/Football World Cup 2026: મેસ્સી કે રોનાલ્ડો નહીં પરંતુ આ ખેલાડી છે ગૌતમ ગંભીરનો ફેવરિટ, વર્લ્ડ કપમાં મચાવી રહ્યો છે ધમાલ!

હાલ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 ચાલી રહ્યો છે જેને કારણે ફેન્સને જાણે જલસો પડી ગયો છે. વર્લ્ડ કપ 2026ના પોતાના પહેલા મુકાબલામાં ઈંગ્લેન્ડે ધમાકેદાર શરૂઆત કરી. ટેક્સાસના ડલાસ સ્ટેડિયમ ખાતે બુધવારે રમાયેલી મેચમાં થોમસ ટ્યૂકેલની ટીમે ક્રોએશિયાને 4-2થી હરાવી. આ જીત સાથે જ ટ્યૂકેલ ઈંગ્લેન્ડના પહેલા એવા વિદેશી મેનેજર બન્યા છે જેમણે કોઈ મોટી ટુર્નામેન્ટની પોતાની પહેલી જ મેચમાં જીત મેળવી હોય.
ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હૈરી કેને આ મેચમાં બે ગોલ કરીને ઈતિહાસના પાનામાં પોતાનું નામ નોંધાવી દીધુ છે. તેમણે 12મી મિનિટમાં પેનલ્ટી અને 42મી મિનિટમાં શાનદર હેડર દ્વારા ગોલ કર્યા. આ ગોલ સાથે જ કેને ગેરી લિનેકરના ઈંગ્લેન્ડ માટે વર્લ્ડ કપમાં કરાયેલા સૌથી વધુ 10 ગોલના રેકોર્ડની બરાબરી કરી છે. આ ઉપરાંત તેઓ વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ (5) પેનલ્ટી ગોલ કરનારા ખેલાડી પણ બન્યા છે. આ ઉપરાંત માર્ક્સ રેશફોર્ડે પણ ગોલ કર્યો. રેશફોર્ડ એટલા માટે પણ ચર્ચામાં છે કે કારણ કે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે એક ઈન્ટરવ્યુમાં માર્ક્સ રેશફોર્ડને પોતાના મનગમતા ફૂટબોલર તરીકે ગણાવ્યો હતો. તેમનો આ જવાબ સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ વાયરલ પણ થયો હતો.
Former Indian cricketer Gautam Gambhir picks Marcus Rashford over Lionel Messi and Cristiano Ronaldo 👀
(via @Sportskeeda) pic.twitter.com/bPe5JJiJ5S
— centredevils. (@centredevils) December 10, 2023
ગંભીરને ગમતો ખેલાડી ચમકી ગયો
વિશ્વ ફૂટબોલના સૌથી મોટા મંચ પર બુધવારે ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોના ફેન્સને ખુબ આશા હતી પરંતુ તેમનું પ્રદર્શન ફીક્કું રહ્યું. બીજી બાજુ ઈંગ્લેન્ડે પોતાના અભિયાનની શાનદાર શરૂઆત કરી ક્રોએશિયાને હરાવ્યું. જીતમાં જૂડ બેલિંગહૈમ, હૈરી કેન અને માર્ક્સ રેશફોર્ડની મહત્વની ભૂમિકા રહી. રસપ્રદ વાત એ છે કે ભારતીય ટીમના વર્તમાન કોચ ગૌતમ ગંભીરના એક જૂના વાયરલ વીડિયોમાં તેમણે લિયોનલ મેસ્સી કે રોનાલ્ડો જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓને બદલે રેશફોર્ડને પોતાનો ફેવરિટ ખેલાડી ગણાવ્યો હતો. વર્લ્ડ કપના પહેલા મુકાબલામાં રેશફોર્ડે પણ શાનદાર પ્રદર્શન કરતા ગોલ કર્યો અને ઈંગ્લેન્ડની જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી.
રેશફોર્ડનો વર્લ્ડ કપમાં ચોથો ગોલ
રેશફોર્ડે હાલમાં જ બાર્સિલોના માટે લોન પર રમતા સારી સીઝન વીતાવેલી છે. અહીં તેણે 49 મેચમાં 28 ગોલનું યોગદાન આપ્યું જેમાં 14 ગોલ અને 14 આસિસ્ટ સામેલ છે. રેશફોર્ડ હવે ઈંગ્લેન્ડ માટે વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં સંયુક્ત રીતે ચોથા નંબરે છે. તેણે સર બોબી ચાર્લટન અને માઈકલ ઓવેન જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓના 4 ગોલના રેકોર્ડની બરાબરી કરી લીધી છે. ડલાસમાં 70000થી વધુ દર્શકો સામે રેશફોર્ડે પોતાની સ્ફૂર્તી અને સટીક ફિનિશિંગથી સાબિત કર્યું કે ગંભીર કેમ તેમને પસંદ કરે છે.
અત્રે જણાવવાનું કે મેચના પહેલા હાફમાં તો ક્રોએશિયાએ ઈંગ્લેન્ડને કાંટાની ટક્કર આપી હતી. હૈરી કેનના ગોલ્સના જવાબમાં ક્રોએશિયા તરફથી માર્ટિન બટુરિનાએ 36મી મિનિટમાં અને પેટાર મૂસાએ પહેલા હાફના અંતિમ ક્ષણોમાં ગોલ કરીને સ્કોર 2-2ની બરાબરી પર લાવીને મૂકી દીધો હતો. જો કે બીજો હાફ શરૂ થતા જ જૂડ બેલિંઘમે 47મી મિનિટમાં ગોલ કરીને ઈંગ્લેન્ડને ફરીથી લીડ અપાવી જેને ક્રોએશિયા મેચ કરી શક્યું નહીં. મેચનો અંતિમ અને નિર્ણાયક ગોલ માર્ક્સ રેશફોર્ડે 85મી મિનિટમાં કર્યો.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ આ રીતે જોઈ શકો
ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 એપ અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકશો.