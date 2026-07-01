/એમ્બાપ્પેનો દબદબો ! સ્વીડનને હરાવીને ફ્રાન્સની પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં એન્ટ્રી

France vs Sweden : ન્યૂ યોર્કના ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી રાઉન્ડ ઓફ 32 મેચમાં ફ્રાન્સે સ્વીડનને 3-0થી કારમી હાર આપી. આ શાનદાર જીત સાથે ફ્રાન્સે ટુર્નામેન્ટના પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ (રાઉન્ડ ઓફ 16)માં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. ફ્રેન્ચ ટીમ હવે આગામી રાઉન્ડમાં પેરાગ્વેનો સામનો કરશે. પેરાગ્વેએ અગાઉ જર્મનીને હરાવીને મોટો અપસેટ સર્જ્યો હતો. આ મેચમાં કેપ્ટન કાયલિયન મ્બાપ્પે ફરી એકવાર ફ્રાન્સ માટે હીરો તરીકે ઉભરી આવ્યા.
કાયલિયન એમ્બાપ્પેના બે ગોલ
કાયલિયન એમ્બાપ્પે બે શાનદાર ગોલ કર્યા, જ્યારે બ્રેડલી બાર્કોલાએ એક ગોલ કરીને વિજયમાં ફાળો આપ્યો. સ્વીડન સામેના આ બે ગોલ સાથે એમ્બાપ્પે હવે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના નોકઆઉટ તબક્કામાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી બની ગયો છે. તેણે પોતાની કારકિર્દી દરમિયાન નોકઆઉટ મેચોમાં કુલ 10 ગોલ કર્યા છે, જે બ્રાઝિલના દિગ્ગજ લેઓનિદાસ અને રોનાલ્ડોના રેકોર્ડને પાછળ છોડી દીધો છે. એમ્બાપ્પેએ ફક્ત 9 નોકઆઉટ મેચમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
ગોલ્ડન બૂટ રેસમાં મેસ્સી સાથે બરાબરી
આ વર્ષના વર્લ્ડ કપમાં ગોલ્ડન બૂટ માટેની રેસ ખૂબ જ રોમાંચક બની ગઈ છે. એમ્બાપ્પેએ હવે આર્જેન્ટિનાના કેપ્ટન લિયોનેલ મેસ્સી સાથે બરાબરી કરી લીધી છે, જેણે ટુર્નામેન્ટમાં 6 ગોલ કર્યા છે. વર્લ્ડ કપના સર્વકાલીન ગોલની દ્રષ્ટિએ, મેસ્સી 19 ગોલ સાથે ટોચના સ્થાને છે, જ્યારે એમ્બાપ્પે હવે 18 ગોલ સાથે બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. એમ્બાપ્પે અત્યાર સુધી 18 વર્લ્ડ કપ મેચોમાં કુલ 18 ગોલ કર્યા છે.
ફ્રાન્સનો આગામી મુકાબલો પેરાગ્વે સામે ક્યારે છે ?
રાઉન્ડ ઓફ 32માં વિજય બાદ ફ્રાન્સ 5 જુલાઈએ ફિલાડેલ્ફિયામાં પેરાગ્વેનો સામનો કરશે. મેચ ભારતીય સમય મુજબ 2:30 વાગ્યે યોજાશે. પેરાગ્વેએ રાઉન્ડ ઓફ 32માં ચાર વખતના વિશ્વ ચેમ્પિયન જર્મનીને પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં હરાવીને મોટો અપસેટ સર્જ્યો હતો, તેથી આ મેચ ફ્રાન્સ માટે પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે.