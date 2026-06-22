/ઇજિપ્તની ટીમે રચ્યો ઇતિહાસ, ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં 92 વર્ષ બાદ પહેલીવાર જીત્યું

Football World Cup 2026 : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ઇજિપ્તે ન્યુઝીલેન્ડને 3-1થી હરાવીને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં તેની પ્રથમ જીત નોંધાવી હતી. ઇજિપ્તે તેના ડેબ્યૂના 92 વર્ષ અને 25 દિવસ બાદ આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. સ્ટાર ખેલાડી મોહમ્મદ સલાહ ઇજિપ્ત માટે જીતનો હીરો હતો. વિજયી ગોલ કરવા ઉપરાંત તે વર્લ્ડ કપની બે અલગ અલગ સિઝનમાં ગોલ કરનાર પ્રથમ ઇજિપ્તીયન ખેલાડી બન્યો. વધુમાં 34 વર્ષ અને 9 દિવસની ઉંમરે ગોલ કરીને તે ઇજિપ્ત માટે ગોલ કરનાર સૌથી મોટી ઉંમરનો ખેલાડી બન્યો.
સલાહે આ સંદર્ભમાં મેગ્ડી અબ્દેલઘાનીને પાછળ છોડી દીધો છે. અબ્દેલઘાનીએ 1990માં 30 વર્ષ અને 320 દિવસની ઉંમરે નેધરલેન્ડ્સ સામે ગોલ કર્યો હતો. ન્યુઝીલેન્ડે શરૂઆતથી જ આક્રમક અભિગમ અપનાવ્યો અને 15મી મિનિટે 1-0ની લીડ મેળવી. ફિન સુરમેને કોર્નર કિક પર શાનદાર હેડર વડે ગોલ કર્યો. આ ગોલ પછી ન્યુઝીલેન્ડે દબાણ જાળવી રાખ્યું અને હાફટાઇમ પહેલાં ઇજિપ્તને વાપસી કરવાની તક આપી નહીં. વર્લ્ડ કપ મેચમાં હાફટાઇમમાં ઇજિપ્ત પાછળ રહી ગયું હોય તેવું આ પહેલીવાર હતું. જોકે, ટીમે બ્રેક પછી પોતાનો ગેમ પ્લાન બદલ્યો અને વધુ આક્રમક શૈલી સાથે મેદાનમાં ઉતરી.
ઇજિપ્તે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ઇતિહાસ રચ્યો
ઇજિપ્તે બીજા હાફની શરૂઆતમાં ઘણી તકો બનાવી. મોહમ્મદ સલાહ અને ઇમામ અશૌરે ગોલ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ન્યુઝીલેન્ડના ગોલકીપરે બચાવ કર્યો. બીજા છેડે ઇજિપ્તના ગોલકીપર મુસ્તફા શોબેરે પણ શાનદાર બચાવ કરીને પોતાની ટીમને મેચમાં જાળવી રાખી. ઇજિપ્તને આખરે 58મી મિનિટમાં સફળતા મળી. ઝિકોએ ફ્રી હેડર વડે શાનદાર ગોલ કર્યો, સ્કોર 1-1થી બરાબર કર્યો.
નવ મિનિટ બાદ મોહમ્મદ સલાહે પોતાનો ક્લાસ બતાવ્યો અને નેટમાં એક નીચો શોટ મારીને ઇજિપ્તને 2-1ની લીડ અપાવી. આ ગોલ મેચનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થયો. ન્યૂઝીલેન્ડે અંતિમ તબક્કામાં વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ઇજિપ્તે મજબૂત બચાવ કર્યો. 82મી મિનિટે ટ્રેઝેગ્યુએટે ત્રીજો ગોલ કરીને ઇજિપ્તને જીત અપાવી.
ઇજિપ્તની જીત બાદ કેપ્ટને શું કહ્યું ?
ઇજિપ્તની જીત બાદ કેપ્ટન મોહમ્મદ સલાહ ખુશ દેખાતો હતો. તેણે જણાવ્યું કે, આ સિદ્ધિને દેશના ફૂટબોલ ઇતિહાસમાં શ્રેષ્ઠ જીતમાંની એક તરીકે યાદ રાખવામાં આવશે. મુસ્તફા ઝીકો, મોહમ્મદ સલાહ અને ટ્રેઝેગ્યુએટના ગોલને કારણે ઇજિપ્તે ઇતિહાસ રચ્યો. ઇજિપ્તની ટીમ પ્રથમ હાફ પછી 0-1થી પાછળ હતી. જોકે, તેઓએ બીજા હાફમાં વાપસી કરી, ત્રણ ગોલ કર્યા અને મેચ જીતી લીધી.