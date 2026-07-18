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લિયોનેલ મેસ્સીનું ગોલ્ડન બૂટનું સપનું તૂટશે? એમ્બાપ્પે સહિત આ 3 ખેલાડી બગાડી શકે છે બાજી

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: લિયોનેલ મેસ્સીએ આ વખતે વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધીમાં 8 ગોલ કર્યા છે અને 4 આસિસ્ટ કર્યા છે. ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં હાલ આર્જેન્ટીના ટોચ પર છે. પરંતુ હજુ પણ 3 ખેલાડીઓ મેસ્સી માટે પડકાર બનેલા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 18, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:53 AM IST
લિયોનેલ મેસ્સીનું ગોલ્ડન બૂટનું સપનું તૂટશે? એમ્બાપ્પે સહિત આ 3 ખેલાડી બગાડી શકે છે બાજી
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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