/વર્લ્ડ કપમાં વધુ એક ઉલટફેર! જીતથી વંચિત રહ્યું બેલ્જિયમ, ઈરાને છીનવી લીધો મહત્વનો એક પોઈન્ટ

Football World Cup 2026: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ગ્રુપ જીની બેલ્જિયમ અને ઈરાન વચ્ચે રમાયેલી મેચ 0-0ની બરાબરી પર ખતમ થઈ એટલે કે મેચ ડ્રો ગઈ. લોસ એન્જિલસ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં બેલ્જિયમે રમત પર સંપૂર્ણ રીતે કાબૂ ધરાવ્યો હતો અને લગભઘ 70-80 ટકા પઝેશન પોતાની પાસે રાખ્યું હતું પરંતુ તેઓ ઈરાનના ડિફેન્સને ભેદવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. આ ડ્રોની સાથે જ બંને ટીમોને હવે બે મેચોમાં 2-2 અંક થયા છે અને તેમનું ભાગ્ય હવે અંતિમ મેચના પરિણામો પર ટકેલું છે.
મેચના પહેલા હાફમાં ઈરાને પોતાના મજબૂત ડિફેન્સનો પરિચય કરાવી દીધો અને જવાબી હુમલાથી બેલ્જિયમને રીતસરનું ડરવ્યું. 25મી મિનિટમાં મેહદી તારેમીએ બોલને જાળમાં પહોંચાડી દીધો હતો જેનાથી સ્ટેડિયમમાં ઈરાની સમર્થકો ઝૂમી ઉઠ્યા હતા. જો કે VAR (વીડિયો આસિસ્ટન્ટ રેફરલ) રિવ્યૂ બાદ આ ગોલને ઓફસાઈટ ગણાવવામાં આવ્યો હતો. ઈરાનના ગોલકીપર અલીરેઝા બેઈરાનવાંદ આ મેચના અસલ હીરો સાબિત થયા. જેમણે બેલ્જિયમના અનેક ખતરનાક હુમલાઓને નિષ્ફળ કર્યા અને મેન ઓફ ધ મેચ બન્યા.
10 ખેલાડીઓ સુધી સીમિત થઈ બેલ્જિયમની ટીમ
મેચનું પાસું 66મી મિનિટમાં અચાનક પલટી ગયું જ્યારે બેલ્જિયમના યુવા ડિફેન્ડર નાથન એનગોયને રેડકાર્ડ બતાવીને મેદાનની બહાર મોકલી દેવાયો. એનગોયે ગોલ તરફ આગળ વધી રહેલા મેહદી તારેમીને પ્રોફેશનલ ફાઉલ દ્વારા પાછળથી ખેંચીને પાડ્યો હહતો. 10 ખેલાડીઓ સાથે રમવા છતાં બેલ્જિયમે અંત સુધી કોશિશો ચાલુ રાખી હતી પરંતુ ઈરાનના મજબૂત ડિફેન્સે તેમને અંક વહેંચવા પર મજબૂર કર્યા.
શું સ્ટેડિયમ બહાર વિરોધ પ્રદર્શન થયા?
રમતના મેદાન બહાર પણ ઘણો ગરમાવો જોવા મળ્યો. આ મેચમાં રાજકીય રંગ પણ પ્રસરેલો દેખાયો. દક્ષિણ કેલિફોર્નિયાના ઈરાની પ્રવાસીઓએ સ્ટેડિયમ બહાર વર્તમાન ઈરાની સરકાર વિરુદ્ધ ખુબ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. અનેક દેખાવકારો સિંહ અને સૂરજવાળા જૂના ઝંડા લઈને પહોંચ્યા હતા અને ફૂટબોલ સંસ્થા દ્વારા આ ઝંડાઓ પર પ્રતિબંધ લગાવવાના કારણે સ્થિતિ ખુબ તણાવપૂર્ણ રહી.
શું બંને ટીમો આગળના દોરમાં પહોંચશે?
હવે ગ્રુપ જીમાં સ્થિતિ ખુબ રસપ્રદ બની છે અને તમામ ચાર ટીમો પાસે આગળ વધવાની તક છે. બેલ્જિયમની આગામી મેચ 26 જૂનના રોજ ન્યૂઝીલેન્ડ જોડે વાનકુવરમાં થશે. જ્યારે ઈરાન એ જ દિવસે ઈજિપ્ત સામે સિએટલમાં રમશે. બંને મેચ એક જ દિવસે રમાશે જેનાથી ગ્રુપનો રોમાંચ ચરમ પર પહોંચશે.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ આ રીતે જોઈ શકો
ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 એપ અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકશો.
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