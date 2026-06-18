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Football World Cup 2026: મેસ્સી કે રોનાલ્ડો નહીં પરંતુ આ ખેલાડી છે ગૌતમ ગંભીરનો ફેવરિટ, વર્લ્ડ કપમાં મચાવી રહ્યો છે ધમાલ!

Football World Cup 2026: ઈંગ્લેન્ડે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના પહેલા મુકાબલામાં ક્રોએશિયાને ધોબીપછાડ આપી. ટીમની આ જીતમાં જૂડ બેલિંગહૈમ, હૈરી કેન અને માર્ક્સ રેશફોર્ડની મહત્વની ભૂમિકા રહી. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કોચ ગૌતમ ગંભીરે મેસ્સી અને રોનાલ્ડોની જગ્યાએ ઈંગ્લેન્ડના આ ખેલાડી પર પોતાની પસંદગી ઉતારી હતી. જાણો કોણ છે આ ખેલાડી?

Written ByViral Raval
Published: Jun 18, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:24 AM IST
Football World Cup 2026: મેસ્સી કે રોનાલ્ડો નહીં પરંતુ આ ખેલાડી છે ગૌતમ ગંભીરનો ફેવરિટ, વર્લ્ડ કપમાં મચાવી રહ્યો છે ધમાલ!

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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