/વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી પર કોની સૌથી મજબૂત દાવેદારી? સેમીફાઈનલિસ્ટ ટીમોનો ઇતિહાસ જાણો

ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 પોતાના અત્યાર સુધીના સૌથી રોમાંચક દોરમાં પહોંચી ગયો છે. ટુર્નામેન્ટની સેમીફાઈનલમાં દુનિયાની ચાર સૌથી મજબૂત ટીમો ફ્રાન્સ, આર્જેન્ટીના, સ્પેન અને ઈંગ્લેન્ડ સેમીફાઈનલમાં પહોંચી છે. સૌથી રસપ્રદ વાત એ છે કે આ ચારેય ટીમો ફિફા રેંકિંગમાં ટોચની ટીમોમાં પણ સામેલ છે અને ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને અંતિમ ચાર સુધી પહોંચી છે.
સેમીફાઈનલનું સ્ટેજ સેટ છે. બસ હવે જોવાનું એ છે કે આ 4 ટીમમાંથી કઈ બે ટીમ ફાઈનલમાં પ્રવેશ કરશે અને ત્યારબાદ ફાઈનલમાં દમ દેખાડીને ખિતાબ પોતાના નામે કરશે. ફેન્સ એ જાણવા માટે પણ અત્યંત ઉત્સાહિત છે કે આ ચારેય ટીમોએ અગાઉ કેટલીવાર વર્લ્ડ કપ જીતેલા છે અને 2026ના આ અભિયાનમાં તેમની સફર કેવી રહી છે.
આર્જેન્ટીના- 3 વાર બન્યું વર્લ્ડ ચેમ્પિયન
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટીના આ વખતે પણ વર્લ્ડ કપ જીતવા માટે પ્રબળ દાવેદાર ગણાઈ રહ્યું છે. ટીમે અત્યાર સુધીમાં ત્રણવાર (1978, 1986 અને 2022) વર્લ્ડ કપ જીત્યા છે. 2026માં મેસ્સીની ટીમે ગ્રુપ સ્ટેજથી લઈને નોકઆઉટ સુધી સતત પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું છે. રાઉન્ડ ઓફ 32માં આર્જેન્ટીનાએ કેપ વર્દેને 3-2થી હરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં ઈજિપ્તને 3-2થી હરાવ્યું અને ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં સ્વિટ્ઝરલેન્ડને 3-1થી માત આપી સેમીફાઈનલમાં પ્રવેશ કર્યો. હવે સેમીફાઈનલમાં આર્જેન્ટીનાનો સામનો ઈંગ્લેન્ડ સામે થશે. આર્જેન્ટીનાના સુપરસ્ટાર કહો કે ફૂટબોલના જાદુગગર લિયોનલ મેસ્સી હાલ શાનદાર ફોર્મમાં છે અને અત્યાર સુધી આ વર્લ્ડ કપમાં 8 ગોલ કરી ચૂક્યા છે.
ફ્રાન્સ- બે વખત બન્યું વિશ્વ વિજેતા
ફ્રાન્સે અત્યાર સુધીમાં 2 વખત (1998 અને 2018) વર્લ્ડ કપ પોતાના નામે કર્યો છે. 2022માં ઉપવિજેતા રહેલી આ ટીમે આ વખતે પણ ખુબ જ સંતુલિત જોવા મળી છે. ફ્રાન્સે રાઉન્ડ ઓફ 32માં સ્વીડનને 3-0થી હરાવ્યું હતું. પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પેરાગ્વેને 1-0થી માત આપી અને ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં મજબૂત મોરક્કોને 2-0થી હરાવીને અંતિમ ચારમાં જગ્યા બનાવી. આખી ટુર્નામેન્ટમાં ફ્રાન્સના ડિફેન્સ અને એટેક બંને શાનદાર જોવા મળ્યા. સેમીફાઈનલમાં ફ્રાન્સની સામે સ્પેન પડકાર ઊભો કરશે. ફ્રાન્સના કેપ્ટન અને ગોલ મશીન ગણાતા કિલિયન એમ્બાપ્પે પણ કહેર વરસાવી રહ્યા છે અને અત્યાર સુધીમાં 8 ગોલ કરી ચૂક્યા છે. જો એમ્બાપ્પેનું પરફોર્મન્સ આગળ પણ આવું જ શાનદાર રહેશે તો ફ્રાન્સને ટ્રોફી જીતવાની તક મળી શકે છે.
સ્પેન- બીજીવાર ટ્રોફી માટે પ્રયત્નશીલ
સ્પેન પોતાના ઈતિહાસમાં ફક્ત એક વખત 2010માં વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. જો કે આ ટીમનું પ્રદર્શન કોઈ ચેમ્પિયનથી જરાય કમ નથી. સ્પેને રાઉન્ડ ઓફ 32માં ઓસ્ટ્રિયાને 3-0થી હરાવ્યું. ત્યારબાદ પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પોર્ટુગલને 1-0થી હરાવ્યું અને પછી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં બેલ્જિયમ જેવી મજબૂત ટીમને 2-1થી હરાવીને સેમીફાઈનલમાં પ્રવેશ કર્યો. યુવા ખેલાડીઓ અને ફાસ્ટ પાસિંગ ફૂટબોલના દમ પર સ્પેન આ વખતે ખિતાબ જીતવા માટે પ્રબળ દાવેદાર તરીકે ઊભર્યું છે.
ઈંગ્લેન્ડ- 60 વર્ષ બાદ બીજો ખિતાબ જીતવાની તક
ઈંગ્લેન્ડે પોતાના ઈતિહાસમાં ફક્ત એકવખત 1966માં વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. ત્યારબાદ આ ટીમ અનેકવાર ખિતાબની નજીક પહોંચી પરંતુ ટ્રોફી મળી નહીં. 2026માં હૈરી કેનની ટીમે શાનદાર વાપસી કરી છે. રાઉન્ડ ઓફ 32માં ડીઆર કાંગોને 2-1થી હરાવ્યું અને ત્યારબાદ પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં મેક્સિકોને 3-2થી માત આપી. ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડે નોર્વેને 2-1થી હરાવીને સેમીફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી. હવે ટીમ ટ્રોફીનો 60 વર્ષના દુકાળનો અંત લાવવાના ઈરાદે મેદાન પર ઉતરશે. જો કે આ વખતે તેનો સામનો સેમીફાઈનલમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટીના સામે હશે જે મોટો પડકાર બની રહેશે.
કોની પાસે સૌથી વધુ વર્લ્ડ કપ ખિતાબ?