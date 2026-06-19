/ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ઐતિહાસિક હેટ્રિક કર્યા બાદ કેમ રડી પડ્યા હતા મેસ્સી? દિલમાં હતો આ ડર!

આર્જેન્ટિનાના કેપ્ટન અને મહાન ફૂટબોલર લિયોનલ મેસીએ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં શાનદાર શરૂઆત કરી છે. તેમણે અલ્જીરિયા વિરુદ્ધ પહેલી મેચમાં ગોલની હેટ્રિક કરીને સનસનાટી મચાવી દીધી. ગોલ કર્યા બાદ મેસ્સી રડતાં જોવા મળ્યા હતા. મેસ્સીના રૂદને આખી દુનિયાના ફેન્સને ભાવુક કરી દીધા હતા. મેસ્સીએ મેચ બાદ જણાવ્યું હતું કે તેઓ ફૂટબોલના કારણે નહીં પરંતુ અંગત કારણોસર ભાવુક થયા હતા. પરંતુ કારણ શું હતું તે હવે સામે આવ્યું છે. જાણવા મળ્યું છે કે મેસ્સીના પિતા હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા.
મેસ્સીની આંખો ભીની થઈ જતા ચાહકો પણ ભાવુક થઈ ગયા હતા. હવે જાણવા મળ્યું છે કે મેસ્સીના આ રૂદન પાછળ પિતાની માંદગી કારણભૂત હતી. પિતા જ્યોર્જ મેસ્સી હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા. મેસ્સીના પરિવારે ગુરુવારે એક અધિકૃત નિવેદન બહાર પાડીને પુષ્ટિ કરી છે કે જ્યોર્જ મેસ્સી હાલ તબીબી દેખરેખ હેઠળ છે અને તેમની સ્વાસ્થ્ય સ્થિતિમાં સુધારો થઈ રહ્યો છે. નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે તેઓ ધીરે ધીરે ઠીક થઈ રહ્યા છે. હવે ચાહકોને ખબર પડી કે મેસ્સી મેચમાં આ કારણે ભાવુક થયા હતા. કારણ કે તેમના પિતા સ્ટેડિયમમાં નહતા.
મેસ્સીનો પરિવાર કેમ નારાજ?
પરિવારે આ પર્સનલ કૌટુંબિક મામલા પર ચર્ચા દરમિયાન કેટલાક લોકો દ્વારા દેખાડવામાં આવેલી 'સંવેદનશીલતા, સન્માન અને શાલીનતાની કમી' પર ઊંડો અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે મીડિયા અને જનતાને આ મામલે કોઈ પણ પ્રકારની અટકળોથી બચવાનો આગ્રહ કર્યો છે. પોતાના સંદેશમાં પરિવારે જવાબદારી અને માનવતાની અપીલ કરતા કહ્યું કે, અમે જવાબદારી, સાવધાની અને માનવતાની અપીલ કરીએ છીએ. કોઈ વ્યક્તિનું સ્વાસથ્ય અને તેમના પ્રિયજનોની માનસિક શાંતિ અટકળો કે મીડિયાના બેજવાબદાર ધ્યાનનો વિષય ન હોવી જોઈએ.
કોની પાસે છે પિતાના સ્વાસ્થ્યની જાણકારી?
પરિવારે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે ફક્ત જ્યોર્જના સૌથી નીકટના સંબંધીઓ પાસે જ તેમની સ્થિતિ વિશે સટીક અને વિશ્વસનીય જાણકારી છે. તેમણે ચેતવણી પણ આપી કે સત્તાવાર ચેનલો કે પરિવાર તરફથી ન આવેલી કોઈ પણ જાણકારીને સાચી કે માન્ય ન ગણવી. અત્રે જણાવવાનું કે આ સત્તાવાર નિવેદન મેસ્સી દ્વારા અલ્જીરિયા વિરુદ્ધ આર્જેન્ટિનાની 3-0ની જીતમાં ગોલની ઐતિહાસિક હેટ્રિક લગાવ્યાના ગણતરીના કલાકો બાદ આવ્યું છે.
મેસ્સીએ બનાવ્યો રેકોર્ડ
38 વર્ષની ઉંમરે મેસ્સી વર્લ્ડ કપ ઈતિહાસમાં હેટ્રિક લગાવનાર સૌથી ઉંમરલાયક ખેલાડી બન્યા છે અને તેમણે વર્લ્ડ કપ ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ સ્કોર કરવાના મામલે જર્મનીના મિરોસ્લાવ ક્લોસના 16 ગોલના સર્વકાલીન રેકોર્ડની બરાબરી કરી છે. મેચ દરમિયાન તેઓ ખુબ ભાવુક જોવા મળ્યા હતા અને પહેલા ગોલ બાદ રડતા પણ જોવા મળ્યા હતા.
મેસ્સીએ શું કહ્યું હતું
મેસ્સીએ બાદમાં સ્વીકાર્યું હતું કે તેમના આંસુ ફૂટબોલ સંબંધિત ન હતા. તેમણે ખુલાસો કર્યો કે તેઓ છેલ્લા કેટલાક દિવસથી કપરા સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. જેનો સીધો સંબંધ તેમના પિતાના સ્વાસ્થ્ય સાથે હતો. મેસ્સીએ કહ્યું કે, હું મારા સાથીઓ અને આખી ટીમનો આભારી છું કારણ કે તેઓ હંમેશા મારા પડખે રહ્યા અને મને આ મુશ્કેલ સમયમાંથી બહાર નીકળવાની તાકાત આપી. પરિવારે છેલ્લે દોહરાવ્યું કે જ્યોર્જ મેસ્સીની સ્થિતિ સંબંધિત કોઈ પણ પ્રાસંગિક જાણકારી ફક્ત સત્તાવાર ચેનલોના માધ્યમથી જ શેર કરવામાં આવશે અને ત્યાં સુધી તેમની ગોપનીયતાનું સન્માન કરવામાં આવે.