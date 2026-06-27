/ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ: ઓસ્માન ડેમ્બેલેની શાનદાર હેટ્રીક, ફ્રાન્સે નોર્વેને 4-1થી આપી ધોબીપછાડ

ફૂટબોલના વર્લ્ડ કપમાં લીગ મેચોનો રોમાંચ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. ફ્રાન્સના સ્ટાર ફોરવર્ડ ઓસ્માન ડેમ્બેલેએ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં હેટ્રિક લગાવતા ઈતિહાસ રચ્યો છે. ઓસ્માન ડેમ્બેલેએ પોતાની હેટ્રીકના દમ પર ફ્રાન્સને વર્લ્ડ કપ 2026ની શુક્રવારે નોર્વે સામે રમાયેલી મેચમાં 4-1થી ધમાકેદાર જીત અપાવી. બોસ્ટનમાં ગ્રુપ-Iની પોતાની છેલ્લી મેચમાં ફ્રાન્સે ઉત્કૃષ્ટ રમતનું પ્રદર્શન કર્યું. ફ્રાન્સની ટીમે નોર્વેને 4-1થી હરાવીને ગ્રુપ-Iમાં પહેલું સ્થાન મેળવ્યું.
બીજી બાજુ નોર્વેની ટીમે પોતાના સ્ટાર ખેલાડી એલિંગ હોલેન્ડને બેન્ચ પર બેસાડીને આરામ આપ્યો હતો. ગ્રુપ-Iની અંતિમ મેચ પહેલા જ બંને ટીમોએ રાઉન્ડ ઓફ 32માં પોતાની જગ્યા પાક્કી કરી લીધી છે. ફ્રાન્સે ગ્રુપમાં ટોપ પર રહેવા માટે જીત કે ડ્રોની જરૂર હતી. જ્યારે નોર્વે માટે પહેલા સ્થાને રહેવા માટે જીત જરૂરી હતી. પહેલો હાફ ઝડપથી રમાઈ ગયો. મેચની પહેલી જ મિનિટમાં કિલિયન એમ્બાપ્પેએ નોર્વેની ડિફેન્સની પરીક્ષા લીધી. તેણે જમણી તરફથી ઝડપથી આગળ વધીને એક જોરદાર શોટ માર્યો જે ક્રોસબારના નીચલા ભાગે અથડાયો.
ફ્રાન્સની શાનદાર જીત
સાતમી મીનિટમાં કિલિયન એમ્બાપ્પેના ક્રોસ પર ઓસ્માન ડેમ્બેલેએ એક જોરદાર શોટ સાથે ટોપ રાઈટ કોર્નરમાં ગોલ કરીને ખાતુ ખોલ્યું. 14મી મિનિટમાં જોર્ગન સ્ટ્રેન્ડ લાર્સન પાસે સ્કોર બરાબરી કરવાની તક હતી. પરંતુ તેનો શોટ ખુબ ઉપર જતો રહ્યો. 20મી મિનિટમાં ફ્રાન્સે પોતાની લીડ 2-0 કરી લીધી. કિલિયન એમ્બાપ્પેના એક શોટને ગોલકિપરે રોક્યો હતો પરંતુ તેની થોડીવાર બાદ ઓસ્માન ડેમ્બેલેને કિલયન એમ્બાપ્પે પાસેથી પાસ મળ્યો અને તે જમણી બાજથુ અંદરની તરફ આવ્યો અને શાનદાર રીતે ફિનિશ કર્યું. તેની એક મિનિટ બાદ નોર્વેના વિંગર થેલો આસગાર્ડે પેનલ્ટી એરિયાની બહાર એક સુંદર લો શોર્ટ મારીને ટીમ માટે એક ગોલ કર્યો.
ઓસ્માને ડેમ્બેલેની ઐતિહાસિક હેટ્રીક
ફ્રાન્સને રોકવું લગભગ અશક્ય લાગતું હતું. કારણ કે ઓસ્માન ડેમ્બેલેએ 32મી મિનિટમાં વધુ એક સટીક શોટ સાથે હેટ્રીક પૂરી કરી. ઓસ્માન ડેમ્બેલેની આ હેટ્રીક વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં પહેલા હાફમાં લાગેલી છઠ્ઠી હેટ્રિક છે અને 1994માં કેમરૂન વિરુદ્ધ રશિયાના ઓલેગ સાલેનકો બાદ પહેલી હેટ્રીક છે. આર્જેન્ટિનાના લિયોનલ મેસ્સી અને કેનેડાના જોનાથન ડેવિડ બાદ વર્તમાન ટુર્નામેન્ટમાં આ ત્રીજી હેટ્રીક છે. નોર્વે પાસે 50મી મિનિટે અંતર ઘટાડવા માટે તક હતી પરંતુ ફ્રાન્સના ગોલકીપર માઈક મેગનન ડાબી બાજુ નમીને સ્ટ્રેન્ડ લાર્સનની પેનલ્ટી બચાવી લીધી.