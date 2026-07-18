/લિયોનેલ મેસ્સીનું ગોલ્ડન બૂટનું સપનું તૂટશે? એમ્બાપ્પે સહિત આ 3 ખેલાડી બગાડી શકે છે બાજી

ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 હવે પોતાના અંતિમ પડાવ પર પહોંચી ગયો છે. ટુર્નામેન્ટમાં હવે ફક્ત બે મેચ બાકી છે. 18 જુલાઈના રોજ ફ્રાન્સ અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રીજા સ્થાન માટે મેચ રમાશે. જ્યારે 19 જુલાઈના રોજ આર્જેન્ટીના અને સ્પેન વચ્ચે ખિતાબ માટે આમનો સામનો થશે. આ મેચોમાં ફક્ત ટ્રોફી અને બ્રોન્ઝ મેડલ જ નહીં પરંતુ ગોલ્ડન બૂટની જંગ પણ રોમાંચક થશે.
હાલ આર્જેન્ટીનાના સ્ટાર ખેલાડી લિયોનેલ મેસ્સી આ રેસમાં સૌથી આગળ છે. પરંતુ 3 ખેલાડીઓ હજુ પણ તેમનું આ સપનું તોડી શકે છે. અત્રે જણાવવાનું કે મેસ્સીએ હજુ સુધી પોતાની ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ કરિયરમાં ગોલ્ડન બૂટનો ખિતાબ જીત્યો નથી. જો કે આ વખતે તેઓ આ એવોર્ડની ખુબ નજીક તો પહોંચી ગયા છે. પરંતુ જોવાનું એ રહેશે કે સપનું પૂરું થાય છે કે નહીં.
મેસ્સી સૌથી આગળ પણ જોખમ યથાવત
લિયોનેલ મેસ્સીએ આ વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધીમાં 8 ગોલ અને 4 આસિસ્ટ કર્યા છે. ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં હાલ આર્જેન્ટીના ટોચ પર છે. કારણ કે ફીફાના નિયમો મુજબ જો ખેલાડીઓના ગોલ બરાબર હોય તો વધુ આસિસ્ટ કરનાર ખેલાડી આગળ રહે છે. આ જ કારણ છે કે 8 ગોલ હોવા છતાં મેસ્સી હાલ નંબર 1 પર છે. પરંતુ મેસ્સી પાસે હજુ પણ ફાઈનલની એક મેચ બાકી છે. જો આ મેમાં તે ગોલ ન કરી શકે અને તેમના હરીફો આગળ નીકળી જાય તો તેમનું ગોલ્ડન બૂટ જીતવાનું સપનું તૂટી શકે છે.
એમ્બાપ્પે સૌથી મોટો ખતરો
ફ્રાન્સ ભલે ફાઈનલની રેસમાંથી બહાર નીકળી ગયું હોય પરંતુ કિલિયન એમ્બાપ્પેની ગોલ્ડન બૂટ જીતવાની આશા હજુ પણ જીવિત છે. તેમના ખાતામાં પણ 8 ગોલ છે, જો કે આસિસ્ટ મેસ્સીથી ઓછા છે. ફ્રાન્સે ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ત્રીજા સ્થાન માટે રમવાનું છે. જો એમ્બાપ્પે આ મેચમાં એક કે બે ગોલ કરી નાખે તો તે સીધા મેસ્સીથી આગળ નીકળી શકે છે.
કેન-બેલિંગહમ પણ રેસમાં
ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી કેન પણ 6 ગોલ સાથે ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં છે. તેમની પાસે પણ ત્રીજા સ્થાન માટેની મેચમાં પોતાના ગોલની સંખ્યા વધારવાની તક છે. જો કેન શાનદાર પ્રદર્શન કરીને બે કે તેનાથી વધુ ગોલ કરે અને મેસ્સી ફાઈનલમાં ગોલ ન કરી શકે તો ઈંગ્લિશ કેપ્ટન પણ આ પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર મેળવી શકે છે. અત્રે જણાવવાનું કે હેરી કેન 2018માં ગોલ્ડન બૂટ પર કબજો જમાવી ચૂક્યા છે.
ઈંગ્લેન્ડના સ્ટાર મિડ ફિલ્ડર જૂડ બેલિંગહમ પણ 6 ગોલ સાથે આ રેસમાંથી સંપૂર્ણ રીતે બહાર થયા નથી. તેમણે પણ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે અને નિર્ણાયક મેચોમાં ગોલ કર્યા છે. જો તે ફ્રાન્સ સામેની મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરે અને ગોલની સંખ્યા વધારે તો ગોલ્ડન બૂટની તસવીર બદલાઈ શકે છે.
ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં કોણ કોણ?
બે મેચથી નક્કી થશે ગોલ્ડન બૂટ વિજેતા
હવે વર્લ્ડ કપ 2026ની ફક્ત બે મેચ બાકી છે અને આ મેચો દ્વારા ગોલ્ડન બૂટ વિજેતા પણ નક્કી થશે. એક બાજુ મેસ્સી ફાઈનલમાં સ્પેન સામે પોતાની લીડ મજબૂત કરવા ઉતરશે જ્યારે બીજી બાજુ એમ્બાપ્પે, હેરી કેન અને જૂડ બેલિંગહમ ત્રીજા સ્થાન માટેની મેચમાં તેમને પડકાર આપશે. આવામાં ચમચમાતી ટ્રોફીની સાથે સાથે ગોલ્ડન બૂટની જંગ પણ હવે ફેન્સ માટે કોઈ ફાઈનલથી કમ નહીં હોય.
જો મેસ્સી ફાઈનલમાં ગોલ કરે તો તેમના માટે ગોલ્ડન બૂટ જીતવાનો રસ્તો સરળ બનશે. પરંતુ જો ચૂકી જશે તો ફ્રાન્સ અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની બ્રોન્ઝ મેડલ મેચ આ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિગત પુરસ્કારનું ભાગ્ય બદલી શકે છે.