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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ વચ્ચે મોટી કાર્યવાહી, આ દેશને તાત્કાલિક અસરથી કરવામાં આવ્યો સસ્પેન્ડ

Football World Cup 2026 : ઇન્ટરનેશનલ ફેડરેશન ઓફ એસોસિએશન ફૂટબોલે થર્ડ પાર્ટી દખલગીરી અંગે ફિફાના નિયમોના ઉલ્લંઘનને કારણે ઓલ નેપાળ ફૂટબોલ એસોસિએશન (ANFA)ને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરી દીધો છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 25, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:28 PM IST
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ વચ્ચે મોટી કાર્યવાહી, આ દેશને તાત્કાલિક અસરથી કરવામાં આવ્યો સસ્પેન્ડ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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