/મેદાન પર પગ મૂકતાં જ મેસ્સીએ બનાવ્યો મોટો રેકોર્ડ, રોનાલ્ડોની ખાસ ક્લબમાં થયો સામેલ, પ્રથમ વખત વર્લ્ડ કપમાં હેટ્રિક

Lionel Messi : બુધવારે આર્જેન્ટિનાના ફૂટબોલ દિગ્ગજ લિયોનેલ મેસ્સીએ અલ્જેરિયા સામેની મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરીને એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો. જે તેની 200મી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હતી. તે 200 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનારો વિશ્વનો ત્રીજો ફૂટબોલર બન્યો છે, અને તે પોર્ટુગલના ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો (228) અને કુવૈતના બદર અલ-મુતાવા (202) સાથે ખાસ ક્લબમાં સામેલ થયો છે.
સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનાર ફૂટબોલર
1. ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો (પોર્ટુગલ) - 228 મેચ
2. બદર અલ-મુતાવા (કુવૈત) - 202 મેચ
3. લિયોનેલ મેસ્સી (આર્જેન્ટિના) - 200 મેચ
લાયોનેલ મેસ્સીની આંતરરાષ્ટ્રીય સફર ઓગસ્ટ 2005માં શરૂ થઈ હતી અને છેલ્લા બે દાયકામાં તેણે આર્જેન્ટિનાને 2022 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ, બે કોપા અમેરિકા ટાઇટલ અને ફાઇનલિસિમામાં વિજય સહિત અનેક મોટી જીત અપાવી છે. આ સમય દરમિયાન, તેણે અનેક રેકોર્ડ તોડ્યા છે અને બનાવ્યા છે.
વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ ગોલ કરવાના રેકોર્ડની બરાબરી
કેન્સાસ સિટીમાં અલ્જેરિયા સામે આર્જેન્ટિના માટે હેટ્રિક ફટકાર્યા બાદ લિયોનેલ મેસીએ વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ ગોલ કરવાના રેકોર્ડની બરાબરી કરી. વિશ્વ ચેમ્પિયન ટીમ માટે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને, 37 વર્ષીય મેસીએ તેની ટીમને 3-0થી લીડ મેળવવામાં મદદ કરી જેનાથી તેના કારકિર્દીના વર્લ્ડ કપ ગોલની સંખ્યા 16 થઈ ગઈ છે.
મેસ્સીની પ્રથમ વર્લ્ડ કપ હેટ્રિક
આ લિયોનેલ મેસ્સીની પ્રથમ વર્લ્ડ કપ હેટ્રિક હતી. વધુમાં તેણે તેની પાંચમી વર્લ્ડ કપ ટુર્નામેન્ટમાં ગોલ કરવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી, ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો સાથે તે આવું કરનાર માત્ર બીજો ખેલાડી બન્યો.