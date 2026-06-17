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મેદાન પર પગ મૂકતાં જ મેસ્સીએ બનાવ્યો મોટો રેકોર્ડ, રોનાલ્ડોની ખાસ ક્લબમાં થયો સામેલ, પ્રથમ વખત વર્લ્ડ કપમાં હેટ્રિક

Lionel Messi : કેન્સાસમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની પોતાની પહેલી મેચમાં અલ્જેરિયા સામે મેદાનમાં ઉતરતા આર્જેન્ટિનાના દિગ્ગજ ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સીએ બુધવારે એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો. લિયોનેલ મેસ્સી 200 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનાર વિશ્વનો પ્રથમ ફૂટબોલર બન્યો છે. આ સાથે તેણે વર્લ્ડ કપમાં પ્રથમ વખત ગોલની હેટ્રિક પણ ફટકારી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 17, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:15 AM IST
મેદાન પર પગ મૂકતાં જ મેસ્સીએ બનાવ્યો મોટો રેકોર્ડ, રોનાલ્ડોની ખાસ ક્લબમાં થયો સામેલ, પ્રથમ વખત વર્લ્ડ કપમાં હેટ્રિક
Image Credit: AP

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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મેસ્સીએ બનાવ્યો મોટો રેકોર્ડ, રોનાલ્ડોની ખાસ ક્લબમાં થયો સામેલ, વર્લ્ડ કપમાં હેટ્રિક
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