નેવી બ્લુ જર્સી પહેરીને ફરી એકવાર ઇતિહાસ રચવા ઉતરશે લિયોનેલ મેસ્સી, 'હેન્ડ ઓફ ગોડ' સાથે છે કનેક્શન

Argentina vs England : હાઇ-પ્રોફાઇલ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 સેમિફાઇનલ માટે આર્જેન્ટિનાની તૈયારીઓ ફક્ત ટેકનિકલ ડ્રીલ અને પ્રેક્ટિસ સેશનથી આગળ છે. લિયોનેલ મેસ્સી પોતાની કારકિર્દીમાં પહેલીવાર ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરવા માટે તૈયારી કરી રહ્યો છે, ત્યારે આર્જેન્ટિના મનોવૈજ્ઞાનિક ફાયદો મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. આ માટે ટીમ મેનેજમેન્ટે ફિફા પાસે તેમની નેવી બ્લુ અવે કીટ પહેરવાની પરવાનગી માંગી છે.
જ્યારે બંને ટીમો 1986ના વર્લ્ડ કપ ક્વાર્ટર-ફાઇનલમાં ટકરાઈ હતી, ત્યારે ડિએગો મેરાડોનાના જાણીતા હેન્ડ ઓફ ગોડ અને ગોલ ઓફ ધ સેન્ચ્યુરીએ દક્ષિણ અમેરિકનો માટે 2-1થી જીત નોંધાવી હતી. મેક્સિકોમાં તે ઐતિહાસિક મેચ દરમિયાન આર્જેન્ટિનાએ તેની નેવી બ્લુ અવે કીટ પહેરી હતી. 2026માં આ રંગની જર્સી પહેરવાની વિનંતી કરીને આર્જેન્ટિનાનો હેતુ તે ઐતિહાસિક ટક્કરની યાદોને ફરીથી જાગૃત કરવાનો અને તેમના હરીફો પર માનસિક ધાર મેળવવાનો છે.
શું નેવી જર્સી ખરેખર નસીબદાર છે ?
1986ની તે મેચ પછી આર્જેન્ટિના અને ઇંગ્લેન્ડ વર્લ્ડ કપમાં બે વાર એકબીજાનો સામનો કરી ચૂક્યા છે. 1998માં 2-2 ડ્રો બાદ, આર્જેન્ટિનાએ પેનલ્ટી પર 4-3થી જીત મેળવી. તેનાથી વિપરીત 2002માં ડેવિડ બેકહામ દ્વારા કરવામાં આવેલી પેનલ્ટીથી થ્રી લાયન્સ માટે 1-0થી વિજય થયો. ઉલ્લેખનીય છે કે, 1998નો વિજય નેવી બ્લુ જર્સીમાં થયો હતો, જ્યારે 2002માં હાર આછા બ્લૂ અને સફેદ પટ્ટાવાળી જર્સી કાયમી જર્સીમાં થયો હતો.
ફિફાએ શું કહ્યું ?
ફિફાએ હવે એટલાન્ટામાં સેમિફાઇનલ માટે કીટ ફાળવણીની પુષ્ટિ કરી છે. ઇંગ્લેન્ડ તેમની હોમ વ્હાઇટ કીટ પહેરશે, જ્યારે આર્જેન્ટિના તેની આકર્ષક નેવી બ્લુ અને બ્લેક વૈકલ્પિક જર્સીમાં દેખાશે. આર્જેન્ટિનાએ કોઈપણ અસ્પષ્ટતા દૂર કરવા અને તેમની પસંદગીની પુષ્ટિ કરવા માટે ઔપચારિક વિનંતી રજૂ કરી હતી, જે વિનંતીને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
આ ટુર્નામેન્ટમાં પ્રદર્શન કેવું રહ્યું ?
2026ના વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધી આર્જેન્ટિનાએ તેની છ મેચમાંથી પાંચમાં તેની કાયમી જર્સી પહેરી છે અને તે બધી મેચમાં જીતી છે. ટીમે આ ટુર્નામેન્ટમાં ફક્ત એક જ વાર તેની વૈકલ્પિક કીટ પસંદ કરી છે, ડલ્લાસમાં જોર્ડન સામે 3-1થી જીત દરમિયાન તે પહેરી હતી.