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બેલ્જિયમ સામે ઘૂંટણિયે પડ્યું અમેરિકા, 1-4થી શરમજનક હાર થતા વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર ફેંકાયું

Belgium Vs USA: ફૂટબોલ વર્લ્ડ  કપ 2026ની સહમેજબાન ટીમ અમેરિકાની સફર નિરાશાજનક અંદાજમાં ખતમ થઈ ગઈ ગઈ. 7 જુલાઈએ સિએટલના સિએટલ સ્ટેડિયમમાં આયોજિત રાઉન્ડ ઓફ 16 મુકાબલામાં બેલ્જિયમે અમેરિકી ટીમ પર 4-1ના અંતરથી જીત મેળવી. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 07, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:13 AM IST
બેલ્જિયમ સામે ઘૂંટણિયે પડ્યું અમેરિકા, 1-4થી શરમજનક હાર થતા વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર ફેંકાયું
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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