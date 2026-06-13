/નેમાર રમશે કે નહીં? વર્લ્ડ કપ 2026ની ઓપનિંગ મેચ પહેલા બ્રાઝિલના હેડ કોચે આપ્યું મોટું અપડેટ

બ્રાઝીલના હેડ કોચ કાર્લો એન્સેલોટીએ એક એવું અપડેટ આપ્યું છે જે નેમારના ચાહકોને નિરાશ કરશે. તેમણે કન્ફર્મ કર્યું કે સ્ટાર ફોરવર્ડ નેમાર શનિવારે મોરક્કો વિરુદ્ધ વર્લ્ડ કપની ગ્રુપ સીની પહેલી મેચ રમશે નહીં. 34 વર્ષના આ ખેલાડીને મે મહિનામાં કાફ ભાગમાં ઈજા થઈ હતી અને તે મેનહટ્ટનમાં ટીમના બેસમાં અન્ય ખેલાડીઓ સાથે ટ્રેનિંગ કરી રહ્યો નથી. બ્રાઝીલના હેડ કોચ કાર્લો એન્સેલોટીએ કહ્યું કે નેમાર જેમ બને તેમ જલદી ઠીક થવા માટે ખુબ મહેનત કરે છે.
બ્રાઝીલના કોચે શું કહ્યું?
બ્રાઝીલના કોચ કાર્લો એન્સેલોટીએ કહ્યું કે અમે માત્ર તેની ફૂટબોલ સ્કીલના કારણે તેને ટીમમાં બોલાવ્યો છે એવું નથી પરંતુ તે ગ્રુપના યુવા ખેલાડીઓને પોતાનો અનુભવ આપી શકે એટલે પણ બોલાવ્યો છે. અત્રે જણાવવાનું કે નેમારે ઈજાના કારમે ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે અને તે 2023થી બ્રાઝીલ માટે રમી રહ્યો નથી. ફિટનેસની સમસ્યાને કારણે આ વર્ષે પણ ક્લબ લેવલે પણ તેની ભાગીદારી ઓછી રહી છે. તે ઘરેલુ અને કોન્ટિનેન્ટલ ટુર્નામેન્ટમાં સેન્ટોસની અડધી મેચો જ રમ્યો છે.
ઈજાથી પરેશાન નેમાર
બ્રાઝીલના છેલ્લા 3 વર્લ્ડ કપ કેમ્પેઈનનો ભાગ રહેલા નેમારને ટીમમાં સામેલ કરવા બદલ તેની હાલની ઈજાઓનો રેકોર્ડ જોતા ઘણા સવાલ ઊભા ઉઠ્યા હતા. જો કે તેનો અનુભવ અને દેશ માટે સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડીનો દરજ્જો તેને એન્સેલોટીની યોજનાઓમાં એક મહત્વનો ખેલાડી ગણાવે છે. કારણ કે બ્રાઝીલ પોતાનો છઠ્ઠો વર્લ્ડ કપ ખિતાબ જીતવાની ભરપૂર કોશિશ કરી રહ્યું છે.
2014માં બન્યો હતો ગોલ્ડન બોય
નેમારે સાઉથ આફ્રીકામાં વર્લ્ડ કપ 2010 રમાયો ત્યારે પોતાનું ઈન્ટરનેશનલ ડેબ્યુ કર્યું હતું. તેણે ઈસ્ટ રધરફોર્ડમાં અમેરિકા વિરુદ્ધ 2-0ની જીતમાં ફક્ત 28 મી મિનિટમાં શાનદાર ગોલ કર્યો હતો. તે 2014 વર્લ્ડ કપમાં પોતાના દેશમાં ગોલ્ડન બોય બન્યો હતો. જો કે કોલંબિયા વિરુદ્ધ કવાર્ટર ફાઈનલ જીતમાં પીઠની ઈજાને કારણે તેને સ્ટ્રેચર પર લઈ જવો પડ્યો હતો.
નેમારે રિયો 2016માં બ્રાઝિલને અપાવ્યો હતો ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ
નેમારે રિયો 2016માં બ્રાઝિલને ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ અપાવ્યો હતો અને મારાકાનામાં પોતાના જ ચાહકો સામે પેનલ્ટી પર શાનદાર ગોલ કરીને ટીમને જીત અપાવી હતી. 2018 વર્લ્ડ કપમાં નેમાર ઈજાઓથી ખુબ પરેશાન રહ્યો હતો અને આ વર્લ્ડ કપમાં કઈ ખાસ અસર કરી શક્યો નહીં. આ કારણે બ્રાઝીલ ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં જ હારીને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થયો હતો.