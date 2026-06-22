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વર્લ્ડ કપમાં વધુ એક ઉલટફેર! જીતથી વંચિત રહ્યું બેલ્જિયમ, ઈરાને છીનવી લીધો મહત્વનો એક પોઈન્ટ

Belgium vs Iran: હાલ ફૂટબોલનો મહાકુંભ એટલે કે વર્લ્ડ કપ ચાલી રહ્યો છે. ગ્રુપ જીની એક મહત્વપૂર્ણ મેચમાં ઈરાને જબ્બર દમ  દેખાડીને બેલ્જિયમ જોડેની મહત્વની મેચ ડ્રોમાં ખેંચી. ઈરાનની દમદાર રમતથી બેલ્જિયમની મેચ જીતવાની આશા પર પાણી ફરી વળ્યું. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 22, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:26 AM IST
વર્લ્ડ કપમાં વધુ એક ઉલટફેર! જીતથી વંચિત રહ્યું બેલ્જિયમ, ઈરાને છીનવી લીધો મહત્વનો એક પોઈન્ટ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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