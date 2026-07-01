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એમ્બાપ્પેનો દબદબો ! સ્વીડનને હરાવીને ફ્રાન્સની પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં એન્ટ્રી

France vs Sweden : ફ્રાન્સે સ્વીડનને 3-0થી હરાવીને 2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના રાઉન્ડ ઓફ 16માં પ્રવેશ કર્યો છે. કાયલિયન એમબાપ્પેએ બે ગોલ કરીને નોકઆઉટ મેચોનો ઐતિહાસિક રેકોર્ડ તોડ્યો અને હવે ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં મેસ્સીની બરાબરી કરી લીધી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 01, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:35 PM IST
એમ્બાપ્પેનો દબદબો ! સ્વીડનને હરાવીને ફ્રાન્સની પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં એન્ટ્રી
Image Credit: APSource: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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