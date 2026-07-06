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વર્લ્ડ કપમાં સ્ટાર ફૂટબોલરે રચ્યો ઇતિહાસ, મેસ્સી અને રોનાલ્ડો પણ નથી કરી શક્યા આ કમાલ

Erling Haaland : નોર્વેના સ્ટાર સ્ટ્રાઈકર એર્લિંગ હાલેન્ડે 2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. બ્રાઝિલ સામે બે ગોલ કરીને તે એક જ વર્લ્ડ કપમાં ચાર મેચ વિનર ગોલ કરનાર ઇતિહાસનો ચોથો ખેલાડી બન્યો છે. લિયોનેલ મેસ્સી, ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો અને કાયલિયન એમ્બાપ્પે જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓ પણ આ યાદીમાં નથી.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 06, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:03 PM IST
વર્લ્ડ કપમાં સ્ટાર ફૂટબોલરે રચ્યો ઇતિહાસ, મેસ્સી અને રોનાલ્ડો પણ નથી કરી શક્યા આ કમાલ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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