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ઇજિપ્તની ટીમે રચ્યો ઇતિહાસ, ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં 92 વર્ષ બાદ પહેલીવાર જીત્યું

Football World Cup 2026 : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ગ્રુપ Gની એક મેચમાં ઇજિપ્તે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ન્યુઝીલેન્ડને 3-1થી હરાવ્યું. આ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ઇજિપ્તનો પ્રથમ વિજય પણ છે, જેણે 92 વર્ષ અને 25 દિવસ પહેલા ડેબ્યૂ કર્યું હતું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 22, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:29 PM IST
ઇજિપ્તની ટીમે રચ્યો ઇતિહાસ, ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં 92 વર્ષ બાદ પહેલીવાર જીત્યું

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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ઇજિપ્તની ટીમે રચ્યો ઇતિહાસ, ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં 92 વર્ષ બાદ પહેલીવાર જીત્યું
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