/ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં બબાલ, ઇજિપ્તના હેડ કોચે લાઇવ મેચમાં અચાનક પેલેસ્ટિનિયન ફ્લેગ લહેરાવી બધાને ચોંકાવ્યા

Football World Cup : ઇજિપ્તે ઓસ્ટ્રેલિયાને પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં હરાવીને પહેલીવાર ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ રાઉન્ડ ઓફ 16માં સ્થાન મેળવ્યું છે. આ ઐતિહાસિક વિજય બાદ ઇજિપ્તના હેડ કોચ હોસમ હસન પેલેસ્ટિનિયન ફ્લેગ લહેરાવતા જોવા મળ્યા અને આ જીત પેલેસ્ટાઇનના લોકોને સમર્પિત કરી. ડલ્લાસ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી રાઉન્ડ ઓફ 32 મેચમાં ઇજિપ્તે ઓસ્ટ્રેલિયાને પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં 4-2થી હરાવીને રાઉન્ડ ઓફ 16માં પ્રવેશ કર્યો.
આ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં ઇજિપ્તની પ્રથમ નોકઆઉટ સ્ટેજ જીત હતી. આ જીત સાથે ઇજિપ્ત પેનલ્ટી શૂટઆઉટ દ્વારા ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ મેચ જીતનાર આફ્રિકન ટીમોના પસંદગીના જૂથમાં જોડાઈ છે. અગાઉ, મોરોક્કોએ 2022 અને 2006માં શૂટઆઉટ જીત નોંધાવી હતી. મેચ સમાપ્ત થયા પછી હોસમ હસન ઇજિપ્ત અને પેલેસ્ટિનિયન બંને ફ્લેગ લઈને મેદાનમાં ઉતર્યા હતા.
ઇજિપ્તના હેડ કોચે બધાને ચોંકાવ્યા
સ્ટેડિયમમાં હાજર ઘણા ચાહકોએ ફ્રી પેલેસ્ટાઇનના નારા પણ લગાવ્યા. પત્રકારો સાથે વાત કરતા, હોસમ હસને જણાવ્યું કે આ વિજય ફક્ત ઇજિપ્ત માટે જ નહીં પરંતુ પેલેસ્ટાઇનના લોકો માટે પણ છે. તેમણે કહ્યું કે, હું આ જીત ઇજિપ્ત અને પેલેસ્ટાઇન બંનેના લોકોને સમર્પિત કરું છું. તેઓ દયાળુ અને માનનીય લોકો છે. ભગવાન તેમના શહીદો પર દયા કરે અને તેમને શક્તિ આપે.
ઇજિપ્તે રાઉન્ડ ઓફ 16માં સ્થાન મેળવ્યું
આ એક રોમાંચક મુકાબલો હતો. 13મી મિનિટમાં ઇમામ અશૌરે કરીમ હાફેઝના ક્રોસ પર શાનદાર હેડરથી ઓપનિંગ ગોલ કરીને ઇજિપ્તને 1-0ની લીડ અપાવી. જો કે, બીજા હાફમાં ઇજિપ્તના એડેન ઓ'નીલે બોલ ક્લિયર કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ગોલ કરીને સ્કોર 1-1થી બરાબર કરી દીધો.
આગામી મેચમાં ઇજિપ્તનો સામનો આર્જેન્ટિના સામે થશે
90 મિનિટ પછી સ્કોર બરાબર હોવાથી મેચ વધારાના સમયમાં ગઈ, પરંતુ કોઈપણ ટીમ ગોલ કરી શકી નહીં. ત્યારબાદ પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં ઇજિપ્તે તેમના ચારેય પ્રયાસોને ગોલમાં રૂપાંતરિત કર્યા, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા બે પ્રયાસ ચૂકી ગયું. ઇજિપ્તે આખરે શૂટઆઉટમાં 4-2થી જીત મેળવી. ઇજિપ્ત હવે 8 જુલાઈના રોજ રાઉન્ડ ઓફ 16 મેચમાં આર્જેન્ટિનાનો સામનો કરશે.