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નેમાર રમશે કે નહીં? વર્લ્ડ કપ 2026ની ઓપનિંગ મેચ પહેલા બ્રાઝિલના હેડ કોચે આપ્યું મોટું અપડેટ

Football World Cup 2026: હાલમાં જ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની શરૂઆત થઈ છે ત્યારે સ્ટાર ખેલાડી નેમાર વિશે એક મોટું અપડેટ આવ્યું છે. બ્રાઝીલના હેડ કોચ કાર્લો એન્સેલોટીએ ગ્રુપ સીની પહેલી મેચમાં નેમાર રમશે કે નહીં તેના વિશે મોટું અપડેટ આપ્યું છે જાણો શું કહ્યું?

Written ByViral Raval
Published: Jun 13, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:15 AM IST
નેમાર રમશે કે નહીં? વર્લ્ડ કપ 2026ની ઓપનિંગ મેચ પહેલા બ્રાઝિલના હેડ કોચે આપ્યું મોટું અપડેટ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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