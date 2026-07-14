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નેવી બ્લુ જર્સી પહેરીને ફરી એકવાર ઇતિહાસ રચવા ઉતરશે લિયોનેલ મેસ્સી, 'હેન્ડ ઓફ ગોડ' સાથે છે કનેક્શન

Argentina vs England : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલમાં આર્જેન્ટિનાએ ઇંગ્લેન્ડ સામેની મેચમાં નેવી બ્લુ અવે કીટ પહેરવાની પરવાનગી માંગી છે. આ પાછળ એક ઐતિહાસિક અને મનોવૈજ્ઞાનિક કારણ છે, તે 1986માં ડિએગો મેરાડોનાની ઐતિહાસિક જીત સાથે જોડાયેલું છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 14, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:38 PM IST
નેવી બ્લુ જર્સી પહેરીને ફરી એકવાર ઇતિહાસ રચવા ઉતરશે લિયોનેલ મેસ્સી, 'હેન્ડ ઓફ ગોડ' સાથે છે કનેક્શન

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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