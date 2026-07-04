Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં બબાલ, ઇજિપ્તના હેડ કોચે લાઇવ મેચમાં અચાનક પેલેસ્ટિનિયન ફ્લેગ લહેરાવી બધાને ચોંકાવ્યા

ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં બબાલ, ઇજિપ્તના હેડ કોચે લાઇવ મેચમાં અચાનક પેલેસ્ટિનિયન ફ્લેગ લહેરાવી બધાને ચોંકાવ્યા

Football World Cup : ઇજિપ્તે પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને પહેલીવાર ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ રાઉન્ડ ઓફ 16માં સ્થાન મેળવ્યું છે. આ ઐતિહાસિક જીત બાદ ઇજિપ્તના હેડ કોચ હોસમ હસન પેલેસ્ટાઇનનો ફ્લેગ લહેરાવતા જોવા મળ્યા અને આ જીત પેલેસ્ટાઇનના લોકોને સમર્પિત કરી.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 04, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:55 PM IST
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં બબાલ, ઇજિપ્તના હેડ કોચે લાઇવ મેચમાં અચાનક પેલેસ્ટિનિયન ફ્લેગ લહેરાવી બધાને ચોંકાવ્યા
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શું E20 પેટ્રોલથી એન્જિનને થાય છે નુકસાન? સરકારે તમામ મૂંઝવણોનો કર્યો અંત, જાણો
E20 Petrol41 min ago
2
gujarat46 min ago
3
Ketan Agarwal1 hr ago
4
Gujarat Monsoon 20261 hr ago
5
Phubbing1 hr ago