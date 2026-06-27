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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ: ઓસ્માન ડેમ્બેલેની શાનદાર હેટ્રીક, ફ્રાન્સે નોર્વેને 4-1થી આપી ધોબીપછાડ

Football  World Cup 2026: ફૂટબોલના વર્લ્ડ કપમાં શુક્રવારે બોસ્ટનમાં ફ્રાન્સ અને નોર્વે વચ્ચે મેચ રમાઈ જેમાં ફ્રાન્સના ઓસ્માન ડેમ્બલેએ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં હેટ્રીક લગાવીને ઈતિહાસ રચી નાખ્યો. જેના દમ પર ફ્રાન્સે નોર્વેને 4-1થી હરાવી દીધુ. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 27, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:51 AM IST
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ: ઓસ્માન ડેમ્બેલેની શાનદાર હેટ્રીક, ફ્રાન્સે નોર્વેને 4-1થી આપી ધોબીપછાડ
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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