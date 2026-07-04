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ઓસ્ટ્રેલિયાનો દાવ ઊંધો પડ્યો! ઈજિપ્તે મચાવી ધમાલ, પહેલીવાર વર્લ્ડ કપની નોકઆઉટ મેચ જીતી

Football World Cup 2026: ફૂટબોલના મહાકુંભમાં ઈજિપ્તે પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને વર્લ્ડ કપની પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલ (રાઉન્ડ ઓફ 16)માં જગ્યા બનાવી. ઈજિપ્તની ટીમ પહેલીવાર વર્લ્ડ કપમાં કોઈ નોકઆઉટ મેચ જીતવામાં સફળ રહી છે. ત્યારે શું ઓસ્ટ્રેલિયાને ગોલકીપર બદલવાનો દાવ ભારે પડી ગયો?

Written ByViral Raval
Published: Jul 04, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:06 PM IST
ઓસ્ટ્રેલિયાનો દાવ ઊંધો પડ્યો! ઈજિપ્તે મચાવી ધમાલ, પહેલીવાર વર્લ્ડ કપની નોકઆઉટ મેચ જીતી
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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