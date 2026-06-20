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મોં ઢાંકવા બદલ ખેલાડીને રેડ કાર્ડ, ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર થયું આવું, જાણો શું છે આ નિયમ

ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં પહેલીવાર કોઈ ખેલાડીને મોં ઢાંકવા બદલ રેડ કાર્ડ આપવામાં આવ્યું છે. આ ઐતિહાસિક ઘટના પેરાગ્વે અને તુર્કી વચ્ચે ગ્રુપ D મેચ દરમિયાન બની હતી.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 20, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:11 PM IST
મોં ઢાંકવા બદલ ખેલાડીને રેડ કાર્ડ, ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર થયું આવું, જાણો શું છે આ નિયમ
Image Credit: AFP

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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