/મોં ઢાંકવા બદલ ખેલાડીને રેડ કાર્ડ, ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર થયું આવું, જાણો શું છે આ નિયમ

ફૂટબોલની દુનિયામાં એક ઐતિહાસિક અને અનોખી ઘટના બની છે, જેમાં પહેલીવાર કોઈ ખેલાડીને મોં ઢાંકવા બદલ રેડ કાર્ડ આપવામાં આવ્યું હતું અને મેદાનની બહાર મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો. શુક્રવારે પેરાગ્વે અને તુર્કી વચ્ચે ગ્રુપ D મેચ દરમિયાન, પેરાગ્વેના સ્ટાર ખેલાડી મિગુએલ અલ્મિરોનને આ નવા નિયમ હેઠળ રેડ કાર્ડ આપવામાં આવ્યું હતું. પરિણામે, અલ્મિરોન ફૂટબોલ ઇતિહાસમાં મોં ઢાંકવાના ગુના બદલ મેદાનમાંથી બહાર જનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો હતો.
મોં ઢાંકવા બદલ રેડ કાર્ડ
આ ઘટના મેચના પહેલા ભાગમાં સ્ટોપેજ ટાઇમ દરમિયાન બની હતી. મિડફિલ્ડ નજીક ફાઉલ થયા બાદ પેરાગ્વેના અલ્મિરોન અને તુર્કીના મેર્ટ મુલ્ડુર વચ્ચે ઉગ્ર દલીલ થઈ હતી. મુલ્ડુર સાથે વાત કરતી વખતે અલ્મિરોને તરત જ વાંધો ઉઠાવ્યો અને મેદાન પરના રેફરી ઇવાન બાર્ટનને ફરિયાદ કરી. રેફરી બાર્ટને વીડિયો સમીક્ષાની સલાહ લીધી અને નિયમો અનુસાર, અલ્મિરોનને સીધું રેડ કાર્ડ આપીને મેદાનમાંથી બહાર મોકલી દીધો.
આ વર્ષે જ લાગુ થયો છે આ નિયમ
આ વર્ષની શરૂઆતમાં વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને આ કડક નિયમ બનાવાયો હતો, જેનો હેતુ ખેલાડીઓ દ્વારા કરવામાં આવતી જાતિવાદી અને ભેદભાવપૂર્ણ કોમેન્ટ રોકવાનો હતો. આ નિયમ આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં રમાયેલી ચેમ્પિયન્સ લીગ મેચથી લાગુ થયો છે, જ્યાં બેનફિકાના ગિયાનલુકા પ્રેસ્ટિયાનીએ રીઅલ મેડ્રિડના બ્રાઝિલિયન સ્ટાર વિનિસિયસ જુનિયર સામે કથિત રીતે જાતિવાદી કોમેન્ટ કરતી વખતે પોતાનું મોં જર્સીથી ઢાંક્યું હતું. આ ઘટના બાદ આ નિયમને પ્રેસ્ટિયાની નિયમ કહેવામાં આવે છે.