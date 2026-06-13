/રોનાલ્ડો કે મેસ્સી... કોણ છે દુનિયાનો સૌથી ધનિક ફૂટબોલ સ્ટાર ? કમાણી જાણીને ચોંકી જશો

Football World Cup 2026 : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થઈ ગયો છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં પોર્ટુગીઝ ફૂટબોલર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો અને આર્જેન્ટિનાનો ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સી ભાગ લઈ રહ્યા છે. મેસ્સીની આર્જેન્ટિના ટીમ 16 જૂને પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે, જેનો મુકાબલો અલ્જેરિયા સામે થશે. રોનાલ્ડોની પોર્ટુગલ ટીમ 17 જૂને ડીઆર કોંગો સામે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. આ મેચ અમેરિકાના હ્યુસ્ટનમાં રમાશે.
જ્યારે પણ ફૂટબોલની ચર્ચા થાય છે, ત્યારે ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો અને લિયોનેલ મેસ્સી નામો ચર્ચામાં આવે છે. પોર્ટુગલના ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો અને આર્જેન્ટિનાના લિયોનેલ મેસ્સી ફૂટબોલ જગતના કિંગ છે. બંને સ્ટાર ફૂટબોલરો પાસે અઢળક સંપત્તિ છે. પૃથ્વી પર તેમની પહોંચની બહાર કંઈ જ નથી. આજે અમે જણાવીશું કે આ બે ફૂટબોલ સ્ટારમાંથી કોણ વધુ ધનિક છે.
રોનાલ્ડો કે મેસ્સી... કોણ છે સૌથી ધનિક ?
એક અનુમાન મુજબ, લિયોનેલ મેસ્સીની કુલ સંપત્તિ આશરે 1.1 બિલિયન યુએસ ડોલર (લગભગ ₹10,460 કરોડ) છે. તો ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની અંદાજિત કુલ સંપત્તિ લગભગ 1.4 બિલિયન યુએસ ડોલર (લગભગ ₹13,317 કરોડ) છે. સંપત્તિ મામલે ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો મેસ્સી કરતા આગળ છે. ફૂટબોલ મેદાન પર એક દાયકાથી વધુ સમય સુધી રોનાલ્ડો અને મેસ્સી બંનેએ અસંખ્ય પુરસ્કારો જીત્યા છે અને અસંખ્ય રેકોર્ડ તોડ્યા છે.
વિશ્વનો સૌથી ધનિક ફૂટબોલર કોણ ?
ફૈક બોલ્કિયા વિશ્વનો સૌથી ધનિક ફૂટબોલર છે. નોંધનીય છે કે, બ્રુનેઈ શાહી પરિવારના સભ્ય તરીકેના દરજ્જાને કારણે તેની પાસે સૌથી વધુ નેટવર્થ છે. તેની પાસે અઢળક સંપત્તિ હોવા છતાં ફૂટબોલમાંથી તેની કમાણી પ્રમાણમાં સામાન્ય છે. ફૈક બોલ્કિયાની અંદાજિત કુલ નેટવર્થ લગભગ 20 બિલિયન યુએસ ડોલર (લગભગ ₹1,90,344 કરોડ) છે.
રોનાલ્ડો અને મેસ્સી કઈ કઈ બ્રાન્ડ સાથે સંકળાયેલા છે ?
લિયોનેલ મેસ્સી એડિડાસ, એપલ, હાર્ડ રોક કાફે અને અન્ય ઘણી બ્રાન્ડ્સ સાથે સંકળાયેલ છે. ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો નાઇકી, CR7, ટેગ હ્યુઅર, અરમાની અને હર્બલાઇફ સહિત અનેક બ્રાન્ડ્સ સાથે સંકળાયેલા છે. ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો ફેરારી, બુગાટી, લેમ્બોર્ગિની, રોલ્સ-રોયસ અને બેન્ટલી જેવા લક્ઝરી કાર ધરાવે છે. લિયોનેલ મેસ્સી ફેરારી, મર્સિડીઝ, પેગાની, રેન્જ રોવર, માસેરાતી અને ઓડી જેવી લક્ઝરી કાર ધરાવે છે.