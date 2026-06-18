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હેરી કેને તોડ્યો રોનાલ્ડોનો મોટો રેકોર્ડ, વર્લ્ડ કપમાં ગેરી લિનેકરની કરી બરાબરી

Football World Cup 2026 : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ઇંગ્લેન્ડની પહેલી જીતમાં હેરી કેને મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. હેરી કેનના બે ગોલને કારણે ઇંગ્લેન્ડે ક્રોએશિયાને 4-2થી હરાવ્યું. આ બે ગોલ સાથે હેરી કેને એક ખાસ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 18, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:30 PM IST
હેરી કેને તોડ્યો રોનાલ્ડોનો મોટો રેકોર્ડ, વર્લ્ડ કપમાં ગેરી લિનેકરની કરી બરાબરી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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હેરી કેને તોડ્યો રોનાલ્ડોનો મોટો રેકોર્ડ, વર્લ્ડ કપમાં ગેરી લિનેકરની કરી બરાબરી
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