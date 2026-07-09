/મેસ્સીને પછાડીને આગળ નીકળી શકશે એમ્બાપ્પે? ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં કોની શું સ્થિતિ? જુઓ લિસ્ટ

ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026નો રોમાન્સ હવે અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે. ક્વાર્ટર ફાઈનલની મુકાબલા આજ રાતથી શરૂ થશે. પહેલો મુકાબલો ફ્રાન્સ અને મોરક્કો વચ્ચે છે. બધાની નજર કિલિયન એમ્બાપ્પે પર હશે. એમ્બાપ્પે ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં છે અને તેની ટક્કર દિગ્ગજ લિયોનલ મેસ્સી સાથે છે. ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં કોણ કોણ છે તેની સંપૂર્ણ માહિતી તમને જણાવીશું. આ રેસમાં એમ્બાપ્પે અને મેસ્સી વચ્ચે ગોલનું કેટલું અંતર છે અને શું એમ્બાપ્પે આજની મેચમાં મેસ્સીને પછાડી શકશે?
એમ્બાપ્પે અને મેસ્સી ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચથી જ ફોર્મમાં છે. મેસ્સીએ પહેલી મેચમાં હેટ્રિક મારી હતી જ્યારે એમ્બાપ્પેએ 2 ગોલની સાથે શરૂઆત કરી હતી. ત્યાબાદ બંનેનું પ્રચંડ ફોર્મ યથાવત રહ્યું. એમ્બાપ્પેએ સેનેગલ, ઈરાક અને સ્વીડન વિરુદ્ધ 2-2- ગોલ કર્યા હતા જ્યારે પેરાગ્વે વિરુદ્ધ એક ગોલ કર્યો હતો. તેણે અત્યાર સુધી 4 મેચ રમી છે અને ચારેય મેચમાં ગોલ કર્યા છે.
મેસ્સીના 8 ગોલ
મેસ્સીની પહેલી મેચમાં હેટ્રિક ખુબ કામે લાગી છે. જેના કારણે ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં સતત પહેલા નંબરે છે. તેણે અલ્જીરિયા વિરુદ્ધ 3 ગોલ કર્યા હતા. ત્યારબાદ ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ 2 ગોલ કરીને આંકડો 5 સુધી પહોંચાડ્યો હતો. જોર્ડન અને કેપ વર્દે વિરુદ્ધ 1-1 ગોલ કર્યો અને ઈજિપ્ત વિરુદ્ધ મેચમાં 1 ગોલ કરીને 5 મેચમાં આંકડો 8 ગોલ સુધી પહોંચાડી દીધો.
આજે મોરક્કો અને ફ્રાન્સ વચ્ચે ટક્કર
ભારતીય સમય મુજબ રાતે 12.30 કલાકે ક્વાર્ટરફાઈનલની પહેલી મેચ મોરક્કો અને ફ્રાન્સ વચ્ચે રમાશે. આ મેચમાં જો એમ્બાપ્પેએ બે ગોલ કર્યા તો તે ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં પહેલા નંબરે પહોંચી જશે. ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં એર્લિંગ હાલૈન્ડ (નોર્વે), હૈરી કેન (ઈંગ્લેન્ડ) જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓ પણ સામેલ છે. ટોપ 5 ખેલાડીઓ વિશે જાણો.
ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં છે આ 5 ખેલાડીઓ