે કહ્યું કે VAR યુગમાં મેચ ફિક્સિંગ માટે કોઈ જગ્યા નથી, કારણ કે નિયમો બેવડા અર્થઘટનને મંજૂરી આપતા નથી. હવે આર્જેન્ટિના તેમના પ્રદર્શનથી ટીકાકારોને જવાબ આપવા સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ સામે મેદાનમાં ઉતરશે.