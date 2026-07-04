/મેસ્સી ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં સૌથી આગળ, એમ્બાપ્પે પણ આપી રહ્યો છે ટક્કર

Lionel Messi : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં 4 જુલાઈની સવારે રાઉન્ડ ઓફ 32ના તમામ મુકાબલા પૂર્ણ થયા બાદ હવે તમામની નજર પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ (રાઉન્ડ ઓફ 16) પર છે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાની ટીમે રાઉન્ડ ઓફ 32માં કેપ વર્ડે સામે રમાયેલી રોમાંચક મેચમાં 3-2થી જીત મેળવી હતી. આ મુકાબલામાં ટીમના કેપ્ટન અને સ્ટાર ખેલાડી લિયોનેલ મેસ્સીએ એક મહત્વપૂર્ણ ગોલ નોંધાવ્યો હતો.
આ ગોલ સાથે મેસ્સીએ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં પોતાનું પ્રથમ સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. સાથે જ તેણે સતત 8 વર્લ્ડ કપ મેચોમાં ઓછામાં ઓછો એક ગોલ કરવાનો અનોખો રેકોર્ડ પણ પોતાના નામે કર્યો છે.
ગોલ્ડન બૂટ જીતવા તરફ મેસ્સી
લિયોનેલ મેસ્સી પોતાની કારકિર્દીમાં અત્યાર સુધી એકપણ વખત ગોલ્ડન બૂટ જીત્યો નથી. જોકે આ વખતે તેની પાસે આ સિદ્ધિ મેળવવાની સુવર્ણ તક છે. મેસ્સીએ અત્યાર સુધી આ વર્લ્ડ કપમાં કુલ 7 ગોલ ફટકાર્યા છે અને સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડીઓની યાદીમાં પ્રથમ સ્થાને છે.
કેપ વર્ડે સામેનો ગોલ મેસ્સીનો વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસનો 20મો ગોલ પણ હતો, જેના કારણે તે આ યાદીમાં પણ ટોચના સ્થાને પહોંચી ગયા છે.
એમ્બાપ્પે આપી રહ્યો છે ટક્કર
ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં મેસ્સીને સૌથી મોટી ટક્કર ફ્રાન્સના કિલિયન એમ્બાપ્પે આપી રહ્યો છે. એમબાપ્પેએ અત્યાર સુધીમાં 6 ગોલ કર્યા છે. જ્યારે નોર્વેના એર્લિંગ હાલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડનો હેરી કેન 5-5 ગોલ સાથે સંયુક્ત રીતે ત્રીજા સ્થાને છે.
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં સૌથી વધુ ગોલ કરનારા ખેલાડીઓ
હવે ઈજિપ્ત સામે થશે આર્જેન્ટિનાનો મુકાબલો
રાઉન્ડ ઓફ 32માં જીત બાદ હવે આર્જેન્ટિનાનો મુકાબલો પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ઈજિપ્ત સામે થશે. ઈજિપ્તે રાઉન્ડ ઓફ 32માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની મેચ 1-1થી ડ્રો થયા બાદ પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં 4-2થી જીત મેળવી હતી.
આર્જેન્ટિના અને ઈજિપ્ત વચ્ચેની રાઉન્ડ ઓફ 16ની મેચ ભારતીય સમય અનુસાર 7 જુલાઈએ રાત્રે 9:30 વાગ્યે રમાશે. હવે જોવાનું રહેશે કે મેસ્સી પોતાની શાનદાર ફોર્મ જાળવી રાખીને ટીમને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચાડવામાં સફળ રહે છે કે નહીં.