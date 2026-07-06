/વર્લ્ડ કપમાં સ્ટાર ફૂટબોલરે રચ્યો ઇતિહાસ, મેસ્સી અને રોનાલ્ડો પણ નથી કરી શક્યા આ કમાલ

Erling Haaland : નોર્વેના સ્ટાર સ્ટ્રાઈકર એર્લિંગ હાલેન્ડે રાઉન્ડ ઓફ 16માં બે શાનદાર ગોલ કરીને બ્રાઝિલને 2-1થી હરાવ્યું અને તેની ટીમને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ અપાવ્યો. આ જીત સાથે હાલેન્ડે વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં એક શ્રેષ્ઠ ખેલાડીની યાદીમાં સ્થાન મેળવ્યું છે, એક એવી સિદ્ધિ જે લિયોનેલ મેસ્સી, ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો અને કાયલિયન એમ્બાપ્પે જેવા સુપરસ્ટાર પણ હજુ સુધી હાંસલ કરી શક્યા નથી.
બ્રાઝિલ સામેની મેચમાં હાલેન્ડે 79મી મિનિટે પોતાનો પહેલો ગોલ કરીને નોર્વેને લીડ અપાવી. ત્યારબાદ તેણે 90મી મિનિટે બીજો ગોલ કરીને વર્ચ્યુઅલ રીતે જીત પર મહોર લગાવી. જો કે, નેમારે સ્ટોપેજ ટાઇમની 10મી મિનિટે પેનલ્ટી ફટકારી હતી, પરંતુ બ્રાઝિલ માટે વાપસી કરવામાં ઘણું મોડું થઈ ગયું હતું.
હાલેન્ડના ચાર મેચ વિનિંગ ગોલ
આ મેચ સાથે હાલેન્ડ એક જ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ચાર મેચ-વિનિંગ ગોલ કરનાર ઇતિહાસનો ફક્ત ચોથો ખેલાડી બન્યો. તેની પહેલા ફક્ત ત્રણ ખેલાડીઓએ આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
આ એક એવો રેકોર્ડ છે જે મેસ્સી, રોનાલ્ડો અને એમ્બાપ્પે જેવા દિગ્ગજો પણ હાંસલ કરી શક્યા નથી.
પહેલી ચાર વર્લ્ડ કપ મેચોમાં 7 ગોલ
હાલેન્ડે તેની શરૂઆતની ચાર ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ મેચોમાં 7 ગોલ કર્યા છે. તે 1970 પછી આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ખેલાડી છે. તેના પહેલા મહાન જર્મન સ્ટ્રાઈકર ગેર્ડ મુલરે 1970 વર્લ્ડ કપમાં તેની પહેલી ચાર મેચમાં 8 ગોલ કર્યા હતા.
મેસ્સી અને એમ્બાપ્પે સાથે બરાબરી
હાલેન્ડેના આ વર્લ્ડ કપમાં હવે 7 ગોલ છે. મેસ્સી અને એમ્બાપ્પેએ પણ એક જ ટુર્નામેન્ટમાં 7-7 ગોલ કર્યા છે. ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં આ પહેલીવાર બન્યું છે કે ત્રણ અલગ અલગ ખેલાડીઓ એક જ સિઝનમાં 7 ગોલના આંકડે પહોંચ્યા છે.
નોર્વેના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો દિવસ
મેચ પછી હાલેન્ડે કહ્યું કે, નોર્વેના ઇતિહાસમાં આ કદાચ હંમેશા યાદ રહેશે. દરેકને આ ક્ષણનો આનંદ માણવો જોઈએ. તે આપણા દેશના ઇતિહાસમાં સૌથી અદ્ભુત દિવસોમાંનો એક છે. પોતાના બીજા ગોલ વિશે બોલતા તેણે કહ્યું કે, એવું લાગ્યું કે બોલનું નેટમાં જવું તે ભગવાન તરફથી ભેટ હતી.