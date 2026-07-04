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મેસ્સી ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં સૌથી આગળ, એમ્બાપ્પે પણ આપી રહ્યો છે ટક્કર

Lionel Messi : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ગોલ્ડન બૂટ જીતવાની રેસ હવે વધુ રોમાંચક બની રહી છે. હાલ આ રેસમાં આર્જેન્ટિનાના સ્ટાર ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સી સૌથી આગળ ચાલી રહ્યો છે. મેસ્સીએ અત્યાર સુધીમાં 7 ગોલ કર્યા છે અને ગોલ્ડન બૂટ જીતવાના સૌથી મોટા દાવેદાર તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. તો એમ્બાપ્પે તેના માટે ખતરો બની રહ્યો છે, તેના નામે 6 ગોલ છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 04, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:37 PM IST
મેસ્સી ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં સૌથી આગળ, એમ્બાપ્પે પણ આપી રહ્યો છે ટક્કર
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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