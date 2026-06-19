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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ઐતિહાસિક હેટ્રિક કર્યા બાદ કેમ રડી પડ્યા હતા મેસ્સી? દિલમાં હતો આ ડર!

Lionel Messi: ફૂટબોલના મહાકુંભમાં અલ્જીરિયા સામે ઐતિહાસિક હૈટ્રિક મારનારા મહાન ફૂટબોલર મેસ્સી ગોલ કર્યા બાદ અચાનક ભાવુક થઈ ગયા હતા ત્યારે તે સમયે કારણ સામે નહતું આવ્યું પરંતુ હવે જાણવા મળ્યું છે કે મેસ્સીના પિતા હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા. જાણો સંપૂર્ણ વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 19, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:33 AM IST
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ઐતિહાસિક હેટ્રિક કર્યા બાદ કેમ રડી પડ્યા હતા મેસ્સી? દિલમાં હતો આ ડર!
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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