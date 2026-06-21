/21મી મેચમાં મોટો રેકોર્ડ ! વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસનો નંબર-1 ગોલકીપર બન્યો આ ખેલાડી

Manuel Neuer Goalkeeper Record : મહાન જર્મન ફૂટબોલર મેન્યુઅલ ન્યુઅરે ઇતિહાસમાં પોતાનું નામ અંકિત કરી લીધું છે. ટોરોન્ટોના BMO ફિલ્ડ ખાતે આઇવરી કોસ્ટ સામે જર્મનીની ગ્રુપ E મેચમાં મેદાનમાં ઉતરીને તે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ મેચ રમનાર ગોલકીપર બન્યો. આ તેના દેશ માટે તેની 21મી વર્લ્ડ કપ મેચ હતી. આ મેચમાં જર્મન ટીમે 2-1થી રોમાંચક જીત મેળવી.
ન્યુઅરે હવે આ પ્રીમિયર ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ મેચ રમવા મામલે પૂર્વ ફ્રેન્ચ ગોલકીપર અને કેપ્ટન હ્યુગો લોરિસને પાછળ છોડી દીધો છે. લોરિસે 20 મેચ સાથે આ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. ન્યુઅરે 2010માં જર્મની માટે વર્લ્ડ કપમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને ત્યારબાદ 2014, 2018 અને 2022 સિઝનમાં તેની ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું.
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ મેચ રમનાર ગોલકીપર્સ :
જર્મનીનો સૌથી વયસ્ક ખેલાડી
ન્યુઅર ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ અથવા યુરો કપમાં જર્મનીનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર સૌથી વયસ્ક ફૂટબોલર છે. વધુમાં તે હવે વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં સંયુક્ત રીતે છઠ્ઠો સૌથી વધુ મેચ રમનાર ખેલાડી બની ગયો છે. ફક્ત લિયોનેલ મેસ્સી, લોથર મેથ્યુસ, મિરોસ્લાવ ક્લોઝ, પાઓલો માલ્ડિની અને ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ ન્યુઅર કરતાં વધુ વર્લ્ડ કપ મેચ રમી છે.
ન્યુઅર આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી ફરી નિવૃત્તિ લેશે
જર્મનીના પાંચમા સૌથી વધુ મેચ રમનાર ખેલાડીએ અગાઉ 2024માં આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી પરંતુ વર્તમાન વર્લ્ડ કપમાં રમવા માટે પાછો ફર્યો હતો. યુએસએ, મેક્સિકો અને કેનેડા દ્વારા આયોજિત આ 48 ટીમોની ટુર્નામેન્ટના સમાપન પછી 40 વર્ષીય ખેલાડી હવે ફરી એકવાર આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિ લેવા માટે તૈયાર છે. ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની કુરાકાઓ સામે જર્મનીની 7-1થી જીત બાદ ન્યુઅરે આ નિર્ણયની પુષ્ટિ કરી હતી.