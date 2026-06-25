/ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ વચ્ચે મોટી કાર્યવાહી, આ દેશને તાત્કાલિક અસરથી કરવામાં આવ્યો સસ્પેન્ડ

Football World Cup 2026 : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ વચ્ચે ઇન્ટરનેશનલ ફેડરેશન ઓફ એસોસિએશન ફૂટબોલે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. થર્ડ પાર્ટી હસ્તક્ષેપ અંગેના ફિફાના નિયમોના ઉલ્લંઘનને કારણે ઓલ નેપાળ ફૂટબોલ એસોસિએશન (ANFA)ને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું છે.
આ નિર્ણય નેપાળી ફૂટબોલના શાસન અંગે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા વિવાદને પગલે લેવામાં આવ્યો છે. અગાઉ નેપાળની નેશનલ સ્પોર્ટ્સ કાઉન્સિલે ANFAને ત્રણ મહિના માટે સસ્પેન્ડ કર્યું હતું, જોકે તે નિર્ણય પાછળથી રદ કરવામાં આવ્યો હતો.
નેપાળ કેમ થયું સસ્પેન્ડ ?
એક નિવેદનમાં, ફિફાએ જાહેરાત કરી કે કાઉન્સિલના બ્યુરોએ ફિફા કાયદાના કલમ 14, પેરા 1(i) અને 3માં દર્શાવેલ થર્ડ પાર્ટી હસ્તક્ષેપ અંગેના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ ANFAને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. પરિપત્ર અનુસાર, ANFAએ આગામી સૂચના સુધી ફિફા કાયદાના કલમ 13 હેઠળ તમામ સભ્યપદ અધિકારો ગુમાવી દીધા છે. પરિણામે, ANFA પ્રતિનિધિઓ અને ક્લબ ટીમો સસ્પેન્શન હટાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી કોઈપણ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં.
ફિફાએ મોટું પગલું ભર્યું
આ સસ્પેન્શનનો અર્થ એ છે કે નેપાળની નેશનલ ટીમો અને ક્લબો હવે ફિફા અથવા એશિયન ફૂટબોલ કન્ફેડરેશન (AFC) દ્વારા આયોજિત કોઈપણ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. વધુમાં ANFAને તેના સભ્ય સંગઠનો અને અધિકારીઓ સાથે, ફિફા અથવા AFC તરફથી નાણાકીય સહાય મળશે નહીં. ફિફાએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે સસ્પેન્શન દરમિયાન, ANFA કે તેના કોઈપણ સભ્ય અથવા અધિકારીઓને કોઈપણ ફિફા અથવા AFC વિકાસ કાર્યક્રમો, અભ્યાસક્રમો અથવા પ્રેક્ટિસ સેશનમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
સસ્પેન્શન ક્યારે ખતમ થશે ?
વધુમાં તમામ સંબંધિત પક્ષોને સૂચના આપવામાં આવી છે કે સસ્પેન્શન અમલમાં રહે ત્યાં સુધી ANFA અથવા તેની ટીમો સાથે કોઈપણ સ્પોર્ટ્સ સંપર્ક જાળવી રાખવો નહીં. ફિફાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કાઉન્સિલ બ્યુરો અથવા ફિફા કાઉન્સિલ આગામી ફિફા કોંગ્રેસ પહેલાં કોઈપણ સમયે આ સસ્પેન્શન ઉઠાવી લેવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો તમામ સંબંધિત પક્ષોને જાણ કરવામાં આવશે.
નિયમો શું કહે છે ?
ફિફા કાયદાની કલમ 14 અનુસાર, જે સભ્ય સંગઠનોની જવાબદારીઓ સાથે સંબંધિત છે. તે જવાબદારીઓના કોઈપણ ભંગ માટે પગલાં લઈ શકાય છે, જેમાં થર્ડ પાર્ટીના પ્રભાવને લગતા કિસ્સાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ જોગવાઈ હેઠળ, દરેક સભ્ય સંગઠન તેના સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવેલી કોઈપણ ઘોર બેદરકારી અથવા ઇરાદાપૂર્વકના ગેરવર્તણૂક માટે ફિફાને સંપૂર્ણપણે જવાબદાર ગણવામાં આવે છે.