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21મી મેચમાં મોટો રેકોર્ડ ! વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસનો નંબર-1 ગોલકીપર બન્યો આ ખેલાડી

Manuel Neuer Goalkeeper Record : જર્મનીના દિગ્ગજ ગોલકીપર મેન્યુઅલ ન્યુઅરે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ મેચ રમનાર ગોલકીપર બનીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટ પછી તે આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિ લેશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 21, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:34 AM IST
21મી મેચમાં મોટો રેકોર્ડ ! વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસનો નંબર-1 ગોલકીપર બન્યો આ ખેલાડી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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21મી મેચમાં મોટો રેકોર્ડ ! વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસનો નંબર-1 ગોલકીપર બન્યો આ ખેલાડી
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