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મેસ્સીને પછાડીને આગળ નીકળી શકશે એમ્બાપ્પે? ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં કોની શું સ્થિતિ? જુઓ લિસ્ટ

આજથી ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ક્વાર્ટર ફાઈનલ મેચો શરૂ થશે. પહેલી મેચ ફ્રાન્સ અને મોરક્કો વચ્ચે રમાશે. બધાની નજર કિલિયન એમ્બાપ્પે પર હશે. એમ્બાપ્પે ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં મેસ્સીને ટક્કર આપી રહ્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 09, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:59 PM IST
મેસ્સીને પછાડીને આગળ નીકળી શકશે એમ્બાપ્પે? ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં કોની શું સ્થિતિ? જુઓ લિસ્ટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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