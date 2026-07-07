/બેલ્જિયમ સામે ઘૂંટણિયે પડ્યું અમેરિકા, 1-4થી શરમજનક હાર થતા વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર ફેંકાયું

આ હાર સાથે ઘરેલુ દર્શકો સામે વર્લ્ડ કપમાં લાંબી સફર કાપવાનું યુએસએનું સપનું ચકનાચૂર થઈ ગયું. બેલ્જિયમની જીતનો સૌથી મોટો હીરો ચાર્લ્સ ડી કેટેલેરે રહ્યો. જેણે અમેરિકાની નબળી ડિફેન્સનો ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવતા બે ગોલ કરી નાખ્યા અને એક અન્ય ગોલમાં આસિસ્ટ કર્યો.
ચાર્લ્ડ ડી કેટેલેરેએ 9મી અને 33મી મિનિટમાં ગોલ કર્યો. જો કે આ બધા વચ્ચે મલિક ટિલમૈન (31મી મિનિટ)એ યુએસએ માટે એક ગોલ ચોક્કસ કર્યો. પછી 57મી મિનિટમાં હંસ વનાકેને ગોલ કરીને સ્કોર બેલ્જિયમના પક્ષમાં 3-1 કરી નાખ્યો. બીજા હાફના ઈન્જરી ટાઈમમાં રોમેલુ લુકાકુએ ગોલ કરીને બેલ્જિયમની જીત પર મહોર લગાવી દીધી. આ શાનદાર જીત સાથે બેલ્જિયમે ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પોતાની જગ્યા પાક્કી કરી નાખી. જ્યાં શનિવારે કેલિફોર્નિયાના ઈંગલવુડમાં તેનો સામનો સ્પેન સામે થશે.
અમેરિકાના કોચનો પિત્તો ગયો
ટીમના ખરાબ પ્રદર્શન અને સતત થઈ રહેલી ભૂલોને કારણે અમેરિકાના કોચ મૌરિસિયો પોચેતી ખુબ નિરાશ જોવા મળ્યા. હરીફ ટીમના ગોલ બાદ પોચેતીનોએ ગુસ્સામાં બેંચ સામે રાખેલી એક રૈક પર લાત પણ મારી દીધી, જેનાથી પાણીની ચાર બોટલો હવામાં ઉછળી. તેમના આ રિએક્શનથી સ્પષ્ટ જોવા મળ્યું કે તેઓ પોતાની ટીમના પ્રદર્શનથી કેટલા નારાજ થયા હતા.
આ મેચ માટે અમેરિકી ટીમને સ્ટાર ફોરવર્ડ ફોલારિન બાલોગુનની વાપસીથી મોટી રાહત મળી હતી. બાલોગુન પર રેડ કાર્ડને કારણે એક મેચનો પ્રતિબંધ લાગ્યો હતો. પરંતુ ફિફાએ વિવાદાસ્પદ નિર્ણયમાં તેનું સસ્પેન્શન હટાવી દીધુ હતું. આમ છતાં અમેરિકી ટીમ ઘરેલુ મેદાન પર અપેક્ષા મુજબ પ્રદર્શન કરી શકી નહીં. ખાસ કરીને અમેરિકી ટીમના ડિફેન્ડર્સની ભૂલોનો બેલ્જિયમે ખુબ ફાયદો ઉઠાવ્યો.
Belgium's ticket to the Quarter-finals has been punched 🎟️#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
પહેલા હાફમાં યુએસએના ડિફેન્સની ભૂલોના કારણે બેલ્જિયમે બે ગોલ કર્યા. ત્યારબાદ બીજા હાફની શરૂઆતમાં ગોલકીપર મેટ ફ્રીઝની મોટી ચૂકના કારણે અમેરિકી ટીમની વાપસીની આશા લગભગ ખતમ થઈ ગઈ. મુકાબલામાં એક સમયે અમેરિકાની વાપસીની આશા જાગી હતી. મલિક ટિલમૈને પહેલા હાફની વચ્ચે શાનદાર ફ્રી કિક પર ગોલ કરીને સ્કોર 1-1ની બરાબરી પર કર્યો હતો.
વર્તમાન વર્લ્ડ કપમાં ફ્રી કિકથી તેનો આ બીજો ગોલ હતો. જો કે અમેરિકી ખેલાડીઓ અને દર્શકોની આ ખુશી લાંબો સમય ટકી નહીં. ખેલ ફરી શરૂ થતા માત્ર 61 સેકન્ડ પછી બેલ્જિયમે વધુ એક ગોલ કરીને વળી પાછી લીડ મેળવી લીધી. આ ગોલ અમેરિકી ટીમ માટે મોટો ઝટકો સાબિત થયો અને ત્યારબાદ યુએસએ મુકાબલામાં વાપસી કરી શક્યું નહીં.