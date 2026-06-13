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રોનાલ્ડો કે મેસ્સી... કોણ છે દુનિયાનો સૌથી ધનિક ફૂટબોલ સ્ટાર ? કમાણી જાણીને ચોંકી જશો

Football World Cup 2026 : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026નું આયોજન અમેરિકા, કેનેડા અને મેક્સિકો દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવી રહ્યું છે. પોર્ટુગીઝ ફૂટબોલર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો અને આર્જેન્ટિનાનો મહાન ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સી ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં રમી રહ્યા છે. ત્યારે બંનેમાંથી સૌથી ધનિક કોણ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 13, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:55 PM IST
રોનાલ્ડો કે મેસ્સી... કોણ છે દુનિયાનો સૌથી ધનિક ફૂટબોલ સ્ટાર ? કમાણી જાણીને ચોંકી જશો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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