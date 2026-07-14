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વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી પર કોની સૌથી મજબૂત દાવેદારી? સેમીફાઈનલિસ્ટ ટીમોનો ઇતિહાસ જાણો

Football World Cup 2026: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 હવે સેમીફાઈનલના સ્ટેજમાં પહોંચી ગયો છે. બસ હવે જોવાનું એ છે કે જે 4 ધૂરંધર ટીમો સેમીફાઈનલમાં પ્રવેશી છે તેમાંથી કોણ ટ્રોફી જીતશે. આ ચારેય ટીમોએ અત્યાર સુધીમાં કોણે કેટલીવાર વર્લ્ડ  કપ જીતવામાં સફળતા મેળવી છે તે પણ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 14, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:02 AM IST
વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી પર કોની સૌથી મજબૂત દાવેદારી? સેમીફાઈનલિસ્ટ ટીમોનો ઇતિહાસ જાણો
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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