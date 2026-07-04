/ઓસ્ટ્રેલિયાનો દાવ ઊંધો પડ્યો! ઈજિપ્તે મચાવી ધમાલ, પહેલીવાર વર્લ્ડ કપની નોકઆઉટ મેચ જીતી

ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની રાઉન્ડ ઓફ 32ની ઈજિપ્ત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની મેચ ટેક્સાસના આર્લિંગટનમાં રમાઈ જેમાં ઈજિપ્તે ઐતિહાસિક જીત મેળવી. રાઉન્ડ ઓફ 32ની આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને તેણે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર કોઈ નોકઆઉટ મેચ જીતી છે. ઈજિપ્તે એક્સ્ટ્રા ટાઈમ બાદ મેચ 1-1થી ડ્રો પર આવી ગયા પછી પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને માત આપી. આ જીત સાથે જ ઈજિપ્ત હવે 7 જુલાઈના રોજ એટલાન્ટામાં રમાનારી પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલ (રાઉન્ડ ઓફ 16)ની મેચમાં એન્ટર થયું છે. અહીં તેનો મુકાબલો આર્જેન્ટિના સામે થશે.
ઓસ્ટ્રેલિયાએ શાનદાર રીતે રમતની શરૂઆત કરી હતી અને ક્રિસ્ટિયાનો વોલ્પાટોનો એક લાંબા અંતરનો શોટ શરૂઆતની પાંચ મિનિટમાં જ ગોલપોસ્ટના બાર સાથે અથડાયો. જો કે જલદી ઈજિપ્તે મેચ પર કાબૂ મેળવ્યો અને 13મી મિનિટમાં મિડ ફીલ્ડર ઈમામ આશૌરે ગોલ કરીને ટીમને લીડ અપાવી દીધી. તેણે કરીમ હાફેઝના ક્રોસ પર બેક પોસ્ટથી સટીક હેડર લગાવ્યું હતું.
મોહમ્મદ હાનીનો આત્મઘાતી ગોલ
હાફ ટાઈમની બરાબર પહેલા જોર્ડન બોસના ઘૂંટણે ગંભીર ઈજા થઈ પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજા હાફમાં જોરદાર વાપસી કરી. એડેન ઓ નીલની એક ફ્રી કિક ઈજિપ્તના ડિફેન્ડર મોહમ્મદ હાનીના માથે ટકરાઈ અને તેમની જ નેટમાં જતી રહી. આ આ ટુર્નામેન્ટમાં હાનીનો બીજો આત્મઘાતી ગોલ હતો. જેનાથી તે વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં આવું કરનારો પહેલો એવો ખેલાડી બન્યો. જો કે વિવાદ એ વાતનો પણ હતો કે શું હાનીએ મેદાન પર હોવું જોઈતું હતું, કારણ કે થોડી મિનિટ પહેલા જ તે માથાની ઈજાના કારણે બેહોશ જેવો લાગતો હતો.
🇪🇬 Egypt have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
પૈટ બીચે ટુર્નામેન્ટનો સૌથી સારો બચાવ કર્યો?
મેચના અંતિમ ક્ષણો (સ્ટોપેજ ટાઈમ)માં જ્યારે મોહમ્મદ સાલાહના ક્રોસ પર રમી રાબિયાએ હેડર લગાવ્યું, ઈજિપ્ત જીતની ખુબ નજીક હતું. પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયન ગોલકિપર પૈટ બીચે એક અવિશ્વસનીય બચાવ કર્યો જે ટુર્નામેન્ટના સર્વશ્રેષ્ઠ બચાવમાંથી એક ગણાઈ રહ્યો છે. આ બચાવના કારણે મેચ એકસ્ટ્રા ટાઈમમાં પહોંચી ગઈ હતી.
ઓસ્ટ્રેલિયાનો દાવ ફેલ
એક્સ્ટ્રા ટાઈમ પૂરો થયાની બરાબર પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાના કોચ ટોની પોપોવિકે એક મોટો દાવ ખેલી નાખ્યો અને શાનદાર ફોર્મમાં રહેલા પૈટ બીચને હટાવીને અનુભવી મૈટ રયાનને મેદાન પર ઉતાર્યો. આ રણનીતિ પેનલ્ટી બચાવવાના રયાનના અનુભવને જોતા અપનાવવામાં આવી હતી. પરંતુ તે સંપૂર્ણ રીતે ફેલ થઈ. રયાન એક પણ પેનલ્ટી બચાવી શક્યો નહીં. જ્યારે ઓસ્ટ્રિલયાના હૈરી સાઉટર અને 18 વર્ષન લુકાસ હેરિંગટને પોતાને મળેલી તક પણ ગુમાવી. આમ ઈજિપ્તે પોતાની તમામ ચાર પેનલ્ટી સ્કોરમાં ફેરવી અને જીત મેળવી.