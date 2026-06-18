/હેરી કેને તોડ્યો રોનાલ્ડોનો મોટો રેકોર્ડ, વર્લ્ડ કપમાં ગેરી લિનેકરની કરી બરાબરી

Football World Cup 2026 : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ક્રોએશિયાને 4-2થી હરાવીને ઇંગ્લેન્ડે પહેલી જીત નોંધાવી. આ જીતમાં હેરી કેને મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. આ મેચમાં બે ગોલ સાથે ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી કેનના વર્લ્ડ કપ ગોલની સંખ્યા હવે 10 પર પહોંચી ગઈ છે, જેના કારણે તેણે ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં ટોપ સ્કોરર્સની યાદીમાં પોર્ટુગીઝ સુપરસ્ટાર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોને પાછળ છોડી દીધો છે.
વધુમાં કેન ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં ઇંગ્લેન્ડના ટોપ સ્કોરર્સની યાદીમાં સંયુક્ત રીતે પ્રથમ સ્થાને પહોંચી ગયો છે, તેણે પૂર્વ કેપ્ટન ગેરી લિનેકરના રેકોર્ડની બરાબરી કરે છે. કેને હવે લિનેકરના 10 વર્લ્ડ કપ ગોલના રેકોર્ડની બરાબરી કરી છે. આ મેચ શરૂ થતાં કેનને લિનેકરના રેકોર્ડની બરાબરી કરવા માટે બે ગોલની જરૂર હતી. તેણે પહેલા હાફમાં એકલા બે ગોલ કરીને આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
હેરી કેનના રેકોર્ડ્સ
કેને 12મી મિનિટમાં સ્પોટ પરથી પોતાનો પહેલો ગોલ કર્યો, જે ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં પાંચ પેનલ્ટી (શૂટઆઉટ સિવાય) ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો. ત્યારબાદ તેણે હાફ ટાઇમ પહેલા મેચનો બીજો ગોલ કર્યો. કેને 2018માં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં પ્રવેશ કર્યો. તે ટુર્નામેન્ટમાં, ઇંગ્લેન્ડ સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું અને કેને છ ગોલ કરીને ગોલ્ડન શૂઝ જીત્યો, ટૂર્નામેન્ટનો ટોપ સ્કોરર બન્યો. તેણે 2022 વર્લ્ડ કપમાં પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું, સેનેગલ અને ફ્રાન્સ સામે ગોલ કર્યા.
ટોપ ગોલ-સ્કોરર્સ
હેરી કેન ઇંગ્લેન્ડનો ટોપ ગોલ-સ્કોરર છે. તે ઇંગ્લેન્ડની ટીમનો ભાગ હતો જે 2018 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલ અને 2020 અને 2024માં યુરો કપ ફાઇનલમાં પહોંચી હતી. કેને 2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શાનદાર શરૂઆત પણ કરી છે. ક્રોએશિયા સામેની મેચમાં કેન સાથે જુડ બેલિંગહામ અને માર્કસ રાશફોર્ડે પણ ઇંગ્લેન્ડ માટે એક-એક ગોલ કર્યો હતો.
ફિફા વર્લ્ડ કપમાં ઈંગ્લેન્ડના ટોપ ગોલ-સ્કોરર્સ
1. હેરી કેન - 12 મેચમાં 10 ગોલ
2. ગેરી લિનેકર - 12 મેચમાં 10 ગોલ
3. જ્યોફ હર્સ્ટ - 6 મેચમાં 5 ગોલ
4. બોબી ચાર્લ્ટન - 14 મેચમાં 4 ગોલ
5. માઈકલ ઓવેન - 12 મેચમાં 4 ગોલ